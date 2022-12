Christina Aguilera đầy cảm xúc khi mang đến 2 bản hit kinh điển tại VinFuture, liên tục cảm ơn khán giả Việt Nam

Christina Aguilera xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Lớn với trang phục đính đá cầu kì, nổi bật với tông màu đỏ - đen đầy quyền lực. Đồng hành cùng với cô là các nhạc công thân thiết đã chơi nhạc cho nữ ca sĩ suốt nhiều năm qua.

Phần trình diễn của cô được sắp xếp trước phần vinh danh giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ, càng nhấn mạnh thông điệp nữ quyền đầy tinh tế của lễ trao giải.

Christina trình diễn cùng các nhạc công thân thiết đồng hành từ Mỹ.

Đúng như dự đoán, Christina Aguilera đã mang đến bản hit kinh điển Beautiful mở đầu cho phần trình diễn của mình. Beautiful là ca khúc nói về tình yêu bình đẳng, không phân biệt và khuyến khích mỗi cá nhân hãy luôn là chính mình với thông điệp đầy cảm hứng trong lời hát: "I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down (Tôi vẫn luôn xinh đẹp dù họ có nói gì. Lời nói chả thể hạ gục được tôi. Tôi vẫn luôn xinh đẹp theo mọi cách thức. Đúng, lời nói chả thể hạ gục được tôi)".

Ca khúc ra mắt năm 2002 trong album nổi tiếng Stripped và đã được Christina Aguilera phát hành 1 phiên bản mới trong năm 2022, kỉ niệm 2 thập niên ca khúc truyền cảm hứng khắp nơi trên thế giới. Và tối hôm nay, ca khúc lại một lần nữa được vang lên với chất giọng đầy nội lực vốn đã quá nổi tiếng của Christina Aguilera.

Nữ danh ca đã mang đến một màn trình diễn đầy nhân văn và cảm xúc.

Kết thúc màn trình diễn Beautiful, Christina Aguilera cũng đã có chia sẻ ngắn trên nền tiếng nhạc du dương: "Cảm ơn Việt Nam vì đã chào đón tôi ở một đất nước tươi đẹp. Tôi thực sự hạnh phúc và thấy rất biết ơn tất cả các bạn khi có mặt tại đêm trao giải VinFuture. Mọi người thực sự rất tuyệt vời! Tôi cũng thấy rất vinh dự vì mới hôm qua thôi vừa là sinh nhật của tôi! Xin cảm ơn rất nhiều!".

Ca khúc tiếp theo được nữ danh ca trình bày là The Voice Within, cũng là một bản hit "kinh điển" làm nên tên tuổi của cô trong những ngày đầu sự nghiệp. Nếu như Beautiful nói về tình yêu không phân biệt thì The Voice Within lại nhấn mạnh về sức mạnh của nội tại luôn ẩn chứa trong mỗi người. Ca khúc cũng nằm trong album Stripped với thông điệp: "When there's no one else, look inside yourself. Like your oldest friend, just trust the voice within. Then you'll find the strength that will guide your way. You'll learn to begin to trust the voice within" (Khi không còn ai kề bên, hãy nhìn thấu vào bên trong bạn. Như một người bạn lâu năm, hãy tin vào giọng nói bên trong mình. Bạn sẽ tìm được sức mạnh dẫn đường bạn. Bạn sẽ học cách tin vào giọng nói bên trong mình).

Sau phần vinh danh nhà khoa học nữ, Christina Aguilera trở lại sân khấu với ca khúc cuối cùng - A Million Dreams. Phần trình diễn này cũng là một bất ngờ của nữ ca sĩ khi cô đã cover một ca khúc từ bộ phim nổi tiếng The Greatest Showman.

Ca khúc cũng mang đến tinh thần của lễ trao giải về việc theo đuổi ước mơ, hướng hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Cả khán phòng dành cho Christina Aguilera nhiều tràng vỗ tay, ngợi khen những thông điệp đầy nhân văn mà cô đã truyền tải qua 3 ca khúc vừa qua.