realme ra mắt smartphone “siêu pin" tại Việt Nam

realme P4 Power khai mở kỷ nguyên siêu pin thế hệ mới

Cột mốc ra mắt realme P4 Power đánh dấu những bước tiến nâng cấp đột phá lấy người dùng làm trung tâm của realme. Lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ pin vượt mốc 10.000mAh được thương mại hóa trong phân khúc, qua đó mở rộng đáng kể thời lượng sử dụng và nâng cao tính linh hoạt trong trải nghiệm hằng ngày, đặc biệt với những nhu cầu sử dụng cường độ cao.

Cụ thể, realme P4 Power sở hữu viên pin 10001 mAh - mức dung lượng cao gần gấp đôi so với hầu hết smartphone cùng tầm giá hiện nay. Hơn cả mức thông số ấn tượng, công nghệ pin bền bỉ nhiều ngày là yếu tố đã được realme nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên nhu cầu và nhịp độ sử dụng smartphone cho cả công việc lẫn giải trí ngày càng cao của người dùng trẻ.

Thiết lập tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm sử dụng không gián đoạn, realme P4 Power có thể đồng hành không ngơi nghỉ cùng người dùng trong 11.7 giờ chơi game MOBA như PUBG, 32.5 giờ xem Youtube, 185.7 giờ nghe Spotify. Đặc biệt, ngay cả khi cạn kiệt còn 1% pin, chế độ siêu tiết kiệm pin được kích hoạt trên realme P4 Power vẫn đủ sức để người dùng gọi khẩn cấp đến 44 phút hay mở bản đồ chỉ đường thêm 14 phút.

Không chỉ trang bị Sạc Nhanh VOOC lên đến 80W, giúp nạp đầy 50% pin chỉ trong 36 phút, sản phẩm còn có khả năng Sạc Ngược (Reverse Charging) 27W - một trong những smartphone có công suất sạc ngược nhanh nhất thế giới. Gặp sự cố mất điện bất ngờ, hay cần sử dụng khi đi du lịch ở nơi không có nguồn điện trong nhiều ngày, chiếc smartphone này còn lập tức biến thành nguồn sạc dự phòng tiện lợi cho tất cả các thiết bị khác.

Dù sở hữu viên siêu pin dung lượng khủng, sản phẩm vẫn có thiết kế thanh thoát với độ mỏng chỉ 9.08mm và trọng lượng chỉ 219gr, được tối ưu bằng công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới kết hợp hệ thống bảo vệ C Pack và F Pack. Điều này góp phần mang đến trải nghiệm thoải mái, khi người dùng có thể cầm realme P4 Power gọn gàng trong lòng bàn tay, mọi thao tác chạm lướt đều không gây mỏi ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Camera tích hợp AI

Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng trên smartphone, các tính năng thông minh không chỉ dừng lại ở hỗ trợ mà đang trực tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng hằng ngày. Với realme P4 Power, AI được tích hợp để tối ưu các tác vụ thực tế như quản lý hiệu năng, tiết kiệm năng lượng, xử lý hình ảnh và hỗ trợ giải trí, giúp thiết bị vận hành mượt mà và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng liên tục của người dùng.

Sức mạnh thông minh của realme P4 Power cũng được kiện toàn hơn bởi AI Camera độ phân giải 50MP kết hợp cảm biến Sony OIS IMX882 với khả năng lấy nét thông minh, giúp mọi bức ảnh đều sắc nét và sống động và quay video 4K mượt mà. Không chỉ đồng hành cùng người dùng ghi lại cuộc sống từ nhiều góc nhìn và tiêu cự, camera của sản phẩm còn chủ động nhận diện bối cảnh và điều chỉnh ánh sáng, can thiệp vào từng bức ảnh và hỗ trợ tối ưu ảnh đơn giản hơn bao giờ hết với trình chỉnh sửa ảnh thông minh - AI Editor.

Thiết kế mới - khai mở năng lượng

Về thiết kế, realme P4 Power 5G gây ấn tượng với ngôn ngữ “Khai Mở Năng Lượng”, biến những yếu tố công nghệ vốn ẩn bên trong trở thành trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc. Mặt lưng được chia thành hai phần rõ rệt: nửa dưới hoàn thiện nhám mờ, nơi “ẩn chứa” viên pin Titan dung lượng 10001 mAh, trong khi nửa trên sử dụng thiết kế tái hiện các đường dẫn và kết nối năng lượng một cách liền mạch.

Điểm nhấn đặc biệt là khu vực NFC được hiển thị trực quan như một “chỉ báo” sống động, tạo cảm giác dòng năng lượng luôn vận hành bên trong thiết bị. Tổng thể thiết kế không chỉ mang tính thẩm mỹ công nghệ cao mà còn thể hiện rõ tinh thần nội lực bền bỉ và khả năng khai thác sức mạnh theo cách chủ động, cá nhân hóa cho người dùng.

Hai lựa chọn màu sắc: Cam Tia Chớp và Bạc Quyền Năng

realme P4 Power có 02 tùy chọn màu sắc: Cam Tia Chớp và Bạc Quyền Năng, tiếp tục nhấn mạnh thêm tinh thần đổi mới công nghệ mạnh mẽ và tốc độ bắt kịp nhịp sống của giới trẻ. Song hành cùng vẻ ngoài ấn tượng, giao diện diện hệ điều hành bên trong cũng được cập nhật với phiên bản mới nhất - realme UI 7.0 với hiệu năng mạnh mẽ hơn nhờ công nghệ lõi Flux Engine và thiết kế giao diện cao cấp Light Glass, mang đến trải nghiệm sống động và mượt mà hơn cho cả tác vụ nặng lẫn đa nhiệm.

Chính thức mở bán từ ngày 01/04/2026, realme P4 Power phiên bản bộ nhớ 12GB RAM / 256GB ROM sẽ có giá bán lẻ từ 15.990.000 đồng với nhiều ưu đãi khi mua tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc.



