Chuyên gia tuổi thọ: Ăn thứ này thường xuyên, bạn sẽ sống đến trăm tuổi

Một chuyên gia về tuổi thọ đã bác bỏ một quan niệm sai lầm phổ biến xoay quanh một loại thực phẩm quen thuộc. Dan Buettner, 65 tuổi, đã dành nhiều năm nghiên cứu lối sống của những cư dân sống thọ trên trăm tuổi tại các “Vùng Xanh” (Blue Zones) với mục tiêu giúp mọi người sống lâu hơn.

Trước đây, ông từng thừa nhận rằng có một nhóm thực phẩm cụ thể đã bị mang tiếng xấu một cách không công bằng, trong khi bức tranh toàn cảnh thường bị bỏ qua. Nhóm thực phẩm này chính là carbohydrate – hay còn gọi là carbs. Dan cho rằng carbs là yếu tố thiết yếu cho tuổi thọ.

“Tôi không trách người Mỹ vì họ bối rối về carbohydrate, bởi vì cả kẹo dẻo lẫn đậu lăng đều là carbohydrate,” Dan nói trong một video TikTok năm ngoái. “Carbohydrate đơn giản là những thực phẩm tệ nhất trong chế độ ăn của chúng ta. Carbohydrate phức hợp là những thực phẩm đã nuôi dưỡng các khu vực có tuổi thọ cao nhất trên thế giới, các Vùng Xanh. Vì vậy, nếu bạn muốn sống lâu, bạn cần một chế độ ăn giàu carbohydrate.”

Sau đó ông nói thêm: “Và chúng ta sẽ thấy bạn sống đến 100 tuổi.”

Vì sao carbs phức hợp có thể giúp bạn sống thọ?

Sự khác biệt chính giữa carbohydrate đơn giản và carbohydrate phức hợp dựa trên cấu trúc phân tử của các loại đường trong chúng. Carbohydrate phức hợp bao gồm các chuỗi dài, và các nghiên cứu cho thấy việc ăn chúng có thể giúp giảm cảm giác thèm các món ăn vặt không lành mạnh.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ. (Ảnh minh họa)

Ngược lại, carbohydrate đơn giản thường chỉ bao gồm một hoặc hai phân tử liên kết với nhau. Chúng được phân giải và sử dụng làm năng lượng rất nhanh, nhưng có thể gây ra sự tăng đột ngột lượng đường trong máu.

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu khuyến nghị rằng mọi người nói chung nên tiêu thụ khoảng 260g carbohydrate mỗi ngày, nhưng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính và mức độ hoạt động.

Lời khuyên từ cơ quan bảo hiểm sức khỏe Bupa UK cũng bổ sung: “Hãy đặt mục tiêu để các thực phẩm giàu tinh bột – lý tưởng nhất là carbohydrate tinh bột nguyên hạt – chiếm khoảng một phần ba chế độ ăn của bạn. Bao gồm những thực phẩm như bánh mì nguyên cám, mì ống nguyên cám hoặc gạo lứt trong mỗi bữa ăn, cùng với một số loại trái cây và rau củ.”

“Nói chung, một khẩu phần carbohydrate cho một bữa ăn nên có kích thước khoảng bằng nắm tay của bạn. Lượng chính xác bạn cần sẽ khác nhau tùy từng người.”

Trong khi đó, hướng dẫn từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyên rằng: “Loại carbohydrate bạn ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Những thực phẩm chứa lượng lớn carbohydrate đơn giản (đường bổ sung), đặc biệt là fructose, làm tăng mức triglyceride, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.”

Họ nói thêm: “Đường bổ sung cung cấp năng lượng nhưng thiếu vitamin, khoáng chất và chất xơ, và có thể dẫn đến tăng cân.”

Carbs phức hợp có trong thực phẩm nào?

Bánh mì nguyên hạt, gạo lứt, yến mạch, ngũ cốc nguyên cám và khoai tây còn nguyên vỏ là một số ví dụ về carbohydrate phức hợp. Trong khi đó, các ví dụ về carbohydrate đơn giản có thể bao gồm kẹo, bánh ngọt, bánh quy và bánh mì trắng.

Gạo lứt là thực phẩm giàu carbs phức hợp.

Trong một video TikTok trước đó, Dan tiếp tục khẳng định: “Chúng ta biết chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng những người sống thọ nhất – mà chúng ta có thể ghi nhận được – chủ yếu ăn carbohydrate phức hợp. Nhưng vấn đề là bánh donut, bánh ngọt và kẹo đã khiến carbohydrate bị mang tiếng xấu.”

Sau đó ông nói tiếp: “Bạn cần chất béo, bạn cũng cần protein, nhưng nếu thực sự muốn sống đến 100 tuổi, bạn nên ăn chủ yếu là carbohydrate phức hợp.”



