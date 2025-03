Chuyện gì đang xảy ra với Lisa?

9 năm theo dõi BLACKPINK, nhiều người hâm mộ vẫn giữ ấn tượng về cô nàng em út Lisa xinh đẹp như búp bê sống, kỹ năng sân khấu miễn chê. Là thần tượng người Thái hiếm hoi giành được suất debut tại đế chế giải trí hàng đầu Hàn Quốc YG, toả sáng trong đội hình nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK, tài năng và nỗ lực của Lisa là điều không thể phủ nhận. Thời mới hoạt động, Lisa đối diện với nhiều khó khăn vì là idol ngoại quốc.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ, sự phân biệt mà dư luận Hàn Quốc dành cho thần tượng Đông Nam Á, Lisa từng bước chinh phục những đỉnh cao không tưởng cùng BLACKPINK. Dần dần, cô gái bé nhỏ ngày nào trở thành nhân tố nổi tiếng nhất BLACKPINK, lượng người theo dõi cán mốc 100 triệu trên nền tảng Instagram, thành tích âm nhạc không đếm xuể.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ, sự phân biệt mà dư luận Hàn Quốc dành cho thần tượng Đông Nam Á, Lisa từng bước chinh phục những đỉnh cao không tưởng cùng BLACKPINK

Cuối năm 2023, BLACKPINK tuyên bố tái ký hợp đồng nhóm với công ty chủ quản YG nhưng 4 thành viên kết thúc quản lý độc quyền, tự chọn con đường riêng phát triển sự nghiệp. Cũng như các chị em, Lisa bắt đầu đặt viên gạch đầu tiên trên hành trình hoạt động độc lập của mình. Cô thành lập công ty LLOUD, ký hợp tác với hãng thu quốc tế RCA Records. Tài nguyên đến với Lisa tới tấp, mở rộng sức ảnh hưởng không chỉ ở địa hạt âm nhạc mà còn thời trang, điện ảnh. Nữ thần tượng sinh năm 1997 công khai hẹn hò với bạn trai là tỷ phú tập đoàn thời trang LVMH. Lisa không còn giới hạn hình ảnh là 1 idol Kpop. Cô nỗ lực từng ngày để chứng minh bản lĩnh, bước ra thế giới với định hướng ngôi sao đa tài.

Ngày 28/2/2025, Lisa ra mắt full album đầu tay Alter Ego đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp độc lập

Ngày 28/2/2025, Lisa ra mắt full album đầu tay Alter Ego cùng MV FUTW, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp độc lập. Album được Lisa và đội ngũ chuẩn bị ròng rã trong vòng 1 năm, kết hợp với 5 ngôi sao quốc tế gồm Future, Rosalía, Doja Cat, Raye và Tyla. Lisa thử thách bản thân với 15 ca khúc đa dạng màu sắc âm nhạc, 5 concept đột phá, thú vị. Trước thềm lên sóng Alter Ego, Lisa đã lập kỷ lục là sao nữ solo Kpop đầu tiên có album đạt 1 tỷ streams Spotify chỉ với 4 single phát hành trước - ROCKSTAR, New Woman, Moonlit Floor và Born Again. Người hâm mộ được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc, hình ảnh mãn nhãn, nhiều trải nghiệm.

Thành viên nổi tiếng nhất BLACKPINK đối diện với làn sóng tranh cãi ngày càng lớn

Nhưng, ngoài phạm vi fandom, phản ứng dành cho album đầu tay của Lisa rất phức tạp. Từ một thần tượng làm gì cũng được khen, nay Lisa cứ xuất hiện là cư dân mạng nháo nhào săm soi. Thành viên nổi tiếng nhất BLACKPINK đối diện với làn sóng tranh cãi ngày càng lớn, người ta phải đặt câu hỏi đâu là lý do khiến hảo cảm công chúng dành cho Lisa trượt dài như hiện tại.

