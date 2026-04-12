Chi Pu tặng bố chiếc Geely EX5 bản PHEV kèm lời nhắn xúc động

Nữ ca sĩ Chi Pu mới đây gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tặng bố một chiếc Geely EX5 EM-i mới. Đây là một món quà ý nghĩa có giá trị cao cho người thân, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống cá nhân của cô.

Nữ ca sĩ đăng lại khoảnh khắc bố mình nhận xe. Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, Chi Pu không giấu được niềm vui khi đăng tải hình ảnh bố mình nhận xe tại đại lý. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ ngắn gọn bằng tiếng Anh: “A gift for the man who gave me everything first” (tạm dịch là "Món quà dành tặng người đàn ông đã luôn ưu tiên dành mọi thứ cho tôi"), như một lời tri ân gửi đến gia đình.

Chiếc Geely EX5 EM-i trong ảnh có ngoại thất màu tối. Theo tìm hiểu, phiên bản mà Chi Pu lựa chọn thuộc dòng plug-in hybrid, phù hợp với nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị lẫn đường dài.

Nội thất và trang bị của chiếc xe vẫn là ẩn số. Ảnh: Đại lý Geely

Tại Việt Nam, Geely EX5 EM-i được phân phối với 3 phiên bản gồm Pro, Max và Ultra, có giá bán lần lượt 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng. Với các chi phí lăn bánh tại Hà Nội hoặc TP.HCM, giá trị xe có thể vượt mốc 1 tỷ đồng tùy phiên bản.

Chi Pu bên chiếc Geely EX5 EM-i trong sự kiện ra mắt. Ảnh: Bảo Lâm

Mẫu SUV này thuộc phân khúc hạng C, có kích thước dài 4.725 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm, tương đương các đối thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Về vận hành, xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất khoảng 106 mã lực cùng mô-tơ điện công suất khoảng 215 mã lực. Bộ pin dung lượng từ 18,4 kWh đến 29,8 kWh tùy phiên bản cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa khoảng 170 km theo công bố.

EX5 EM-i sở hữu trang bị hiện đại. Ảnh: Bảo Lâm

Ngoài ra, xe còn được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 540 độ trên bản cao. Nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 15,4 inch, hệ thống âm thanh 16 loa cùng nhiều tiện nghi hiện đại.

Chi Pu từng là đại sứ thương hiệu của VinFast và nay là Geely. Ảnh: ST

Trước đó, Chi Pu cũng được biết đến là người sở hữu một chiếc Geely Monjaro. Xa hơn nữa, nữ ca sĩ từng sử dụng VinFast VF 9, cho thấy sự quan tâm đến các dòng xe hiện đại, đặc biệt là xe điện và hybrid.