Chuyên gia chỉ: 5 DẤU HIỆU ở lưng có thể cảnh báo bệnh thận, nhiều người nghĩ chỉ là đau nhức thông thường

Đây có thể là những dấu hiệu liên quan đến thận mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua.

Đau lưng thường được cho là hệ quả của tình trạng căng cơ, tổn thương dây thần kinh hoặc các bệnh lý cột sống. Tuy nhiên, cơn đau xuất hiện ở vùng lưng đôi khi không bắt nguồn từ hệ cơ xương khớp mà có thể liên quan đến những bất thường ở thận.

Nhiều người dễ nhầm lẫn cơn đau do bệnh lý thận với tình trạng đau lưng, đau nhức cơ xương khớp thông thường (Ảnh minh họa: AI)

Theo Tiến sĩ Ruth Jessen Hickman, vị trí và tính chất cơn đau, cùng các triệu chứng đi kèm, là những dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt đau do bệnh lý thận với đau lưng thông thường.

1. Đau dưới xương sườn, thường tập trung ở một bên

Vị trí xuất hiện cơn đau là một trong những dấu hiệu giúp phân biệt vấn đề về thận với đau lưng thông thường.

Thận nằm ở phía sau ổ bụng, ngay dưới khung xương sườn và ở hai bên cột sống. Khi cơ quan này gặp vấn đề, người bệnh thường cảm thấy đau ở vùng hông lưng, nằm giữa xương sườn cuối cùng và hông, phía trên thắt lưng.

Đặc trưng của cơn đau do bệnh lý thận là thường xuất hiện ở một bên cơ thể, tương ứng với vị trí quả thận bị ảnh hưởng. Dù vậy, một số trường hợp vẫn có thể gây đau ở cả hai bên.

Ngược lại, đau lưng do các vấn đề về cơ, dây thần kinh hoặc cột sống có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, từ vùng cổ đến thắt lưng. Trong đó, các bệnh lý cột sống thường gây đau ở vùng thắt lưng, đôi khi lan xuống mông.

Do vị trí nằm gần cột sống và đặc điểm phân bố thần kinh, cơn đau xuất phát từ thận có thể lan ra vùng lưng, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với tình trạng đau cơ hoặc đau cột sống thông thường.

2. Cơn đau có cảm giác xuất phát từ sâu bên trong

Bên cạnh vị trí, tính chất cơn đau cũng là yếu tố giúp phân biệt vấn đề về thận với các bệnh lý cơ xương khớp. Theo Tiến sĩ Ruth Jessen Hickman, đau do bệnh lý thận có thể biểu hiện dưới dạng âm ỉ, kéo dài hoặc đột ngột xuất hiện với cường độ dữ dội. Trong một số trường hợp, cơn đau tăng dần theo thời gian và tạo cảm giác như xuất phát từ sâu bên trong cơ thể.

Ngược lại, đau lưng do căng cơ hoặc các vấn đề cơ xương khớp thường có mối liên hệ rõ rệt với hoạt động thể chất. Người bệnh có thể cảm thấy đau tăng lên khi cúi người, xoay lưng, nâng vật nặng hoặc thực hiện một số động tác nhất định.

Sự khác biệt về cảm giác đau này có thể cung cấp thêm manh mối về nguyên nhân gây bệnh, dù không đủ để xác định chính xác tình trạng sức khỏe.

3. Cơn đau không giảm khi nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế

Mối liên hệ giữa cơn đau và tư thế cơ thể cũng là một đặc điểm đáng chú ý khi phân biệt đau thận với đau lưng thông thường. Ở người bị đau lưng do căng cơ hoặc các vấn đề về cột sống, mức độ đau thường thay đổi theo hoạt động thể chất. Chẳng hạn, cơn đau có thể tăng lên khi đứng lâu, cúi người, xoay lưng hoặc mang vác vật nặng, nhưng giảm bớt khi nghỉ ngơi hay điều chỉnh tư thế.

Ngược lại, đau liên quan đến bệnh lý thận thường không thuyên giảm rõ rệt khi người bệnh nằm nghỉ, ngồi hoặc đứng. Ngay cả khi thay đổi tư thế, cảm giác đau vẫn có thể kéo dài và gây khó chịu.

