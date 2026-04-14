Chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện: Hack SIM điện thoại rút cạn tài khoản ngân hàng

Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn mới và rất tinh vi.

Theo đó, bằng cách can thiệp trái phép và chiếm quyền sử dụng số điện thoại cá nhân của người dân, băng nhóm này đã ngang nhiên truy cập vào các ứng dụng ngân hàng liên kết, vô hiệu hóa mọi lớp bảo mật để rút sạch tiền và nhanh chóng tẩu tán tài sản thông qua hệ thống tiền điện tử.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm bốn nghi phạm gồm Lê Văn Kỷ, Hồ Đức Thế, Trần Quang Trọng và Nguyễn Minh Thuận đã lập ra một đường dây lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp. Các đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ cao và phần mềm chuyên dụng để hack trực tiếp vào số thuê bao di động của nạn nhân.

Ngay khi nắm được quyền kiểm soát SIM điện thoại, nhóm đối tượng dễ dàng nhận được các mã xác thực OTP từ ngân hàng gửi về. Nhờ lỗ hổng chết người này, chúng thoải mái đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, thực hiện các lệnh chuyển khoản với số lượng lớn. Để che giấu hành vi phạm tội, toàn bộ số tiền hàng chục tỷ đồng lập tức được chúng quy đổi sang tiền ảo nhằm rửa tiền và hợp thức hóa nguồn thu bất chính trước khi chia chác cho nhau.

Đối tượng chủ mưu của chuyên án Trần Quang Trọng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA Quảng Trị)

Sự liều lĩnh và quy mô hoạt động của đường dây này đã gây ra mức độ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng trong ngày 20/1, băng nhóm này đã tấn công đồng loạt 15 SIM và chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng. Trong hai tháng tiếp theo, các đối tượng liên tục gia tăng tần suất hoạt động với cùng một chiêu thức, chiếm đoạt trót lọt thêm hơn 20 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố cả 4 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản cùng với tội rửa tiền.

