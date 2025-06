Chuột uống nước này mỗi ngày, tim tổn thương và viêm nhiễm cả cơ thể! Hóa ra chúng ta cũng uống thứ đó mỗi ngày

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn đã bao giờ sử dụng cốc nhựa dùng một lần để uống nước nóng chưa? Bạn có thường xuyên sử dụng hộp đựng thức ăn mang về để đựng đồ ăn nóng/súp nóng không? Ngay cả ở một số quán ăn vặt ven đường, người ta cũng dùng túi nilon để đậy bát cho khách hàng sử dụng. Sau khi khách hàng ăn xong, túi nilon đã qua sử dụng sẽ được vứt đi và thay bằng túi nilon mới để khách hàng tiếp theo sử dụng.

Sử dụng lâu dài các sản phẩm nhựa dùng một lần để đựng thức ăn nóng/canh nóng có ảnh hưởng gì đến cơ thể không? Gần đây, Đại học Y Ninh Hạ (Trung Quốc) đã tiến hành một thí nghiệm để nghiên cứu tác động của việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để đựng thức ăn nóng đối với sức khỏe. Họ cho chuột uống nước nóng từ các hộp nhựa mỗi ngày và phát hiện ra rằng tim của chuột bị tổn thương và tình trạng viêm nhiễm cao...

Kết quả cho thấy các dấu hiệu stress oxy hóa và dấu hiệu viêm của chuột tăng lên đáng kể, các dấu hiệu tổn thương cơ tim cũng tăng lên đáng kể; cấu trúc mô cơ tim của chuột bị rối loạn, các sợi cơ bị đứt, có sự thâm nhiễm tế bào viêm và sưng ty thể...

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với nhựa tần số cao có liên quan đáng kể đến suy tim. Các thí nghiệm trên động vật đã chỉ ra rằng chất lỏng rò rỉ từ nhựa tiếp xúc với nước nóng gây ra tổn thương bệnh lý đáng kể cho mô cơ tim của chuột và làm tăng phản ứng viêm.

Tại sao việc sử dụng nhựa dùng một lần trong thời gian dài lại có tác động lớn đến sức khỏe như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là do việc tiếp xúc lâu dài với nhựa dùng một lần có thể làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột, gây ra phản ứng viêm và stress oxy hóa, sau đó dẫn đến tổn thương cơ tim và bệnh tim mạch. Ngoài ra, các hóa chất gây rối loạn nội tiết thường có trong các sản phẩm nhựa, chẳng hạn như bisphenol A (BPA) và phthalate (PAE), cũng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone trong cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh quá trình giải phóng các chất có hại trong nhựa. Ví dụ, làm nóng bằng lò vi sóng trong 3 phút có thể giải phóng 4,2 triệu hạt vi nhựa trên mỗi cm vuông hộp đựng.

Thì ra chúng ta uống nó mỗi ngày, và tác hại của các sản phẩm nhựa còn hơn thế nữa

Những hộp đựng súp nóng mang đi, những cốc nhựa đựng đồ uống nóng, những hộp cơm nhựa hâm nóng bằng lò vi sóng, và nước đóng chai đã phơi nắng trong thời gian dài... Những cảnh tượng này không còn xa lạ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hóa ra chúng ta uống chúng hàng ngày. Nhưng tác hại của các sản phẩm nhựa còn vượt xa hơn thế nữa...

1. Gây tổn thương gan

Vào tháng 6 năm 2025, các nhà nghiên cứu từ Đại học California đã báo cáo một nghiên cứu mới tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ. Nghiên cứu phát hiện ra rằng vi nhựa được đưa vào cơ thể qua thực phẩm hoặc đồ uống có thể gây ra chứng không dung nạp glucose toàn thân ở chuột, tổn thương gan, tăng tính thấm ruột và tăng nồng độ nội độc tố.

2. Gây tổn thương phổi

Năm 2024, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Kỹ thuật Hóa học đã phát hiện ra rằng các hạt nano nhựa polyvinyl clorua (PVC) có trong thực phẩm và nguồn không khí có độc tính đối với phổi và gan, bao gồm thâm nhiễm tế bào viêm, chảy máu, sưng tế bào...

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ

Vào tháng 1/2025, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances đã xác nhận rằng các hạt vi nhựa sẽ bị các tế bào miễn dịch nuốt vào, sau đó chảy qua máu và cuối cùng lưu lại trong các mạch máu não, có thể gây tắc nghẽn mạch máu, huyết khối não và các bất thường về thần kinh.

4. Tăng nguy cơ đột quỵ

Năm 2024, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England đã nêu rằng vi nhựa và nano nhựa đã xâm nhập vào mô động mạch cảnh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tử vong. Dữ liệu cho thấy so với những người có động mạch không phát hiện vi nhựa và nano nhựa, những người phát hiện ra những loại nhựa này có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ hoặc tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 4,53 lần trong 34 tháng theo dõi tiếp theo.

5. Gây ra khối u máu

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Vật liệu nguy hiểm năm 2024 phát hiện ra rằng tất cả những người tham gia đều có vi nhựa trong tủy xương, phần lớn có kích thước từ 20 đến 100 micron. Vi nhựa nano tồn tại trong tủy xương của con người, đây có thể là một yếu tố nguy cơ quan trọng khác gây ra khối u máu.

Giảm thiểu tác hại của nhựa hãy thực hiện 4 thay đổi

1. Sử dụng ít hộp nhựa hơn

Cố gắng giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, chọn thực phẩm không có bao bì nhựa hoặc chọn các sản phẩm được đóng gói trong hộp thủy tinh, giấy và kim loại. Ngoài ra, đừng quên sử dụng ít ống hút nhựa hơn.

2. Không đun nóng hộp nhựa

Tránh sử dụng hộp nhựa để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng và hãy thử sử dụng hộp thủy tinh hoặc gốm khi hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng.

3. Không sử dụng hộp nhựa đựng thức ăn nóng

Cố gắng không sử dụng hộp nhựa để đựng thực phẩm đặc biệt nóng/thực phẩm dễ gây bỏng, tránh sử dụng cốc nhựa để đựng đồ uống nóng và tránh sử dụng túi nhựa hoặc màng bọc thực phẩm để bọc thực phẩm dễ gây bỏng.

4. Thay hộp đựng thức ăn trước khi ăn đồ mang về

Nhiều người cảm thấy rằng họ không thể gọi đồ ăn bên ngoài nữa. Thực tế không phải vậy. Khi gọi đồ ăn mang về, bạn có thể thử chọn đồ ăn bằng giấy. Ngoài ra, ngay cả khi bạn gọi đồ ăn mang về, bạn có thể tự thay hộp đựng và đồ ăn trước khi ăn sau khi về nhà, điều này cũng có thể giảm thiểu tác hại ở một mức độ nhất định.

Nguồn và ảnh: QQ