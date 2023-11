Chiquita - "Lisa thế hệ mới" của YG: Gây ấn tượng từ lúc chưa debut, style ngoài đời ra sao?

Thời gian vừa qua, tin đồn 3/4 thành viên BLACKPINK chấm dứt hợp đồng với YG liên tục được lan truyền khiến cộng đồng fan Kpop không khỏi xôn xao. Dù chưa đưa ra thông báo chính thức về số phận của girlgroup đình đám nhưng YG đã nhanh chóng chốt hạ lịch debut của BABYMONSTER - nhóm nữ được dự đoán sẽ trở thành chủ lực của công ty sau BLACKPINK. Mới đây, ảnh "nhá hàng" của Chiquita - thành viên đầu tiên của BABYMONSTER cũng trở thành chủ đề bàn tán của đông đảo cộng đồng mạng.

Chiquita là thành viên đầu tiên được công bố của BABYMONSTER

Chiquita (tên thật là Canny Riracha Phondechaphiphat), sinh ngày 17/2/2009 và là người Thái Lan. Cô nàng ghi điểm với khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn cùng khả năng vũ đạo điêu luyện, được dự đoán sẽ trở thành "át chủ bài" của nhóm "em gái BLACKPINK". Đáng chú ý, kiểu tóc mái bằng nhuộm sáng cũng như phong cách cool ngầu, chất chơi của Chiquita được đánh giá khá tương đồng với Lisa. Thậm chí, cô nàng còn được truyền thông ưu ái gọi với biệt danh "The Next Lisa".

Kiểu tóc mái bằng của Chiquita khiến nhiều người liên tưởng đến Lisa

Ngoài đời, Chiquita cũng theo đuổi phong cách thời trang hiphop, cá tính khá tương đồng với đàn chị. Nữ thần tượng thường ưa chuộng những item như áo phông, áo croptop phối cùng quần ống rộng, quần jeans vừa mang cảm giác trẻ trung, hiện đại nhưng cũng đầy trendy, phong cách. Bên cạnh đó, cô nàng cũng được đánh giá khá cao về khả năng phối đồ, phụ kiện hài hòa, hứa hẹn nối tiếp Lisa phát triển ở mảng thời trang.

Style cool ngầu, cá tính ngoài đời của Chiquita