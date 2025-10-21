Chuẩn bị chuyển 150 triệu đồng để đi Hàn Quốc, người phụ nữ bất ngờ quay xe báo công an

Công an xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn dưới hình thức đi xuất khẩu lao động trên mạng.

Sáng ngày 20/10/2025, Công an xã Phượng Dực nhận được tin báo của gia đình chị D (SN 1982) về việc chị bị một số đối tượng lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài và yêu cầu nộp số tiền 150 triệu đồng để chứng minh năng lực tài chính.

Công an xã Phượng Dực đã yêu cầu gia đình chị không được chuyển tiền và đến vận động, tuyên truyền cho chị D hiểu được phương thức thủ đoạn lừa đảo.

Qua làm việc, chị D cho biết ngày 15/10/2025 chị có nhu cầu tìm việc làm trên mạng và được một đối tượng nhắn tin liên hệ giới thiệu việc làm tại Hàn Quốc. Các đối tượng tư vấn và yêu cầu chị chuyển 150 triệu đồng để chứng thực và các thủ tục khác có liên quan để đi xuất khẩu lao động. Khi gọi lại vào số điện thoại do các đối tượng cung cấp đều không liên lạc được.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không tin vào các lời mời chào, tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài qua mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng.

- Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ cho người lạ.

- Khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, hãy liên hệ trực tiếp các công ty được cấp phép.

- Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, giải quyết theo quy định của pháp luật.