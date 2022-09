Chuyên gia làm tóc tiết lộ tuyệt chiêu giúp tóc bồng bềnh, bóng mượt của các tiệm tóc

"Tóc đẹp nhất khi tóc còn ở salon" - hẳn đây là câu nói cửa miệng của chị em khi nhắc đến việc làm tóc. Hầu hết, những mái tóc khi ở tiệm luôn đẹp đẽ sang chảnh nhưng khi về đến nhà, tóc lại lộn xộn xơ xác khác hẳn. Sở dĩ, mái tóc trông lúc nào cũng bóng bẩy và vào nếp suôn mượt khi ở tiệm làm tóc là bởi salon tóc đã sử dụng tuyệt chiêu này khi làm tóc cho chị em.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng - Justin Anderson, người đã từng làm việc với các ngôi sao lớn như Jennifer Aniston, Gwenyth Paltrow và Miley Cyrus mới đây đã chia sẻ một mẹo nhỏ giúp tóc bạn bồng bềnh ngay lập tức. Anh khuyên rằng bạn nên sử dụng vitamin C trong lúc gội và xả tóc.

Vitamin C vẫn luôn được biết đến là một thành phần chăm sóc da phổ biến, tuy nhiên nó cũng thực sự có rất nhiều lợi ích trong việc chăm sóc tóc, từ ngăn ngừa rụng tóc đến thúc đẩy tóc phát triển khỏe mạnh. Alexis Stephens - bác sĩ da liễu tại Parkland Dermatology cho biết vitamin C có chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da đầu khỏi tác hại của tia cực tím và gốc tự do - 2 nguyên nhân tác động xấu đến da đầu và mái tóc. Thiếu hụt vitamin C trên tóc khiến tóc khô xơ và chẻ ngọn. Bởi vậy, việc bổ sung vitamin C cho tóc thực sự rất cần thiết.

Thấu hiểu điều này, Justin Anderson - nhà đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm dpHue đã cho ra mắt sản phẩm dpHue Brightening Powder với mong muốn giúp chị em giữ cho tóc bóng mượt tại nhà. Thành phần cốt lõi trong sản phẩm này chính là 15% vitamin C, giúp nhẹ nhàng loại bỏ các tạp chất như khoáng chất, kim loại và clo để làm sáng tóc đồng thời giảm độ bạc màu tóc. Để sử dụng sản phẩm này, bạn chỉ cần trộn nó vào dầu gội hoặc dầu xả và xoa trên tóc trong năm phút.

dpHue Brightening Powder được quảng cáo là chuyên dùng cho tóc tẩy và nhuộm highlight, tuy nhiên Anderson cho biết nó vẫn có thể được sử dụng và cho hiệu quả trên bất kỳ màu tóc nào. Nhà sáng lập của sản phẩm này cho biết: "Tôi muốn tạo ra một sản phẩm mà mọi người có thể sử dụng sau các lần đến salon để giữ cho mái tóc của họ trông tươi sáng và bóng bẩy mềm mượt nhất có thể".

Rất nhiều người mua sắm đã sử dụng và bày tỏ sự yêu thích đối với sản phẩm này. Một khách hàng cho biết: "Sử dụng sản phẩm này giữa những lần đến salon làm tóc giúp phục hồi những phần tóc vàng của tôi. Tóc tôi bóng đến độ mọi người luôn hỏi liệu tôi có vừa mới làm tóc hay không". Một người đánh giá khác chia sẻ rằng sản phẩm dạng bột này góp phần làm sạch bụi bẩn, khiến tóc mềm và tươi sáng hơn.

dpHue Brightening Powder chỉ cần được sử dụng 2 lần/ tháng đã cho thấy kết quả rất rõ rệt. Ngoài ra, để tăng thêm độ bóng cho tóc, bạn cũng có thể tham khảo sử dụng kết hợp với dầu gội và dầu xả không chứa sulfat của dpHue, giúp ngăn ngừa xỉn màu và bổ sung độ ẩm cho tóc.

Một số sản phẩm có chứa vitamin C khác:

R + Co Sun Catcher Power C Boosting Leave-In Conditioner

Dầu xả của R + Co giúp bổ sung dưỡng chất cho mái tóc, làm mềm, giữ nếp, gỡ rối và chống xoăn cứng. Điểm nổi bật của sản phẩm là cung cấp dồi dào thành phần vitamin C, có tác dụng vượt trội trong việc dưỡng tóc bóng mượt

Rahua Color Full Shampoo

Dầu gội cho tóc nhuộm của Rahua chứa vitamin C và E giúp bảo vệ da đầu, cải thiện tình trạng tóc xơ rối, cung cấp độ ẩm hiệu quả giúp tóc mềm mượt và bóng bẩy. Sản phẩm có chiết xuất thiên nhiên nên sử dụng khá an toàn, không gây hại cho tóc

Ellips Hair Vitamin Hair Vitality

Serum dưỡng tóc dạng viên Ellips Hair Vitamin Hair Vitality với thành phần gồm vitamin A,C,E, pro vitamin B5, tinh dầu Morrocan, nhân sâm và mật ong giúp tóc bóng mượt, chắc khỏe từ bên trong, cải thiện tình trạng khô xơ rụng tóc. Sản phẩm cung cấp độ ẩm giúp tóc luôn sáng bóng trong thời gian dài

Ảnh: Pinterest, InStyle