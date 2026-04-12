Công an có thông báo quan trọng tới tất cả những ai đang sử dụng ứng dụng sau

Ngày 11/4, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng cung cấp WiFi miễn phí.

Theo lực lượng chức năng, với nhu cầu truy cập Internet ngày càng cao, hiện nay nhiều người có xu hướng cài đặt các ứng dụng tìm kiếm hoặc chia sẻ WiFi miễn phí (wifi free). Các ứng dụng này giúp người dùng kết nối mạng tại các địa điểm công cộng như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại…

Trong đó, nhiều ứng dụng hoạt động dựa trên cơ chế “chia sẻ cộng đồng”. Cụ thể, khi ứng dụng được cài đặt, phần mềm sẽ yêu cầu quyền truy cập vào hệ thống kết nối mạng của thiết bị. Sau đó, ứng dụng tự động thu thập các thông tin về mạng WiFi mà người dùng đã từng kết nối, bao gồm tên mạng (SSID) và mật khẩu lưu trên thiết bị.

Các dữ liệu này sau đó được gửi về máy chủ và chia sẻ cho người khác. Toàn bộ các mạng WiFi mà người dân từng kết nối (tại nhà riêng, cơ quan, quán quen hoặc các địa điểm cá nhân) có thể bị đưa lên hệ thống và trở thành WiFi “công cộng”.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, việc sử dụng các ứng dụng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin, thậm chí có thể tạo điều kiện để các đối tượng xấu thu thập dữ liệu cá nhân, đánh cắp tài khoản hoặc bị cài mã độc tấn công thiết bị của người dùng.

Khi mật khẩu WiFi bị chia sẻ rộng rãi, các đối tượng xấu có thể truy cập vào mạng nội bộ của gia đình hoặc cơ quan mà không được phép. Từ đó, chúng có thể thực hiện nhiều hành vi xâm nhập, tìm cách tấn công vào các thiết bị đang kết nối trong cùng hệ thống mạng hoặc khai thác các lỗ hổng bảo mật để đánh cắp dữ liệu.

Để hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng WiFi miễn phí, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không cài đặt các ứng dụng bẻ khóa hoặc chia sẻ mật khẩu WiFi không rõ nguồn gốc.

Người dân chỉ cài đặt ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín trên các kho ứng dụng chính thống. Đồng thời, người dùng thiết bị di động cần kiểm tra và hạn chế cấp quyền truy cập không cần thiết cho ứng dụng trên điện thoại.

Bên cạnh đó, các giao dịch quan trọng như đăng nhập Internet Banking, thanh toán trực tuyến không nên được thực hiện khi đang sử dụng WiFi công cộng.

Công an cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật hệ điều hành, phần mềm bảo mật và định kỳ thay đổi mật khẩu WiFi gia đình, cơ quan. Chức năng tự đồng kết nối WiFi cần đươc tắt, nhằm tránh việc thiết bị tự động kết nối với các mạng không an toàn.