Tuy nhiên, dấu hiệu này không đủ để xác định nguyên nhân gây đau. Một số bệnh lý cột sống cũng có thể khiến cơn đau kéo dài, không giảm khi nghỉ ngơi. Vì vậy, cần xem xét đồng thời vị trí đau, tính chất cơn đau và các triệu chứng đi kèm.

4. Xuất hiện những bất thường khi đi tiểu

Một điểm khác biệt đáng chú ý giữa đau thận và đau lưng thông thường là các triệu chứng liên quan đến hệ tiết niệu. Khi thận hoặc đường tiết niệu gặp vấn đề, người bệnh có thể nhận thấy những thay đổi bất thường trong thói quen đi tiểu.

Tùy thuộc vào nguyên nhân, các biểu hiện có thể bao gồm thường xuyên buồn tiểu, cảm giác mót tiểu đột ngột, đau hoặc buốt khi đi tiểu. Nước tiểu cũng có thể sẫm màu hoặc xuất hiện máu.

Ngoài ra, một số trường hợp mắc bệnh thận có thể đi kèm buồn nôn, chóng mặt, hơi thở có mùi bất thường hoặc cảm giác vị kim loại trong miệng.

Đặc biệt, nhiễm trùng thận có thể gây đau vùng hông lưng kèm sốt và ớn lạnh. Đây là những dấu hiệu không nên chủ quan bởi nhiễm trùng có thể tiến triển nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

5. Đau lưng kèm sốt, ớn lạnh hoặc buồn nôn

Bên cạnh vị trí và tính chất cơn đau, những triệu chứng xuất hiện đồng thời cũng có thể cung cấp manh mối về nguyên nhân gây bệnh.

Theo Verywell Health, nhiều bệnh lý ở thận có thể gây đau vùng hông lưng, trong đó có sỏi thận, viêm bể thận, áp xe thận, chấn thương thận, ung thư thận và bệnh thận đa nang. Ngoài ra, tình trạng tắc nghẽn tại vị trí nối giữa bể thận và niệu quản cũng có thể gây ra cơn đau.

Trong khi đó, đau lưng thông thường chủ yếu liên quan đến các vấn đề về cơ, dây thần kinh và cột sống. Một số nguyên nhân thường gặp gồm thoát vị đĩa đệm, gãy lún đốt sống, thoái hóa cột sống, căng cơ vùng thắt lưng hoặc chấn thương.

Đặc biệt, nếu đau vùng hông lưng đi kèm sốt, ớn lạnh, tiểu buốt, tiểu ra máu, buồn nôn hoặc nôn mửa, người bệnh cần được thăm khám y tế ngay. Đây có thể là những biểu hiện của nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng thận. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng nhiễm trùng có thể tiến triển nghiêm trọng.

Khi xuất hiện cơn đau vùng lưng không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đến cơ sở y tế để kiểm tra, thay vì tự cho rằng đó chỉ là tình trạng căng cơ hoặc đau cột sống.

Theo Tiến sĩ Ruth Jessen Hickman, các xét nghiệm máu và nước tiểu cơ bản có thể giúp bác sĩ phát hiện nhiều bất thường liên quan đến thận. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra, người bệnh có thể cần thực hiện thêm các phương pháp chẩn đoán hoặc được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa thận để đánh giá và điều trị.

Một điểm đáng lưu ý là nhiều bệnh thận không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển, người mắc có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi hoặc giữ nước trong cơ thể. Vì vậy, việc không có biểu hiện đau hay khó chịu không đồng nghĩa với việc thận hoàn toàn khỏe mạnh.

Những đặc điểm như vị trí đau, cảm giác đau và các triệu chứng đi kèm có thể giúp phân biệt tương đối giữa đau thận và đau lưng do cơ xương khớp. Tuy nhiên, đây không phải căn cứ để tự chẩn đoán bệnh. Khi cơn đau kéo dài, có biểu hiện bất thường hoặc đi kèm sốt, ớn lạnh và những thay đổi khi đi tiểu, người bệnh nên chủ động thăm khám để xác định nguyên nhân và được điều trị phù hợp.

Nguồn: Verywellhealth