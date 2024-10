Chung kết Anh Trai Chông Gai: Binz được khen EQ "đỉnh nóc" vì 1 hành động

Tối 12/10, đêm chung kết 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức được lên sóng và thu hút đông đảo khán giả theo dõi. 23 Anh Tài thuộc 2 Nhà đối đầu qua 3 vòng đấu để tìm ra 11 suất vào thẳng gia tộc. Và 6 suất cuối cùng sẽ được tính bằng số điểm hỏa lực cá nhân của 12 Anh Tài còn lại.

Trước khi bước vào phần thi cam go, các Anh Tài được BTC sắp xếp vẽ một bức tranh chung. Mỗi người sẽ lần lượt vẽ và ở Nhà Thiếu Nhi, Binz là người đầu tiên đặt cọ. Nam rapper chọn 2 màu xanh - hồng để tô nền đơn giản chứ không vẽ gì thêm. Binz tiết lộ lý do: "Binz chọn màu xanh tạo cảm giác bầu trời ở đó, thì mọi người muốn vẽ gì lên đó cũng được. Còn màu hồng ở dưới để nhìn cho trẻ trung, giống với Nhà Thiếu Nhi. Mình chọn phương pháp an toàn là trời xanh chứ không hoàng hôn hay nền trời khác vì nếu không cẩn thận sẽ rối và khó cho các anh em vẽ sau".

Sau Binz, các Anh Tài của Nhà Thiếu Nhi lần lượt hoàn thành bức vẽ chung. Khi cùng đứng nhìn tác phẩm cuối cùng, Duy Khánh đề nghị mỗi người chia sẻ thêm về nét vẽ của mình.

Lúc này, Binz tiết lộ lý do chỉ vẽ nền cho bức tranh: "Với những anh em biết vẽ thì không nói nhưng còn những người khác nếu bước vào và nhìn cái nền to mà chỉ có màu trắng thôi sẽ cảm giác rất đáng sợ. Mình hiểu rõ điều đó, nếu là nền trắng thì mọi người sẽ không dám đặt nét cọ vào". Chia sẻ của Binz nhận "cơn mưa" lời khen từ khán giả. Nhiều người nhận xét bạn trai của Châu Bùi đã quá tinh tế và luôn suy nghĩ cho người khác.

Binz tiết lộ lý do vẽ nền xanh - hồng cho bức tranh của Nhà Thiếu Nhi

Chỉ với một hành động, Binz được khen EQ quá cao, quá tinh tế

Không chỉ khán giả mà các Anh Tài cũng phải công nhận trong chương trình, Binz là người rất đáng trân trọng. Ngay trong đêm chung kết, khi Tiến Luật chia sẻ cảm xúc, nam diễn viên đã dành "shout out" cho học trò Binz.

"Tôi muốn một người phải đứng giữa 350 khán giả nói lời tâm can của mình, đó là Binz. Từ đầu chương trình đến giờ chưa bao giờ nói, chỉ lùi lại chứ không chịu tiến lên, nên bây giờ mời Binz đứng lên", Tiến Luật chia sẻ.

Có cơ hội chia sẻ, Binz bộc bạch: "Thật sự những điều Binz muốn nói thì đã được các anh em chia sẻ. Nhưng có một điều quan trọng mà Binz cần nhấn mạnh lần nữa, đó là sự có mặt của khán giả ở đây. Binz không biết mọi người đã đồng hành với chương trình từ những công diễn nào, nhưng đối với tất cả anh em, khi nhìn xuống thấy các bạn tươi cười và luôn dành sự ủng hộ nhiệt tình nhất, Binz nghĩ nhờ năng lượng của các bạn mà mình có thể dời cả một ngọn núi luôn. Từ tận đáy lòng của Binz, rất cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây.

Điều thứ hai, Binz muốn chia sẻ là mình cảm thấy rất vinh hạnh khi đứng đây với những người anh mà mình rất thần tượng, dù có những anh đã vắng mặt ở chung kết. Xin được cảm ơn các anh, các bạn, các em ở đây một lần nữa. Điều thứ ba, Binz muốn cảm ơn những anh em quay phim đã lúc nào cũng cho các Anh Tài những góc máy, thước hình thật đẹp. Tất cả mọi người trong ekip từ ánh sáng, âm thanh và team âm nhạc, Binz chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người".

Binz có cơ hội tâm sự lời thật lòng của mình trong chương trình