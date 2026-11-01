Lời khuyên đến các gia đình đang dùng chảo gang

Dù là vật dụng nhà bếp quốc dân được nhiều gia đình ưa chuộng, việc dùng chảo gang sai cách có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Nhờ khả năng giữ nhiệt vượt trội cùng lớp chống dính tự nhiên, chảo gang từ lâu đã trở thành trợ thủ đắc lực trong căn bếp của nhiều gia đình. Dụng cụ này giúp thức ăn chín đều, giữ trọn hương vị và hỗ trợ bổ sung một lượng sắt vi lượng an toàn cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu phạm phải những sai lầm phổ biến dưới đây, bạn vô tình biến chiếc chảo bền bỉ này thành tác nhân gây hại cho sức khỏe cả nhà:

1. Dùng chảo gang nấu món nhiều axit

Đây là sai lầm phổ biến nhất ở nhiều gia đình khi sử dụng chảo gang hằng ngày. Các loại thực phẩm có tính axit cao như cà chua, giấm, chanh hoặc rượu vang có khả năng phản ứng hóa học mạnh với bề mặt kim loại.

Ảnh minh họa

Khi đun nấu các món này trong thời gian dài, axit sẽ làm ăn mòn lớp tôi dầu bảo vệ chảo. Điều này khiến sắt bị hòa tan vào thức ăn với lượng lớn, tạo ra vị kim loại khó chịu và gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Ngoài ra, việc ninh hầm thực phẩm chứa nhiều nước quá lâu trong chảo gang cũng khiến bề mặt dễ bị gỉ sét.

2. Rửa chảo gang ngay sau khi vừa nấu xong

Sau khi trút thức ăn ra đĩa, nhiều người có thói quen đưa ngay chiếc chảo đang nóng rực vào vòi nước lạnh để làm sạch. Thói quen này cực kỳ nguy hiểm cho độ bền của chảo và an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa

Gang là chất liệu giữ nhiệt tốt nhưng có độ dẻo kém và tính giòn cao. Khi gặp nước lạnh đột ngột, hiện tượng sốc nhiệt xảy ra khiến chảo dễ bị cong vênh hoặc nứt vỡ. Những vết nứt nhỏ li ti trên bề mặt sẽ trở thành nơi tích tụ vi khuẩn cùng dầu mỡ thừa lâu ngày, rất khó làm sạch và tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh trong những lần nấu sau.

3. Ngâm chảo trong nước qua đêm hoặc dùng chất tẩy rửa mạnh

Một số gia đình thường ngâm chảo ngập trong bồn rửa qua đêm hoặc dùng nước rửa chén có độ tẩy cao kết hợp bùi nhùi thép để chà xát.

Việc ngâm chảo gang trong nước sẽ khiến kim loại bị oxy hóa cực nhanh, tạo thành lớp gỉ sét màu cam trên bề mặt. Lớp gỉ này khi bám vào thức ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, các chất tẩy rửa mạnh sẽ cuốn trôi lớp dầu bảo vệ tự nhiên, khiến bề mặt gang bị trần trụi và rất dễ bám dính thức ăn.

4. Để chảo ẩm ướt sau khi rửa

Khác với bát đĩa thông thường có thể để tự khô trên giá, chảo gang nếu đọng nước dù chỉ vài giọt cũng sẽ bắt đầu bị gỉ sét chỉ sau vài giờ. Việc chỉ lau qua bằng khăn rồi cất ngay vào tủ kín sẽ khiến độ ẩm tích tụ bên trong.

Ảnh minh họa

Nước đọng kết hợp với môi trường kín tạo điều kiện cho gỉ sét và nấm mốc phát triển. Khi tiếp tục dùng chiếc chảo chưa làm sạch gỉ sét để chế biến ở nhiệt độ cao, các chất độc sinh ra từ dầu mỡ ôi thiu và kim loại oxy hóa sẽ ngấm trực tiếp vào thực phẩm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe về lâu dài.

Mẹo vệ sinh và bảo quản chảo gang đúng chuẩn

Để chảo gang luôn bền đẹp và an toàn tuyệt đối, các gia đình nên áp dụng quy trình bảo quản đơn giản dưới đây:

Ảnh minh họa

Đợi chảo nguội bớt về trạng thái ấm tay rồi mới tiến hành rửa bằng nước ấm và cọ mềm. Sau khi rửa sạch, bạn đặt chảo lên bếp đun ở lửa nhỏ khoảng 2 phút cho đến khi hơi nước bay hơi hoàn toàn. Khi chảo đã khô, bạn có thể thoa một lớp dầu ăn thật mỏng lên lòng chảo để tạo màng bảo vệ chống oxy hóa trước khi cất giữ nơi khô ráo.