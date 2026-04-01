Phát hiện tài khoản có giao dịch 250 triệu đồng không rõ nguồn gốc: Công an làm việc với người đàn ông SN 1990

Theo báo điện tử tỉnh Tuyên Quang, mới đây, Công an xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ người dân trên địa bàn trao trả lại tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 3-4, Công an xã Thuận Hòa tiếp nhận trình báo của anh Phàn Văn Đòng (SN 1990, trú tại thôn Mịch A, xã Thuận Hòa). Anh cho biết tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền lớn từ người không quen biết. Nhận thức rõ các rủi ro liên quan đến lừa đảo và chiếm dụng tài sản, đồng thời được tuyên truyền pháp luật từ lực lượng Công an cơ sở, anh Đòng đã không sử dụng số tiền mà tự giác đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận Hòa đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác minh, tìm được chủ tài khoản chuyển nhầm để tiến hành hoàn trả.

Dưới sự hướng dẫn của cơ quan Công an, anh Phàn Văn Đòng đã chuyển trả lại đầy đủ số tiền 250 triệu đồng cho người chuyển nhầm theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Phàn Văn Đòng (ngoài cùng bên phải) đã thực hiện chuyển trả lại số tiền 250 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Hành động của anh Đòng góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan chức năng, tuyệt đối không tự ý sử dụng để tránh vi phạm pháp luật.

Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.



