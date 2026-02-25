Chóng mặt kịch phát lành tính - nhận biết sớm tránh biến chứng

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân là chóng mặt kịch phát tư thế lành tính (BPPV), tuy không nguy hiểm nhưng dễ gây lo lắng nếu không được chẩn đoán đúng.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, một bệnh nhân nữ 62 tuổi nhập viện vì chóng mặt xoay tròn kéo dài 3 ngày. Cơn chóng mặt xuất hiện rõ khi trở mình, xoay đầu hoặc thay đổi tư thế, kèm buồn nôn, nôn và khó đi lại. Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc chóng mặt kịch phát tư thế lành tính, đồng thời có tăng huyết áp kèm theo. Sau điều trị và hướng dẫn phục hồi chức năng tiền đình, tình trạng cải thiện rõ rệt và người bệnh xuất viện sau 3 ngày.

BPPV là rối loạn của tai trong, xảy ra khi các tinh thể canxi bị lệch vị trí, gây kích thích sai khi đầu thay đổi tư thế. Người bệnh thường xuất hiện cơn chóng mặt dữ dội nhưng ngắn, kéo dài vài giây đến dưới một phút, đặc biệt khi nằm xuống, ngồi dậy hoặc xoay đầu.

Dấu hiệu điển hình của BPPV là chóng mặt xoay tròn theo cơn, khởi phát khi thay đổi tư thế, có thể kèm buồn nôn hoặc mất thăng bằng thoáng qua. Tuy nhiên, nếu chóng mặt đi kèm các biểu hiện như yếu liệt tay chân, nói khó, méo miệng, đau đầu dữ dội hoặc giảm thính lực rõ rệt, người bệnh cần đi khám sớm để loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm hơn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, điều trị BPPV chủ yếu bằng các nghiệm pháp tái định vị sỏi tai như Epley nhằm đưa tinh thể về vị trí bình thường. Ngoài ra, người bệnh có thể được dùng thuốc giảm triệu chứng và hướng dẫn tập phục hồi chức năng tiền đình để hạn chế tái phát.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện cơn chóng mặt, người bệnh nên ngồi hoặc nằm ở vị trí an toàn, tránh thay đổi tư thế đột ngột, không tự lái xe hoặc leo cao. Việc thăm khám sớm giúp xác định đúng nguyên nhân và điều trị hiệu quả, tránh bỏ sót các bệnh lý nguy hiểm.