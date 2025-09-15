Chụp ảnh ở bãi cỏ, cô gái suýt chết ngạt

Tiểu Vương, 25 tuổi ở Trung Quốc, và các đồng nghiệp tuần trước đã tụ tập trên bãi cỏ gần công ty để chụp vài bức ảnh mùa thu. Mọi người đều mỉm cười, tạo dáng, chọn góc chụp, và bầu không khí thật thư thái.

Nhưng chưa đầy nửa tiếng, Tiểu Vương cảm thấy cổ họng thắt lại rõ rệt, hơi thở trở nên khó khăn, mặt bắt đầu sưng và ngứa, mắt sưng húp, trên má xuất hiện những mảng sẩn đỏ lớn, thoạt nhìn trông "biến dạng".

Thấy vậy, các đồng nghiệp nhanh chóng đưa Tiểu Vương đến bệnh viện. Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành nội soi thanh quản cho Tiểu Vương và phát hiện niêm mạc thanh quản của cô bị sung huyết và sưng rõ rệt, mặt lưỡi của nắp thanh quản bị sưng phồng thành cục. Cô được chẩn đoán mắc chứng tắc nghẽn thanh quản, viêm thanh quản cấp tính và phù mạch.

Bác sĩ giải thích rằng cây cối trên bãi cỏ phát ra phấn hoa, khiến Tiểu Vương bị dị ứng nghiêm trọng sau khi tiếp xúc. Cổ họng cô ấy rõ ràng bị sưng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp. Nếu chậm hơn nữa, cổ họng của cô ấy sẽ bị tắc nghẽn, nguy hiểm đến tính mạng.

Vào tháng 9, các loài thực vật thụ phấn nhờ gió như cỏ phấn hương, ngải cứu và hoa Humulus bước vào mùa thụ phấn cao điểm. Các hạt phấn hoa, chỉ có đường kính 20-30 micron, có thể được gió mang đi xa hơn một trăm km, xuyên qua lưới cửa sổ và khe hở của khẩu trang, rồi xâm nhập vào đường hô hấp và kết mạc.

Đối với những người bị dị ứng, hệ thống miễn dịch nhầm lẫn phấn hoa vô hại là "kẻ thù", giải phóng một lượng lớn histamine và leukotriene, gây ra phản ứng dây chuyền viêm, giãn mao mạch thoáng qua và thoát huyết tương - hiện tượng được gọi là sốt cỏ khô mùa thu. Các triệu chứng thường gặp bao gồm nghẹt mũi, ngứa và nổi mề đay. Nếu niêm mạc thanh quản bị ảnh hưởng, có thể xảy ra khàn giọng, thở khò khè, thậm chí ngạt thở.

Những người có nguy cơ dị ứng cao:

- Có tiền sử sốt cỏ khô mùa xuân hoặc hen suyễn, bệnh chàm, những người bị dị ứng thực phẩm.

- Một hoặc cả hai cha mẹ đều bị dị ứng.

- Những người thức khuya trong thời gian dài thường chịu áp lực tinh thần lớn và mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

- Những người nhập cư mới đến những khu vực có mật độ phấn hoa cao.

Bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng dị ứng chéo giữa phấn hoa và thực phẩm thường xảy ra vào mùa thu. Ví dụ, những người nhạy cảm với phấn hoa cỏ phấn hương có thể bị ngứa họng và tức ngực sau khi ăn chuối, bí ngòi và dưa lưới. Họ cần cảnh giác với "hội chứng dị ứng phấn hoa - thực phẩm".

Các triệu chứng có thể dễ dàng bị che giấu, vì vậy đừng nhầm lẫn dị ứng với cảm lạnh:

- Mũi: Hắt hơi đột ngột, mỗi lần hơn mười lần; chảy dịch mũi trong suốt liên tục, kèm theo ngứa mũi, ngứa mắt và ngứa vòm miệng.

- Mắt: Tắc nghẽn kết mạc, chảy nước mắt, cảm giác có dị vật và thường xuyên dụi mắt tạo thành "quầng thâm do dị ứng".

- Đường thở: Ho khan vào ban ngày, nặng hơn vào ban đêm và sáng sớm, thở khò khè sau khi tập thể dục, gợi ý có thể có biến thể ho đồng thời của bệnh hen suyễn.

- Da: có thể xuất hiện các vết sưng và ban đỏ ở vùng da hở, hoặc bệnh chàm và viêm da dị ứng hiện có có thể trở nên trầm trọng hơn.

Sự khác biệt giữa dị ứng và cảm lạnh là cảm lạnh thường kèm theo đau họng và sốt nhẹ, kéo dài từ 7-10 ngày; sốt cỏ khô không gây sốt và các triệu chứng kéo dài đến hết mùa phấn hoa, thay đổi đáng kể theo điều kiện thời tiết và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.

Nguồn và ảnh: QQ