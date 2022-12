Christina Aguilera đón sinh nhật tại Việt Nam, fan trông đợi màn trình diễn đẳng cấp Diva thế giới!

Hôm nay (19/12, theo giờ Việt Nam) tính theo giờ Mỹ vẫn đang là ngày 18/12 - cũng chính là sinh nhật lần thứ 42 của nữ ca sĩ Christina Aguilera. Năm nay có lẽ là một sinh nhật đặc biệt với giọng ca Beautiful khi cô đón tuổi mới tại một quốc gia lần đầu tiên cô đặt chân đến - Việt Nam.

Bộ ảnh được thực hiện tại hành lang khách sạn sang trọng ở trung tâm thủ đô Hà Nội, cũng là nơi Christina Aguilera đang lưu trú cùng hôn phu của mình. Dù chỉ là loạt ảnh chụp vội nhưng thần thái của Christina Aguilera quả thực "không đùa được" với vòng 1 quyến rũ, mái tóc thả dài cùng thần thái pose dáng chuẩn của một "diva". Có thể cảm nhận nữ ca sĩ sinh năm 1980 đang có thời gian khá thoải mái khi ở tại Việt Nam.

Bộ ảnh mừng tuổi mới của Christina Aguilera tại Việt Nam.

Hôm qua (18/12), chúng tôi cũng ghi nhận độc quyền khoảnh khắc Christina Aguilera cùng hôn phu Matthew Rutler rời khỏi khách sạn tại Hà Nội để di chuyển lên một chiếc xe chờ sẵn. Trong trang phục thoải mái, Christina Aguilera cũng gây ấn tượng bởi mái tóc được tết sang 2 bên khá ngộ nghĩnh và trẻ trung. Người hâm mộ hẳn vô cùng háo hức muốn biết được Xtina những ngày này có “thăm thú” những nơi nào ở Hà Nội hay không.

Vị hôn phu Matthew Rutler luôn đồng hành bên Christina Aguilera trong mọi lịch trình. Cặp đôi đã gắn bó với nhau từ năm 2010

Christina Aguilera gây chú ý với phong cách thời trang độc đáo.

Vào tối mai 20/12, Christina Aguilera sẽ có màn trình diễn đặc biệt tại Lễ trao giải VinFuture - một trong những lễ trao giải về Khoa học & Công nghệ lớn nhất hành tinh. Bên cạnh phần trình diễn đặc biệt của Christina Aguilera, buổi lễ trao giải còn có sự góp mặt của nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy, nghệ sĩ Đồng Quang Vinh… và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 tối 20/12 trên kênh VTV1 và website CNN, Discovery, Euronews, Technode Global.

Với tính chất nhân văn của buổi lễ nhằm vinh danh những thành tựu cống hiến cho sự phát triển nhân loại, khán giả có khả năng cao sẽ được nghe Christina Aguilera trình bày bản hit kinh điển Beautiful của cô trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là ca khúc nói về tình yêu bình đẳng, không phân biệt và khuyến khích mỗi cá nhân hãy luôn là chính mình với thông điệp đầy cảm hứng trong lời hát: "I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down” (Tôi vẫn luôn xinh đẹp dù họ có nói gì. Lời nói chả thể hạ gục được tôi. Tôi vẫn luôn xinh đẹp theo mọi cách thức. Đúng, lời nói chả thể hạ gục được tôi)". Ca khúc ra mắt năm 2002 và đã được Christina Aguilera phát hành 1 phiên bản mới trong năm 2022, kỉ niệm 2 thập niên ca khúc truyền cảm hứng khắp nơi trên thế giới.

Khán giả háo hức trước màn trình diễn của Christina Aguilera.

Không loại trừ khả năng Christina Aguilera cũng thể hiện một ca khúc có nội dung nhân văn tương tự như Reflection (hát về sự soi chiếu vào trong chính nội tâm của mỗi người) hay bản nhạc phim Mulan ra mắt chưa lâu Loyal Brave True,... Dù Xtina trình diễn ca khúc nào nhưng chắc chắn, khán giả Việt Nam đều sẽ được chứng kiến, thưởng thức một giọng hát đầy uy lực, đầy sức mạnh nội tại và ngập tràn cảm xúc. Không phải khi không mà Christina Aguilera được công chúng ngợi ca bằng danh xưng: "The Voice of Generation" - Giọng hát của thế hệ!