Thành tích giảm, liên tục gây tranh cãi

Album đầu tay lên sóng, điều dân tình quan tâm nhất là thành tích của Lisa. Sau 24h, MV được Lisa quảng bá lần này - FUTW thu về 7 triệu views trên nền tảng YouTube. Ca khúc Fxck Up The World thu về hơn 4.5 triệu lượt nghe - album Alter Ego đạt hơn 23 triệu lượt nghe (chưa lọc) trên nền tảng Spotify cho 15 tracks. Nhìn chung, các chỉ số khá ổn định cho 1 idol Kpop. Nhưng so với các sản phẩm phát hành trước đó, chỉ số lần quảng bá này của Lisa có phần thuyên giảm.

So với các sản phẩm phát hành trước đó, chỉ số lần quảng bá này của Lisa có phần thuyên giảm

Tại thị trường Hàn, Lisa thất thế, album mới không lọt vào các BXH nhạc số Hàn Quốc. Về doanh số album, Alter Ego chỉ có hơn 30 nghìn bản được bán ra trên Hanteo trong ngày đầu, ngày thứ 2 ghi nhận 1 bản. Fan giải thích, Lisa phân phối album qua trang web riêng, nhưng với danh tiếng của thành viên nhóm nữ hàng đầu Kpop, con số kể trên vẫn khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi.

Lisa bị so sánh với XG

Mới đây, MV FUTW của Lisa vướng nghi vấn tham khảo nhóm nữ Nhật Bản XG. Cách nhả flow của Lisa trong FUTW bị đặt lên so sánh với bản hit Woke Up - XG, tạo hình chiến binh tóc đỏ thì có phần giống Jurin. Người hâm mộ phản pháo, cả hai bài FUTW và Woke Up đều là nhạc Hip-hop, việc có chung flow là điều khá phổ biến, không thể cáo buộc đạo nhái. Còn về phần tạo hình, Lisa đang khắc hoạ 1 nữ phản diện chống đối xã hội, tóc đỏ - đồ đen và makeup cá tính không còn xa lạ trong giới giải trí. Fan cho rằng nhiều người đang bới lông tìm vết để đánh giá thấp sản phẩm của Lisa.

Một loạt ca từ 18+, “diss” anti của Lisa trong album mới cũng gây tranh luận trái chiều

Một loạt ca từ 18+, “diss” anti của Lisa trong album mới cũng gây tranh luận trái chiều. Mặc cho phản ứng phấn khích của người hâm mộ, fan nhạc vẫn cảm thấy Lisa hụt hơi trong sản phẩm âm nhạc của chính mình.

Điển hình như ca khúc FUTW, Lisa tuyên bố lột bỏ cái mác idol Kpop bằng câu rap “Họ muốn Lisa ngày xưa, vậy nghe nhạc cũ của tôi đi”. Lisa bị tố tham khảo Taylor Swift trong Look What You Made Me Do về cách đề cập đến “Lisa cũ”. Người qua đường cho rằng khó để Lisa thuyết phục công chúng với câu tuyên bố mang tính cá nhân như trên, bởi nhạc cũ của cô chỉ có... 2 bài hát cho đội ngũ YG phát hành. Muốn "diss" cả thế giới, kho nhạc của Lisa cần được làm đầy với nhiều tác phẩm chất lượng hơn.

Lisa tuyên bố lột bỏ cái mác idol Kpop bằng câu rap “Họ muốn Lisa ngày xưa, vậy nghe nhạc cũ của tôi đi”

Lisa xây dựng hình tượng kẻ phản diện ở concept bản thể thứ 5 - Vixi bị chê cười. Vixi như bản ngã nổi loạn của những đứa trẻ thiếu sự quan tâm, mà không thực sự chứng minh được tài năng hay chiều sâu câu chuyện. Nội dung có phần lỗi thời, người xem như quay lại thời phong cách "emo" những năm đầu 2000s - đám đông mang đồ tối màu, phong cách dị thường và tự làm mình đau với tuyên ngôn chống đối xã hội còn thịnh hành. MV FUTW ra mắt, cư dân mạng càng củng cố nhận định đây là hình tượng nông cạn, hời hợt và chỉ tập trung vào "vẻ hào nhoáng bên ngoài".

Lisa xây dựng hình tượng kẻ phản diện ở concept bản thể thứ 5 - Vixi bị chê cười

Chưa dừng lại, Lisa đang vướng ồn ào thiếu tâm huyết với fan. Sau khi album được ship đến tay khán giả, nảy sinh nghi vấn Lisa dùng auto pen (máy ký tự động) cho các CD/vinyl được quảng bá là hàng số lượng hiếm. Những CD/vinyl mà nghệ sĩ tự tay ký thường có giá bán cao hơn sản phẩm thông thường. Nếu Lisa sử dụng máy ký tự động cho các phiên bản này sẽ gây nên tranh cãi lớn. Nhiều fan bất bình vì cảm thấy “như bị lừa”, gửi email cho công ty và yêu cầu hoàn tiền.

Khán giả đặt nghi vấn poster chữ ký trong album mới nhất Alter Ego của Lisa sử dụng autopen, gây tranh cãi dữ dội vì đây là phiên bản giới hạn, bán giá cao hơn do quảng bá chữ ký tay của nghệ sĩ

Nỗ lực vực dậy danh tiếng ở Trung Quốc

Những năm 2020 - 2021, Lisa từng được đánh giá là thành viên BLACKPINK nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, fan chịu chi với hàng loạt project khủng, treo ảnh Lisa khắp các thành phố lớn. Nhưng sau 5 năm, danh tiếng Lisa không còn được duy trì như xưa. Nhất là sau sự vụ “phong sát ngầm”, bị khoá tài khoản Weibo cuối năm 2023.

Album Alter Ego của Lisa chỉ bán được 55 nghìn bản digital tại Trung Quốc trong ngày đầu phát hành - một con số khiêm tốn so với danh tiếng

Album Alter Ego của Lisa chỉ bán được 55 nghìn bản digital tại Trung Quốc trong ngày đầu phát hành. Dân tình so với Amortage của Jisoo đạt 150 nghìn bản hay album rosie - Rosé đạt 200 nghìn bản chỉ trong 10 giờ sau khi phát hành, cho thấy album của Lisa không mấy được ưa chuộng. Doanh số tuột thê thảm, Lisa vướng nghi vấn bị “ghẻ lạnh” ở Trung Quốc.

Lisa gây tranh cãi khắp châu Á vì phát ngôn chúc mừng Tết Trung Quốc (Happy Chinese New Year) trên sóng livestream

Trước đó, Lisa gây tranh cãi khắp châu Á vì phát ngôn chúc mừng Tết Trung Quốc (Happy Chinese New Year) trên sóng livestream. Tại các nước có văn hoá mừng tết âm lịch như Việt Nam hay Hàn Quốc, việc này thực sự gây trên 1 trận ồn ào. Nhiều người phỏng đoán, Lisa đang nỗ lực “lấy lòng fan Trung Quốc”, không muốn mất thị trường béo bở, chi tiền khủng.



Trên thảm đỏ Oscar, Lisa diện trang phục của NTK Trung Quốc Markgong

Ngày 3/3 (giờ Việt Nam), Lisa tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 97 với tư cách nghệ sĩ biểu diễn, là ngôi sao Kpop đầu tiên có được vinh dự này. Trên thảm đỏ Oscar, Lisa gây ấn tượng với tạo hình quyền lực lấy cảm hứng từ huyền thoại James Bond. Cô lựa chọn trang phục của NTK Trung Quốc Markgong, thu hút giới truyền thông với bộ cánh tuxedo thanh lịch, cá tính.

Lisa gây chú ý khi làm mentor khách mời trên sóng Sáng Tạo Doanh 2025

Vừa qua, Lisa gây chú ý khi làm mentor khách mời trên sóng Sáng Tạo Doanh 2025. Đây là lần đầu Lisa quay lại show “sống còn” kể từ Thanh Xuân Có Bạn 2 - chương trình làm nên tên tuổi Lisa tại Trung Quốc. Song, Sáng Tạo Doanh năm nay không được công chiếu tại Trung Quốc. Chương trình quay ở Thái Lan, dàn HLV cũng toàn idol Kpop như Bambam (GOT7) và thành viên Trung Quốc nhóm SEVENTEEN - The8. Sau hàng loạt động thái này, cư dân mạng xứ Trung càng khẳng định em út BLACKPINK đang nỗ lực chinh phục lại thị trường tỷ dân sau khi bị tẩy chay.

Cư dân mạng xứ Trung càng khẳng định em út BLACKPINK đang nỗ lực chinh phục lại thị trường tỷ dân sau khi bị tẩy chay

Giới chuyên môn đánh giá thấp

Với Alter Ego, Lisa định hướng “đánh” thị trường Mỹ, thể hiện qua việc 100% ca khúc tiếng Anh, collab nghệ sĩ quốc tế và 5 concept hình ảnh. Song, giới chuyên môn đang dành cho Lisa đánh giá khá khắt khe về album đầu tay. Năm 2024, Lisa gửi đến 6 đề cử cho 2 single ROCKSTAR và New Woman (ft. Rosalía) đều “trắng tay”.

The Guardian - tạp chí lâu đời ở Anh chấm album Alter Ego vỏn vẹn 2 sao, nhận xét Lisa thiếu tính độc đáo và thông điệp cá nhân

Đa số, các chuyên trang âm nhạc quốc tế dành cho album Alter Ego số điểm khá khiêm tốn. The Guardian - tạp chí lâu đời ở Anh chấm album Alter Ego vỏn vẹn 2 sao, nhận xét Lisa thiếu tính độc đáo và thông điệp cá nhân. Tạp chí này thể hiện sự thất vọng với Lisa, bình phẩm cực gắt “Cô ấy thích nhắc đến các thương hiệu và phô trương sự giàu có của mình, nhưng không có phong cách riêng. Một câu hát trong Rapunzel ‘When I walk by, I hear them say / That’s money / That’s m*therfu*kin’ money’ như nhai lại một cách hời hợt các khuôn mẫu Hip-hop Mỹ tràn lan của Miley Cyrus trong Bangerz vốn đã lỗi thời cách đây 12 năm.”

NME - chuyên trang âm nhạc lớn nhất nước Anh cho rằng những tác phẩm hay nhất của Lisa trong Alter Ego đều đến từ các ca khúc collab

Trong khi đó NME - chuyên trang âm nhạc lớn nhất nước Anh cho rằng những tác phẩm hay nhất của Lisa trong Alter Ego đều đến từ các ca khúc collab. Với 3 sao, NME nhận xét album Alter Ego chỉ như 1 dự án thử nghiệm rời rạc, không thể hiện được tầm nhìn nghệ thuật hay bản sắc của Lisa so với BLACKPINK khác biệt thế nào. Chưa kể, Lisa bị nhận xét là để nghệ sĩ collab lấn lướt trong các track kết hợp.

Nữ thần tượng người Thái muốn thoát mác Kpop, nhưng album đầu tay chưa thể hiện được tầm nhìn này. Tương tự như NME, The Times đánh giá Alter Ego là sự gom góp các âm thanh viral, phục vụ cho những khán giả thích thần tượng hoàn hảo, là kết quả của ngành công nghiệp Kpop. Rolling Stone dù nhận xét về Alter Ego một cách tích cực, vẫn cho rằng album mang đến cảm giác chắp vá.

Vì đâu nên nỗi?

Không thể phủ nhận, Lisa đã rất năng nổ trong năm đầu rời YG, không ngại làm mới, phá bỏ giới hạn. Lisa liên tục có cho mình cơ hội “ngàn vàng” để chinh phục làng nhạc quốc tế, từ sân khấu solo tại VMAs 2024, Oscar 2025 đến sắp tới là đại nhạc hội Coachella. Đạt vị thế này ở tuổi 27, không phải ngôi sao nào cũng đủ bản lĩnh.

Cú sốc khiến danh tiếng Lisa tuột dốc như hiện tại là nhảy thoát y ở Crazy Horse tháng 9/2023

Nhưng Lisa đang trượt dài trên những thành tựu mình từng đạt được, đầu tiên là tác động tích cực tại thị trường châu Á. Cú sốc khiến danh tiếng Lisa tuột dốc như hiện tại là nhảy thoát y ở Crazy Horse tháng 9/2023. Sự vụ này kéo theo màn cấm sóng Lisa thẳng tay ở Trung Quốc, fanbase lớn ngưng hoạt động. Tại Hàn Quốc, Lisa vốn đã không được lợi thế. Crazy Horse là giọt nước tràn ly, đẩy cô vào “vùng cấm”.

