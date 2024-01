Circle Chart Music Awards: "Em gái BLACKPINK" lần đầu tiên có cúp, "gà nhà" SM lại gây tranh cãi khi thắng giải cao nhất

Lễ trao giải Circle Chart Music Awards (tên cũ là Gaon Chart) lần thứ 13 đã chính thức được diễn ra. Như mọi năm, giải thưởng Nghệ sĩ của năm gồm: Hạng mục Nhạc số được chia theo 12 tháng, còn hạng mục Album được chia theo 4 quý. Ở lễ trao giải lần thứ 13, Nghệ sĩ của năm được chia thành 4 hạng mục: Album, Nhạc số (Digital), Streaming toàn cầu (Global Streaming), Lượng người nghe độc nhất (Unique Listerners). Bên cạnh đó là 1 số giải thưởng mới mẻ khác.

Circle Chart Music Awards có sự tham gia của dàn sao như NCT Dream, ZEROBASEONE, RIIZE, TXT, StayC, Kiss Of Life... MC của chương trình là Seok Matthew (ZEROBASEONE) - Sieun (STAYC) - Leeteuk (Super Junior).

3 MC Seok Matthew (ZEROBASEONE) - Sieun (STAYC) - Leeteuk (Super Junior)

3 nhóm thắng giải Rookie of the Year/Tân Binh của năm là ZEROSEBASEONE - Youth In The Shade (Album), BABYMONSTER - Batter Up (Global Streaming), RIIZE - Get The Guitar (Unique Listerners). Đây cũng là giải thưởng đầu tiên mà "em gái BLACKPINK" BABYMONSTER nhận được.

BABYMONSTER có được giải thưởng âm nhạc đầu tiên

Ở giải thưởng chính Nghệ sĩ của năm, hạng mục Global Streaming dành cho 5 cái tên (G)I-DLE - Queencard, IVE - I Am, NewJeans - Super Shy, Jisoo - Flower, Jungkook - Seven (feat. Latto). Hạng mục Unique Listerners gọi tên (G)I-DLE - Queencard, aespa - Spicy, IVE - I Am, LE SSERAFIM - Unforgiven (feat. Nile Rodgers), NewJeans - Ditto.

Hạng mục Digital thuộc về (G)I-DLE - Queencard, IVE - I Am, LE SSERAFIM - Unforgiven (feat. Nile Rodgers), NewJeans - Ditto, Jungkook - Seven (feat. Latto). Cuối cùng là giải Album: SEVENTEEN - Seventeenth Heaven, Stray Kids - 5-STAR, Jungkook - Golden, NCT Dream - ISTJ, TXT - The Name Chapter: Freefall.

Top 5 Nghệ sĩ của năm hạng mục Global Streaming

Top 5 Nghệ sĩ của năm hạng mục Unique Listerners

5 cái tên chiến thắng hạng mục Digital

Stray Kids là 1 trong 5 cái tên đạt giải Nghệ sĩ của năm hạng mục Album

Bên cạnh đó, NCT Dream còn giành thêm giải thưởng lớn nhất là Album Nhạc số của năm, đây là giải mới được thêm vào chứ mọi năm hoàn toàn không có.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả thắc mắc là NCT Dream hoàn toàn vắng bóng trong các hạng mục nhạc số khác thì hà cớ gì lại được trao giải Album Nhạc số dù thành tích nhạc số trong năm 2023 của nhóm nam nhà SM hoàn toàn không thể sánh được với 1 số cái tên khác. Dù vậy, khi xem lại tiêu chí chấm giải thì nhiều người cũng đồng tình với giải thưởng này của NCT Dream.

Trước đó, NCT Dream cũng gây tranh cãi khi là đại diện nâng cúp Daesang của Seoul Music Awards. Với thành tích kém hẳn khi đặt cạnh top nghệ sĩ nổi bật như NewJeans, IVE, SEVENTEEN, Stray Kids, Jung Kook, Jisoo... NCT Dream lẫn công ty chủ quản nhận về "rổ gạch đá".

NCT Dream bị cho là có thành tích nhạc số bết bát vẫn được giải Nhạc số

Tuy nhiên, xem lại tiêu chí chấm thì giải dành cho NCT Dream là hoàn toàn đúng

Trước đó, nhóm nhận được Daesang ở giải khác nhưng bị ví như trò hề

Ngoài những giải chính, Circle Chart Music Awards lại đi vào vết xe đổ như nhiều lễ trao giải khác khi "đẻ" ra một loạt giải thưởng để cả nhà cùng vui, trong số đó có những giải kỳ lạ như Nghệ sĩ của năm do thành phố Busan bình chọn, Album bán lẻ chạy nhất năm/ Kit Album bán chạy nhất năm, Biểu tượng mới của năm...

StayC và Hwasa được trao giải Biểu tượng mới của năm

Ngôi sao được yêu thích toàn cầu là Zhang Hao (ZEROBASEONE)

AKMU được vinh danh Nghệ sĩ của năm do thành phố Busan bình chọn

Tổng hợp lễ trao giải Circle Chart Music Awards lần thứ 13: