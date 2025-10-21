Choáng với hóa đơn 9 chữ số sửa chữa ô tô ngập nước, bằng 90% giá xe mới: Bảo hiểm có bồi thường?

Chịu ảnh hưởng của các cơn mưa lớn, nhiều tỉnh thành phố ở Việt Nam đã bị ngập lụt nặng; điển hình tại Thái Nguyên, nhiều con phố lớn đã ngập tới hết tầng 1 của nhiều nhà dân, nhấn chìm nhiều tài sản, trong đó có ô tô, xe máy.

Trên mạng xã hội mới đây chia sẻ bức ảnh chụp hóa đơn sửa chữa có tổng giá trị tới vài trăm triệu.

Báo giá sửa chữa lên tới gần 90 hạng mục kèm mức phí hơn 500 triệu đồng, được cho là của một chiếc Mitsubishi Xforce.

Cụ thể, bức ảnh được cho là hóa đơn sửa chữa của một chiếc Mitsubishi Xforce với gần 90 hạng mục được liệt kê; hóa đơn có giá trị bao gồm VAT lên tới khoảng 540 triệu đồng. Đáng chú ý, Mitsubishi Xforce được niêm yết với giá từ 599 triệu đồng đến 705 triệu đồng; tức là số tiền cần sửa bằng từ 76% đến 90% giá trị một chiếc xe mới.

Ở phần bình luận của bài đăng, bên cạnh nhiều bình luận chia buồn với chủ xe, nhiều người dùng mạng cũng nêu ý kiến rằng cho rằng mức phí sửa chữa quá cao, nhưng ngay cả khi sửa thì xe cung khó không về trạng thái hoạt động ban đầu. Do vậy, có không ít bình luận đồng tình việc bán xác xe và mua xe mới nếu phải trả mức phí sửa chữa này.

Chi phí sửa chữa được cho là của một chiếc Hyundai Creta.

Tuy nhiên, mức phí mà chủ xe phải chịu để sửa chữa xe có thể sẽ thấp hơn nhiều nếu xe được mua bảo hiểm.

Trên thị trường, các đơn vị đã đưa ra nhiều gói bảo hiểm hấp dẫn; một số gói có bồi thường trong trường hợp xe bị ngập nước do thiên tại; thậm chí, một số gói bảo hiểm thủy kích cũng sẽ bồi thường nếu xe rơi vào tình trạng này.

Bảng báo giá sửa chữa lên tới 2 tỷ đồng được cho là của một chiếc Mercedes-Benz GLC.

Có không ít trường hợp xe không được mua bảo hiểm, hoặc bảo hiểm chưa được gia hạn nên chủ xe phải chịu hoàn toàn chi phí sửa chữa. Dẫu vậy, một số hãng xe cũng đã đưa ra chương trình hỗ trợ chi phí sửa chữa nếu chủ xe sinh sống ở các tỉnh ngập lụt nặng.

Honda Việt Nam cho biết sẽ giảm 50% công bảo dưỡng, 10–20% giá phụ tùng và tổ chức đội lưu động vệ sinh, thay dầu miễn phí cho xe ngập sâu. Tương tự, Toyota Việt Nam giảm 30% phụ tùng, 50% công sửa chữa và cứu hộ miễn phí trong 50 km.

VinFast cũng hỗ trợ tới 40% chi phí thay thế phụ tùng ô tô, chi trả 500.000 đồng khoản miễn thường bảo hiểm và tặng voucher cho khách hàng đã tự sửa xe. Với xe máy điện, hãng giảm 10% chi phí thay pin, động cơ và 30% linh kiện khác.

Ngoài ra, Ford, Hyundai và Mercedes-Benz cũng giảm giá phụ tùng, công sửa, đồng thời phối hợp với bảo hiểm để rút ngắn bồi thường.

Ảnh chụp tại Thái Nguyên. Nguồn: Trường Phong - Hoàng Mạnh Thắng / Báo Tiền Phong



Thái Nguyên là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng lớn của đợt mưa bão vừa qua. Các thống kê chính thức cho thấy có tới khoảng 12.600 ô tô và 39.800 xe máy bị ngập nước tại địa phương. Đáng chú ý, chi phí ước tính chỉ riêng việc sửa chữa phương tiện hư hỏng đã hơn 1.200 tỷ đồng.

Thống kê cũng cho biết tổng thiệt hại tài sản toàn tỉnh từ mưa bão là khoảng 1.553 tỷ đồng, bao gồm cả hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các số liệu này phản ánh mức độ ảnh hưởng nặng nề tới giao thông và phương tiện cá nhân trong khu vực.