Chỉ trong 1 năm, Lisa đã không còn dáng dấp của 1 cô idol có vẻ ngoài đáng yêu như búp bê sống

Nữ thần tượng chuyển hình tượng quá nhanh. Chỉ trong 1 năm, Lisa đã không còn dáng dấp của 1 cô idol có vẻ ngoài đáng yêu như búp bê sống. Cô không ngại mặc hở, khoe dáng táo bạo trong những thiết kế cắt xẻ mạnh tay. Lisa liên tục trở thành tâm điểm bàn tán vì tạo hình táo bạo, gợi cảm. Đôi lúc, Lisa khiến người ta quan ngại vì ranh giới giữa phản cảm và quyến rũ rất mong manh. Lisa khiến không ít khán giả cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là sốc trước hình tượng mới.

Lisa mặc hở, khoe dáng táo bạo trong những thiết kế cắt xẻ mạnh tay

Đôi lúc, Lisa khiến người ta quan ngại vì ranh giới giữa phản cảm và quyến rũ rất mong manh

Mỹ tiến với con đường gần như được “dát vàng”, Lisa nhận về làn sóng phản đối vì lộ lỗ hổng kỹ năng. Dưới đội hình BLACKPINK, khả năng nhảy và rap của cô được đánh giá cao. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để trở thành 1 popstar thực thụ. Từ sân khấu VMAs, Global Citizen 2024 cho đến mới nhất là màn chào sân tại Oscar 2025, Lisa đều bị bóc hát nhép. Nữ thần tượng người Thái không có lợi thế về giọng ca nội lực, trên các sân khấu lớn thường sử dụng backtrack để che lấp khuyết điểm. Truyền thông quốc tế chỉ trích Lisa là ‘nữ hoàng hát nhép’. Màn debut tại Oscar còn bị Entertainment Weekly liệt kê vào danh sách khoảnh khắc tệ nhất lễ trao giải.

Trọn vẹn màn trình diễn Oscar của Lisa, Doja Cat và Raye

Lỗ hổng kỹ năng khiến tài nguyên khủng đến với Lisa biến thành thị phi. Công chúng cho rằng nữ thần tượng đang nhận được sự ưu ái lớn từ gia đình bạn trai tỷ phú, tài năng không xứng với thực tích. Tại thị trường giải trí có tính cạnh tranh cao như Mỹ, việc một ngôi sao đi lên bằng “sự nâng đỡ lộ liễu” thường không được đón nhận. Đây là một trong những lý do Lisa càng bị chỉ trích khi một sân khấu không đạt kỳ vọng.

Công chúng cho rằng nữ thần tượng đang nhận được sự ưu ái lớn từ gia đình bạn trai tỷ phú, tài năng không xứng với thực tích

Lisa vẫn nổi tiếng, liên tục đạt thành tựu mới trên hành trình phát triển sự nghiệp độc lập. Nhưng sự công nhận từ khán giả ngày càng giảm. Người hâm mộ kỳ vọng vào chặng đường sắp tới của em út BLACKPINK, mong cô có thêm nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh ngôi sao. Để làm được điều đó, Lisa nghiêm túc cải thiện vấn đề kỹ năng. Còn sản phẩm âm nhạc, chỉ có thể dựa vào chất lượng để thuyết phục công chúng và giới chuyên môn.

Lisa vẫn nổi tiếng, liên tục đạt thành tựu mới trên hành trình phát triển sự nghiệp độc lập, nhưng sự công nhận từ khán giả ngày càng giảm

Tháng 7 tới, BLACKPINK sẽ chính thức tái hợp, cùng nhau lưu diễn toàn cầu. Đây là cơ hội để các thành viên một lần nữa đến gần người hâm mộ, cùng nhau toả sáng với tư cách là một nhóm nhạc.