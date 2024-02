Chống lão hóa, đẹp da và phòng ngừa bệnh tật với 3 dưỡng chất tiêu diệt gốc tự do mà chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị

Các gốc tự do hoạt động quá mức có thể làm tổn thương đến các tế bào và cơ quan, không chỉ đẩy nhanh quá trình lão hóa mà còn có thể dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm. Chuyên gia dinh dưỡng Trần Tâm Hoa chia sẻ 4 loại dưỡng chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại các gốc tự do. Chúng không chỉ có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, duy trì sức khỏe mà còn ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa và đẹp da.

Chuyên gia dinh dưỡng Trần Tâm Hoa chỉ ra rằng, các gốc tự do là một chất có thể gây tổn thương các cơ quan thông qua tế bào và vật liệu di truyền trong cơ thể con người. Nó được chứng minh có liên quan mật thiết đến quá trình lão hóa cũng như sự xuất hiện của một số căn bệnh nguy hiểm.

Các yếu tố như ma túy, hút thuốc, căng thẳng, rượu bia, thực phẩm chế biến sẵn, thiếu ngủ… đều có thể khiến cơ thể sản sinh ra các gốc tự do. Chính vì vậy, việc thường xuyên bổ sung 4 chất dinh dưỡng chống oxy hóa dưới đây là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

1. Glutathione

Glutathione là một loại protein phân tử nhỏ được cấu tạo từ axit glutamic, cysteine ​​và glycine. Đây là thành phần chống oxy hóa quan trọng trong cơ thể, có thể giúp các tế bào khỏe mạnh, chống lại sự phá hủy của các gốc tự do.

Glutathione trong cơ thể sẽ giảm dần theo độ tuổi, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt kém lành mạnh.

Glutathione có thể được tìm thấy trong các loại rau chứa sulfide như măng tây, đậu bắp, rau bina, súp lơ và các loại rau họ cải khác. Đồng thời các loại thịt tươi như thịt bò, trứng, sữa, bơ... cũng giàu glutathione.

2. Vitamin C, Vitamin E

Vitamin C là chất chống oxy hóa tan trong nước, còn vitamin E là chất chống oxy hóa tan trong chất béo. Cả hai đều là trợ thủ quan trọng trong việc cải thiện chức năng chống oxy hóa của glutathione. Hai chất này khi kết hợp có thể cùng nhau duy trì sự cân bằng oxy hóa khử trong cơ thể con người.

Các loại hạt, rau tươi và trái cây là nguồn cung cấp vitamin C và E. Có thể bổ sung hai loại vitamin này bằng cách ăn nhiều hạnh nhân, đậu phộng, rau bina, rau họ cải, cam quýt, xoài và các thực phẩm khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý vitamin C dễ bị phá hủy khi đun nóng, chính vì vậy nên sử dụng nhiều rau quả tươi để bảo toàn lượng vitamin C cung cấp cho cơ thể. Vitamin E là vitamin tan trong chất béo nên khi xào với dầu có thể hấp thụ tốt hơn.

3. Hóa chất thực vật (Phytochemicals)

Phytochemicals là thành phần hóa học có trong thực phẩm thực vật. Khác với vitamin và khoáng chất, chúng còn có tác dụng chống ung thư và gốc tự do. Phytochemicals có thể cải thiện khả năng miễn dịch của con người, chống oxy hóa và ức chế truyền thông điệp của tế bào ung thư.

Nên thực hiện ăn nhiều loại rau củ quả với màu sắc khác nhau như ớt chuông đỏ, cherry, cà chua, bưởi, cà rốt, bí ngô, cam quýt, ngô, chuối, dứa… hàng ngày.

Cuối cùng, chuyên gia dinh dưỡng cũng nhắc nhở, trong cơ chế chống oxy hóa, quá nhiều gốc tự do sẽ gây tổn thương tế bào và các cơ quan, dễ dẫn đến bệnh tật và lão hóa. Tuy nhiên, nếu có quá ít gốc tự do, việc truyền tải thông điệp tế bào sẽ bị chặn và tế bào không có khả năng chống lại vi khuẩn gây bệnh ngoại lai. Mặc dù các gốc tự do trong cơ thể có thể gây ra các bệnh về thể chất nhưng cũng là cầu nối quan trọng để truyền tải thông điệp của tế bào.

Tốt nhất bạn nên duy trì sự cân bằng. Không nên ăn quá nhiều một loại thực phẩm dễ dẫn đến ngộ độc cũng như những tác hại khác cho sức khỏe.