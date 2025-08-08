Chống già ở tuổi ngoài 35: Mỗi ngày uống một cốc nước màu cam được ví như "vitamin C trẻ hóa" làn da

Nếu muốn có một làn da mịn màng trắng sáng thì việc dùng mỹ phẩm skincare thôi là chưa đủ, chị em cần dưỡng da từ bên trong để củng cố lại hàng rào bảo vệ cũng như giúp các tế bào da khỏe mạnh thì mới mong có được làn da như ý muốn.

Nhất là khi bước vào tuổi 35+, làn da bắt đầu lão hóa với những dấu vết như nếp nhăn, tàn nhang, da sạm màu... thì các chị em càng cần phải nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Những loại thực phẩm, hoa quả nhiều dưỡng chất cần được bổ sung đầy đủ mỗi ngày để vừa tốt cho sức khỏe mà làn da cũng rạng rỡ, mịn màng hơn.

Một loại nước uống màu cam được ví như "vitamin C chống già" mà các chị em nên uống mỗi ngày để giữ gìn nhan sắc tuổi ngoài 30 của mình.

Cốc nước màu cam được ví như "vitamin C chống già" giúp làn da luôn mịn màng trắng sáng.

* Cách thực hiện:

- Nguyên liệu gồm 1 củ cà rốt, 1 quả cam, 1 quả táo, 2 nhánh gừng.

- Tất cả rửa sạch, gọt bỏ, riêng cam thì bỏ hạt.

- Cho vào máy ép hoặc xay sinh tố để xay thành nước màu cam.

- Uống không đường là tốt nhất vì cà rốt, táo và cam cũng đã có độ ngọt tự nhiên rồi.

* Cà rốt: Có chứa hàm lượng beta caroten cao, rất tốt cho việc nuôi dưỡng làn da và giữ ẩm cho da. Beta Carotene là tiền thân của vitamin A - một chất chống oxy hóa quan trọng bậc nhất duy trì sự khỏe mạnh cho các tế bào, đảm bảo tính đàn hồi, giúp bề mặt da luôn căng mịn, mịn màng, tươi tắn, tóc khỏe khoắn, bóng mượt.

* Cam: Chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, kích thích sản xuất collagen, giúp da căng mịn và săn chắc.

* Táo: Có nhiều lợi ích cho da, bao gồm làm sáng da, giảm nếp nhăn, và giúp da đều màu, nhờ vào các chất chống oxy hóa, vitamin C và các dưỡng chất khác. Ngoài ra, táo còn có thể giúp làm mờ sẹo, giảm mụn và se khít lỗ chân lông.

* Gừng: Có chứa nhiều khoáng chất có lợi như K, Ca, Mg, Fe cùng các vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E... giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, tia UV. Các chất này cũng cải thiện độ đàn hồi da, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện sắc tố da rất hiệu quả.

Duy trì uống đều đặn mỗi ngày bạn sẽ thấy làn da được cải thiện đáng kể. Nhất là với những chị em bước vào tuổi lão hóa, cốc nước màu cam được ví như "vitamin C chống già" này sẽ giúp giảm thâm mụn, kiềm dầu hơn trên da, dưỡng da trắng sáng và đều màu hơn. Làn da của các chị em sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ cốc nước màu cam này.

Sau 1 tuần duy trì uống nước vitamin C, làn da có sự thay đổi rõ rệt. Những vết thâm mụn hay khu vực da nhờn dính trở nên mịn màng và khô ráo hơn. Các nốt mụn trứng cá cũng không xuất hiện nhiều như trước nữa.

Làn da được cải thiện rõ rệt sau khi duy trì uống nước "vitamin C" mỗi ngày.

Nguồn: @leeskincare7