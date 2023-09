Chuyên gia bật mí 5 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ, món nào cũng quen thuộc với người Việt

Đó là bởi vì những thực phẩm chúng ta ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể góp phần trực tiếp vào mọi khía cạnh sức khỏe của chúng ta - bao gồm cả tuổi thọ và chức năng nhận thức.



Bác sĩ tâm thần Raafat W. Girgis từ Moment of Clarity nói với tờ The Post: "Với chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập trung vào những gì cơ thể cần, có thể tránh và trong một số trường hợp khắc phục được những thiệt hại do hậu quả tiêu cực trong quá khứ gây ra".

Ông nói: "Không bao giờ là quá muộn - cơ thể và bộ não đều được thiết kế để tự chữa lành vết thương".

Và mặc dù không thể tránh khỏi hoàn toàn quá trình lão hóa, nhưng sự suy giảm dần dần các chức năng sinh lý và nguy cơ mắc một số chấn thương, bệnh tật có thể được ngăn chặn bằng các chất dinh dưỡng thích hợp.

Lisa Young, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học New York, giải thích: "Một chế độ ăn uống lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe não bộ và ngăn ngừa suy giảm nhận thức".

Dưới đây là năm loại thực phẩm thường được khuyên dùng để giúp bạn lấy lại vẻ tươi trẻ - ở mọi lứa tuổi.

1. Các loại rau họ cải

Cải xoăn, rau bina, cải chíp, củ cải Thụy Sĩ và bông cải xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ trong khi vẫn chứa ít calo. Tốt hơn nữa, chúng còn liên quan đến sự suy giảm nhận thức chậm hơn.

Chúng chứa hàm lượng vitamin A và vitamin C cao, cả hai đều là chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Bông cải xanh chứa nitrat tốt cho sức khỏe, có tác dụng chống lão hóa bằng cách cải thiện tuần hoàn và lưu lượng máu.

2. Dầu có nguồn gốc thực vật

Dầu ô liu và dầu bơ đã được chứng minh là một lựa chọn tốt để giảm tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ ở một số nhóm dân cư.



Rắc chúng lên món salad, phết lên bánh sandwich hoặc dùng nó thay thế cho bơ - thêm những thứ này vào bất kỳ bữa ăn nào là một cách hoán đổi đơn giản giúp tăng cường sức mạnh của não.

Dầu thực vật có nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm axit béo, chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa.

3. Các loại đậu

Hầu hết các loại đậu đều chứa nhiều chất xơ và có lợi cho sức khỏe tim mạch, đồng thời chúng cũng là nguồn cung cấp protein, carbohydrate phức tạp và vô số vitamin và khoáng chất hàng đầu.

Giá cả phải chăng và ngon miệng, chúng chứa nhiều vitamin B, chất đặc biệt có giá trị đối với não và hệ thần kinh.

Được tìm thấy trong các nhà bếp trên khắp thế giới, các loại đậu cũng đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ chức năng nhận thức.

4. Các loại hạt

Các loại hạt chứa rất nhiều protein, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất béo không bão hòa.

Những món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng, làm no và tốt cho sức khỏe này cũng đã được chứng minh là giúp kiểm soát mức cholesterol khỏe mạnh, có thể ngăn ngừa bệnh tim và hỗ trợ chức năng não.

Một nắm hạnh nhân, quả óc chó, quả hồ trăn, hạt điều hoặc hạt Brazil cung cấp cho bạn một lượng lớn protein, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất béo không bão hòa, rất tốt cho tim mạch của bạn.

5. Sữa chua

Sữa chua là một trong những thực phẩm lên men phổ biến nhất thường được nhiều người biết đến là có tác dụng tăng cường sức khỏe đường ruột.

Những thứ này đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - những món ăn hàng ngày như chống lão hóa, chống tăng huyết áp, chống viêm, chống tiểu đường, chống ung thư và chống dị ứng.

Ruột đã được một số chuyên gia coi là "bộ não thứ hai", đề cập đến mạng lưới thần kinh quan trọng trong đường tiêu hóa được biết là tương ứng với não.

Và thực phẩm lên men thường được chứng minh là một trong những nhóm thực phẩm có lợi nhất cho sức khỏe đường ruột do chứa nhiều men vi sinh, vi khuẩn, vitamin và khoáng chất có lợi.

Chúng cũng giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và không bị mụn trứng cá trong khi vẫn duy trì làn da sáng khỏe.

Nguồn và ảnh: New York Post