Chương trình thực tế mới của Hương Giang chưa được cấp phép?

Chiều ngày 26/5, trên diễn đàn bàn luận về các chương trình về thời trang bất ngờ lan truyền thông tin The New Mentor - show thực tế mới do Hương Giang và Dược sĩ Tiến sản xuất chưa được cấp giấy phép từ Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tổ chức tuyển sinh, công bố chương trình rầm rộ để thu hút dư luận.

Ngay khi tin tức gây ồn ào trên MXH, Dược sĩ Tiến - đại diện nhà sản xuất - mới đây đã lên tiếng làm rõ những nghi vấn của khán giả. Theo đó, anh cho biết The New Mentor vẫn đang nằm ở khâu chuẩn bị, quảng bá chương trình để tiếp cận khán giả và vẫn chưa lên sóng. Vì thế, việc chương trình có được cấp phép hay không trong giai đoạn này vốn không hề vi phạm pháp luật.

Nguyên văn chia sẻ của Dược sĩ Tiến:

"Hiện nay The New Mentor hoàn toàn mới đang nằm ở khâu chuẩn bị và mới chỉ đưa ra những thông tin đầu tiên nhằm mục đích quảng bá cho công tác chuẩn bị cũng như tiếp nhận những hồ sơ online của các bạn đam mê thời trang. Chương trình hiện nay vẫn chưa được thực hiện thì việc đã có giấy phép hay không vốn dĩ không vi phạm pháp luật. Chính vì thế Tiến sẽ không trả lời về vấn đề này.

Tuy nhiên, Tiến khẳng định rằng Dược sĩ Tiến Entertainment (nhà sản xuất The New Mentor - PV) là công ty làm việc dựa trên pháp luật và tuân thủ pháp luật, nên khi nào các cấp có thẩm quyền đồng ý và cấp phép thì Tiến mới bắt tay thực hiện chương trình. Mọi người hãy yên tâm điều đó nhé. Tiến sẽ tiếp tục đăng các hình ảnh thông tin về công tác chuẩn bị trong thời gian này và cũng rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để khi bắt tay thực hiện chương trình được chỉn chu nhất".

Dược sĩ Tiến

The New Mentor là một chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới từ Nhà sản xuất DST Entertainment. Chương trình tìm kiếm và đào tạo thế hệ người mẫu trẻ với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Trong chương trình lần này, Hương Giang cũng sẽ ngồi chung với 2 "chị đại" có tiếng trong làng giải trí Việt là Hà Hồ và Thanh Hằng. Cả 3 sẽ cùng cạnh tranh, truyền dạy kinh nghiệm, đào tạo ra thế hệ người mẫu trẻ.