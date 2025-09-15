BVĐK Tâm Anh hợp tác Trung tâm ung thư hàng đầu Nga

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc sinh học tiên tiến. Nội dung hợp tác đặc biệt chú trọng việc chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, các phát minh quan trọng về vắc xin, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga. Từ đó giúp Việt Nam không chỉ có cơ hội nhanh chóng tiếp cận với các thuốc, phương pháp điều trị mới mà còn tự chủ sản xuất thuốc và vắc xin công nghệ mới, góp phần chủ động cung ứng, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Ngoài ra, hai bên sẽ tổ chức trao đổi kinh nghiệm thực tế trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, các phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư; tổ chức và tiến hành các hội nghị khoa học; phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ung thư, phẫu thuật ung thư, xạ trị, hóa xạ trị…

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đại diện Đại sứ quán và lãnh đạo các đơn vị y tế hai nước cùng chứng kiến khoảnh khắc ký kết hợp tác, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và điều trị ung thư tại Việt Nam. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hợp tác này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ung thư vẫn đang là gánh nặng trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo thống kê của Globocan 2022, mỗi năm, nước ta hơn 180.400 ca mắc mới và 120.100 ca tử vong do ung thư, trong đó phần lớn phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, bệnh nặng, khiến việc điều trị khó khăn và tốn kém.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko cho biết hệ thống y tế Nga được Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận là hàng đầu thế giới, từ y tế dự phòng tới y tế công nghệ cao. Nga hiện sở hữu nhiều công nghệ khác nhau trong điều trị ung bướu, cấy ghép tạng, cũng như những giải pháp công nghệ phát triển hệ thống y tế nói chung, từ cơ bản đến cao cấp nhất.

Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga là một trong những trung tâm nghiên cứu y khoa về ung thư uy tín hàng đầu thế giới, đi đầu trong nghiên cứu, phát minh, ứng dụng các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điều trị ung thư như phẫu thuật, can thiệp ít xâm lấn, xạ trị proton, phóng xạ tắc mạch điều trị khối u, xạ - hóa trị kết hợp, vắc xin… Đây chính là nơi công bố nhiều phát minh quan trọng của Nga đột phá về hiệu quả điều trị ung thư trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Cũng trong sự kiện còn diễn ra Lễ ký kết giữa Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez - Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ, đào tạo và sản xuất vắc xin và thuốc sinh học thế hệ mới nhằm giúp Việt Nam sớm làm chủ các công nghệ lõi trong sản xuất các dược phẩm tiên tiến. Qua đó, người dân Việt Nam sớm được tiếp cận với các vắc xin mới và thuốc mới, đặc biệt là lĩnh vực phòng ngừa, điều trị các bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm.

Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những mũi nhọn hàng đầu để phát triển y tế bền vững, BVĐK Tâm Anh không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào khoa học công nghệ, ứng dụng các máy móc hiện đại hàng đầu thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Liên bang Nga.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Tâm Anh Hà Nội giới thiệu về siêu máy CT Somatom Force VB30 hỗ trợ đắc lực trong tầm soát ung thư với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và đoàn đại biểu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

BVĐK Tâm Anh quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học đầu ngành, giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu lẫn thực hành lâm sàng. Song song, bệnh viện cũng chú trọng đào tạo thế hệ kế cận, xây dựng môi trường học thuật năng động để liên tục nâng cao năng lực chuyên môn.

Bên cạnh đó, bệnh viện đầu tư đồng bộ hệ thống phòng thí nghiệm, xét nghiệm và giải phẫu bệnh đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Liên bang Nga. Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào BVĐK Tâm Anh là đơn vị đạt cùng lúc hai chứng nhận danh giá nhất trong lĩnh vực xét nghiệm, giải phẫu bệnh là CAP (College of American Pathologists) và ISO 15189. BVĐK Tâm Anh còn tiên phong đưa các máy móc hiện đại bậc nhất về ứng dụng tại Việt Nam, như siêu máy CT Somatom Force VB30 vượt qua giới hạn lát cắt - công cụ đắc lực trong tầm soát ung thư; Robot Davinci XI hỗ trợ hơn 120 loại phẫu thuật phức tạp; Robot Modus V Synaptive ứng dụng AI trong phẫu thuật u não và bệnh thần kinh, cột sống…

Robot Modus V Synaptive ứng dụng trí tuệ nhân tạo có mặt tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật thần kinh, sọ não, u não. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Trước đó, BVĐK Tâm Anh là một trong số ít các đơn vị y tế tại Việt Nam có kinh nghiệm tham gia các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ung thư ở quy mô toàn cầu. Nền tảng này tạo điều kiện thuận lợi để BVĐK Tâm Anh sẵn sàng triển khai các dự án nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ quy mô lớn.