Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành có hiệu lực từ 15/4 có nội dung liên quan đến hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo đó, người dùng di động phải thực hiện xác thực 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt; bảo đảm trùng khớp với dữ liệu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước đã được xác thực chính xác, do cơ quan Công an cấp.

Việc xác thực được thực hiện thông qua một trong bốn hình thức gồm trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng, trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng hoặc điểm giao dịch do nhà mạng uỷ quyền, riêng với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ xác thực thông tin thuê bao trực tiếp tại điểm giao dịch.

Từ ngày 15/4/2026, sẽ chặn chiều gọi đi, nhắn tin với các thuê bao không bổ sung xác thực sinh trắc học. (Ảnh minh hoạ)

Với số thuê bao thứ hai trở lên, khi đăng ký, kích hoạt, người dùng phải xác thực thông qua mã xác thực một lần (mã OTP) gửi đến SIM đăng ký, kích hoạt trước đó.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thuê bao di động đang sử dụng đều phải thực hiện việc xác thực lại thông tin thuê bao theo Thông tư này. Đối với các thuê bao di động đã dùng chính số điện thoại để đăng ký ứng dụng VNeID cấp độ 2 sẽ không phải thực hiện sinh trắc học khuôn mặt, trừ trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối.

Cách để biết số điện thoại có thuộc diện bị khóa SIM từ 15/4 hay không

Việc kiểm tra danh sách số điện thoại đang gắn với Căn cước công dân có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng VNeID.

Bước 1: Mở và đăng nhập ứng dụng VNeID

Khởi động ứng dụng định danh điện tử quốc gia trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản mức độ 2 bằng mã định danh cá nhân và mật khẩu.

Bước 2: Truy cập tính năng ví giấy tờ

Tại giao diện chính của màn hình ứng dụng, bạn tìm và nhấn chọn vào mục "Ví giấy tờ".

Bước 3: Tra cứu thông tin thuê bao

Tiếp tục nhấn chọn vào mục "Số điện thoại". Lúc này, hệ thống sẽ xử lý và hiển thị danh sách các số điện thoại đang được đăng ký dưới tên của bạn. Nếu hệ thống hiện thông báo yêu cầu xác thực, bạn hãy bấm xác thực bằng chính số điện thoại mà mình đang sử dụng hiện tại.

Trong trường hợp màn hình không hiển thị thông báo cần xác thực, điều đó có nghĩa là dữ liệu viễn thông của bạn chưa được cập nhật và đồng bộ lên hệ thống.

Cách kiểm tra thông tin thuê bao di động bằng tin nhắn

Để kiểm tra thông tin thuê bao di động để tránh bị khóa SIM người dân thực hiện nhắn tin theo cú pháp TTTB gửi đến 1414.

Hệ thống sẽ phản hồi lại tin nhắn bao gồm các thông tin như: Họ tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp, Ngày kích hoạt. Nếu những thông tin do tổng đài 1414 cung cấp chính xác với thông tin cá nhân hiện nghĩa là thuê bao di động đã có thông tin chính xác. Trong trường hợp các thông tin do tổng đài 1414 gửi về bị sai thì người dân hãy tiến hành chuẩn hóa thông tin SIM điện thoại.