Binz khóc, BB Trần xúc động khi sắp chia tay Anh trai vượt ngàn chông gai

Trong tập cuối cùng của Series Why Call Me By Fire là khoảnh khắc các Anh tài lần lượt chia tay ký túc xá, nhiều Anh tài đã không giấu được sự xúc động khi trải qua giờ phút chia tay này.

3 Anh tài Trương Thế Vinh, Tăng Phúc, Liên Bỉnh Phát là những người tiếp theo phải tạm dừng hành trình “vượt chông gai”. Trước khi ra về, các Anh tài đã lần lượt để lại một món đồ gắn liền với bản thân thay cho lời chào tạm biệt. Trương Thế Vinh để lại cà vạt, Tăng Phúc để lại chiếc cài tóc hình cá mập còn Liên Bỉnh Phát để lại cây côn nhị khúc.

Các Anh tài lần lượt để lại kỷ vật cho các Anh tài mùa 2 trước khi rời ký túc xá

Hưởng ứng theo hành động này của 3 anh, các Anh tài còn lại trước khi rời khỏi ký túc xá cũng lần lượt để lại những món đồ của mình, dành tặng ngẫu nhiên cho các Anh tài mùa 2. Binz để lại con gấu bông kèm lời nhắn: “Binz đã ở đây, chúc ai nhìn thấy con gấu này luôn bình yên”, Quốc Thiên để lại chiếc búa của thần Thor, Bùi Công Nam để lại miệng độn giày, Jun Phạm để lại cây gậy đạo cụ diễn trong tiết mục Concert của anh, Kiên Ứng để lại chiếc nhẫn, Duy Khánh để lại miếng độn vai kèm lời nhắn hài hước: “Miếng độn vai của Duy Khánh giúp Anh tài tự tin tỏa sáng”...

Binz và Kiên Ứng sắp xếp đồ đạc

Binz không giấu được nước mắt khi phải nói lời chia tay các Anh tài, nam rapper rưng rưng nói: “Rất nhiều cảm xúc, từ những cái mình nói đùa là mình ‘bóc phốt’ nhau thể hiện được trong khoảng thời gian đó mình hiểu nhau sâu sắc đến mức độ nào. Để hiểu được tính tốt của nhau mình chỉ cần nói với nhau vài câu, nhưng mà để hiểu được tật xấu của nhau cần một điều gì đó sâu sắc hơn. Sau chương trình mọi người vẫn có thể sẽ gặp nhau nhưng mà để nằm cách nhau vài bước hoặc sáng dậy đi đánh răng, rửa mặt chung hay là tối chúc nhau ngủ ngon thì rất khó để xảy ra thêm một lần nữa. Có vài câu trong đoạn thơ dài của anh Long có tác động sâu sắc đến mình. Những lời chia sẻ của Jun và các anh em khác làm mình cảm giác mọi người dành hết khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để nói rằng mình trân trọng nhau ra sao. Mình cảm thấy điều này thiêng liêng hơn một cuộc chia tay bình thường”.

“Đây giống như một gia đình vậy cho nên khi mình biết hôm nay là ngày cuối ở ký túc xá thì cảm giác buồn và nuối tiếc lắm. Nhưng mà mình nghĩ cuộc chơi nào thì cũng có lúc phải dừng lại thôi, mình phải chấp nhận điều đó. Chỉ là mình cần thời gian để làm quen với chuyện này” - BB Trần xúc động chia sẻ.

Tập 14 của chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20g trên VTV3, 20g30 trên Youtube YeaH1 Show ngày 12/10/2024.