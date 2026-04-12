Grab cho đặt xe, chia tiền theo nhóm và gom 2 đơn hàng cùng lúc trong 1 lần giao hàng

Tại sự kiện GrabX 2026, Grab đã công bố 13 trải nghiệm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sự kiện công bố sản phẩm thường niên của Tập đoàn, đánh dấu bước chuyển mình từ một siêu ứng dụng đa dịch vụ trở thành một "trợ lý thông minh" cho cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người dân Đông Nam Á.

Trong các tính năng, trải nghiệm được giới thiệu lần này, đáng chú ý với 3 tính năng mà người dùng có thể thấy được rõ tác dụng ngay trong quá trình sử dụng.

Tính năng Group Ride (Đặt xe nhóm) giúp bạn tiết kiệm chi phí lên đến 40% so với việc đi một mình, nếu bạn và hành khách khác có lộ trình tương tự. Hệ thống AI của Grab sẽ tự động điều phối toàn bộ hành trình theo hướng tối ưu nhất, và giá cước của mỗi hành khách sẽ được AI tính toán dựa trên nhiều yếu tố như quãng đường di chuyển, tình hình giao thông và thời gian hoàn thành chuyến xe. Người dùng có thể linh hoạt chọn điểm đón và điểm đến khác nhau trong cùng một nhóm. Trong thời gian tới, Grab sẽ bổ sung tính năng Waiting Room (Phòng Chờ), giúp mọi người trong nhóm theo dõi trạng thái của nhau và lộ trình xe theo thời gian thực.

Tính năng Grab More (Đặt giao đơn hàng phụ từ quán khác) giải quyết một tình huống quen thuộc: bạn đang muốn chọn một món ăn từ một nhà hàng khác với mọi người, nhưng đặt 2 đơn hàng riêng lẻ đồng nghĩa với trả 2 lần phí giao hàng. Với Grab More, bạn có thể đặt thêm món từ nhà hàng lân cận vào đơn hàng của mình - trước hoặc sau khi bấm đặt đơn - mà không tốn thêm phí giao hàng, không yêu cầu giá trị đơn tối thiểu hay phí đơn hàng nhỏ nào. Hệ thống AI sẽ sắp xếp để các đơn hàng được giao đến cùng lúc.

GrabMaps dành cho Người dùng: Hầu hết ứng dụng bản đồ sẽ hướng dẫn cho bạn biết cách đi đến một địa điểm. Trong khi đó, GrabMaps giúp bạn quyết định khi nào nên xuất phát, đi đến đó bằng cách nào và làm gì khi đến nơi. Tính năng Journey Planner (Lên kế hoạch hành trình) tích hợp với lịch cá nhân, dự đoán điểm đến dựa trên lịch sử chuyến đi trên ứng dụng Grab, và cho bạn so sánh các phương án di chuyển - thời gian đến nơi và cước phí khi đặt Grab so với phí cầu đường và thời gian đến nơi nếu bạn tự lái xe. Thông tin về số chỗ đỗ xe trống theo thời gian thực, vị trí trạm sạc xe điện và lịch trình phương tiện công cộng giúp bạn đến nơi một cách thuận tiện nhất, thay vì phải vội vã lo lắng. Bên trong trung tâm thương mại và các tòa nhà, tính năng điều hướng trong nhà sẽ hướng dẫn bạn đến đúng cửa hàng hoặc đúng lối vào. Với tính năng Custom Voice (Công cụ tùy chỉnh giọng nói), bạn còn có thể sử dụng chính giọng nói của mình hoặc một giọng nói bạn yêu thích để chỉ dẫn từng chặng, giúp trải nghiệm di chuyển mang tính cá nhân hơn.

Các giải pháp được công bố tại sự kiện thường niên GrabX thể hiện định hướng của Grab trong việc hỗ trợ hàng triệu người dân Đông Nam Á sống tiện ích hơn, di chuyển liền mạch hơn và phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab, cho biết: "Là người phát triển sản phẩm, tôi tin rằng AI nên đảm trách phần việc khó khăn nhất để phục vụ cho những người cần AI nhất. Tôi rất hào hứng được chia sẻ rằng những sản phẩm được giới thiệu hôm nay tại GrabX đều có thể trở thành người bạn đồng hành thông minh cho mọi người. Dù là một người dùng cần chatbot để chọn món ăn trưa, một nhà hàng cần quản lý nhiều chi nhánh từ xa, hay một đối tác tài xế cần được tư vấn bằng giọng nói - chúng tôi muốn ứng dụng Grab trở thành Người Bạn Đồng Hành Mỗi Ngày giúp họ xử lý những tác vụ thủ công, để họ có thể tập trung hơn cho những điều quan trọng trong ngày."