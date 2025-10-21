vivo V60 Lite - Siêu phẩm giải trí thời thượng sắp ra mắt, mở lối trải nghiệm nghe nhìn chuẩn flagship

Nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn

Điểm nhấn đầu tiên khiến vivo V60 Lite trở nên khác biệt chính là màn hình lớn 6,77 inch cùng HDR10+ đạt chuẩn Amazon và Netflix, điều hiếm thấy ở các smartphone cùng tầm giá. Dù là xem phim bom tấn trên Netflix, chill cùng MV mới trên YouTube, hay chỉ đơn giản là lướt mạng xã hội, V60 Lite vẫn mang đến cảm giác như đang thưởng thức trên một rạp chiếu phim mini ngay trong tay. Chuẩn HDR10+ giúp từng khung hình trở nên sống động hơn nhờ độ tương phản cao, màu sắc trung thực và độ sáng vượt trội, mang đến cảm giác "thật" đến mức bạn có thể cảm nhận được chiều sâu của cảnh vật.

vivo V60 Lite còn đem lại sự bứt phá ở phần nghe cùng công nghệ loa lớn 400%, giúp âm thanh rõ nét trong mọi môi trường. Dù là khi xem phim, chơi game, hay bật nhạc thư giãn cuối ngày, âm thanh luôn đầy đặn, lan tỏa và chân thực - đúng tinh thần "siêu phẩm giải trí" mà vivo hướng đến. Có thể nói, V60 Lite là thiết bị "giải trí di động" đúng nghĩa, nơi trải nghiệm nghe nhìn được đặt ở vị trí trung tâm.

Giải trí không gián đoạn

Giải trí mà phải ngắt quãng vì hết pin, đó là nỗi ám ảnh chung của nhiều người dùng. vivo hiểu điều này hơn ai hết, và đã trang bị cho V60 Lite viên pin BlueVolt dung lượng 6500mAh, kết hợp sạc nhanh 90W độc quyền. Công nghệ BlueVolt không chỉ giúp kéo dài thời lượng pin mà còn duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Chỉ với vài phút sạc, người dùng đã có thể tiếp tục xem phim, quay clip hay chơi game trong nhiều giờ liên tục mà không phải chờ đợi.

Đây cũng là công nghệ pin và sạc được kế thừa từ dòng flagship vivo, vivo V60 Lite trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai luôn di chuyển, yêu thích sự tiện lợi và không muốn bị gián đoạn. Một chiếc smartphone "siêu phẩm" cho lifestyle năng động và giải trí liền mạch, nơi cảm xúc luôn được duy trì trọn vẹn, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Chiến game mượt, sáng tạo thả ga

Sức mạnh bên trong cũng là điều khiến V60 Lite ghi điểm. Máy được trang bị chip Mediatek 7360-Turbo, con chip mới được vivo phối hợp tối ưu riêng cho hiệu năng chơi game và xử lý đồ họa. Nhờ vậy, các tựa game nặng như Liên Quân, PUBG Mobile hay Genshin Impact đều có thể vận hành ổn định ở mức đồ họa cao, hạn chế giật lag và giảm thiểu tình trạng quá nhiệt.

Đặc biệt, Chế độ siêu trò chơi trên V60 Lite giúp người chơi toàn tâm tận hưởng trận đấu với nhiều chế độ tùy chỉnh: chặn thông báo, tối ưu khung hình, điều khiển thông minh cảm ứng. Không chỉ sở hữu các tính năng phục vụ game thủ, V60 Lite còn phù hợp cho những người sáng tạo nội dung: chỉnh video, quay vlog, chụp ảnh, dựng clip - tất cả đều được xử lý nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức.

vivo V60 Lite còn mang đến sự yên tâm dài lâu với bộ nhớ lớn và khả năng vận hành bền bỉ. Dung lượng RAM mở rộng linh hoạt giúp máy xử lý đa nhiệm mượt mà, chuyển đổi giữa các ứng dụng hay game nặng vẫn nhanh như chớp. Bộ nhớ trong lên đến 512GB rộng rãi cho phép lưu trữ thoải mái phim ảnh, nhạc và video mà không lo đầy bộ nhớ.

Sáng tạo không giới hạn cùng AI

Một trong những yếu tố "đậm chất flagship" nhất của V60 Lite chính là AI bốn mùa, công nghệ thông minh giúp máy tự động nhận diện bối cảnh và điều kiện ánh sáng để điều chỉnh hình ảnh tối ưu theo từng mùa trong năm. Cụm camera chính 50MP cùng camera selfie 32MP mang lại hình ảnh rõ nét, màu sắc tự nhiên, cho bạn thỏa sức thể hiện mọi ý tưởng – từ ghi lại khoảnh khắc đời thường đến những video sáng tạo mang dấu ấn cá nhân. Đây cũng là minh chứng cho chiến lược dài hơi của vivo: mang trải nghiệm flagship đến gần hơn với mọi người dùng. Với V60 Lite, bạn không cần một thiết bị đắt đỏ để có thể tạo ra những thước phim ấn tượng hay khung hình nghệ thuật, tất cả đã sẵn sàng trong chiếc smartphone trên tay.

vivo V60 Lite không đơn thuần là một chiếc smartphone, mà là một thiết bị giải trí toàn diện: màn hình chuẩn điện ảnh, pin trâu, sạc nhanh, hiệu năng mạnh, AI thông minh và quà tặng cực "cháy".

Sẵn sàng chờ đón ngày vivo V60 Lite chính thức mở bán tại Thế Giới Di Động, và cùng khám phá chuẩn mực mới của smartphone giải trí - nơi công nghệ và cảm xúc gặp nhau, nơi mọi khung hình đều mang một câu chuyện của riêng bạn. Để khuấy động mùa ra mắt, vivo mang đến chương trình Hot Sale đặc biệt tại Thế Giới Di Động, tặng ngay loa karaoke mini kèm micro cho người mua V60 Lite.

Tìm hiểu thông tin tại đây: https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-v60-lite-8gb-256gb