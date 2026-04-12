All Star Galaxy Campus Friends mùa 3 có mức độ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam chính thức công bố 50 Đại sứ Sinh viên Galaxy Campus Friends mùa 3. Trong số hơn 4.500 hồ sơ đăng ký, 50 bạn trẻ tài năng đã được lựa chọn để truyền cảm hứng sáng tạo và kết nối cộng đồng Gen Z.

Ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, chia sẻ: “Sau thành công của hai mùa trước, Galaxy Campus Friends tiếp tục là một sân chơi ý nghĩa, nơi Gen Z không chỉ phát triển kỹ năng mà còn khám phá khả năng sáng tạo và hợp tác. Với phiên bản All Star, chúng tôi muốn mở rộng cơ hội để ươm mầm tài năng trẻ, thúc đẩy tinh thần đồng sáng tạo và xây dựng một thế hệ sẵn sàng dẫn dắt trong kỷ nguyên số. Samsung hy vọng sẽ trở thành bệ phóng vững chắc, giúp các bạn trẻ phát triển bản sắc cá nhân, tạo ảnh hưởng tích cực và sẵn sàng định hình tương lai công nghệ.”

Với tỷ lệ chọi 1:90, mùa All Star được đánh giá là một trong những mùa có mức độ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay, nơi các bạn trẻ chứng minh bản lĩnh cá nhân và khả năng lan tỏa cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Trong hành trình kéo dài đến 30/04/2027, Top 50 Đại sứ sinh viên mùa 3 sẽ tham gia các workshop sáng tạo nội dung, dự các sự kiện đặc quyền như ra mắt sản phẩm mới, thực hiện thử thách cá nhân và đội nhóm, đồng thời được định hướng nghề nghiệp và có cơ hội thực tập, cộng tác tại Samsung.

Điểm nhấn của mùa 3 nằm ở hệ thống bảng xếp hạng hàng tháng, nơi các đại sứ xuất sắc được vinh danh và ghi nhận những nỗ lực nổi bật. Bên cạnh đó, các đại sứ cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các thiết bị mới nhất trong hệ sinh thái Galaxy như một phần của đặc quyền đồng hành trong chương trình. Mỗi đại sứ sẽ bắt đầu hành trình Galaxy Campus Friends mùa 3 với một bộ sản phẩm gồm: Galaxy S26+, Galaxy Watch8 và Galaxy Tab S10 FE.

Là một trong 50 đại sứ sinh viên mùa 3, bạn Hồ Nhã Khuê (sinh viên Đại học RMIT Việt Nam) chia sẻ: “Em đã theo dõi Galaxy Campus Friends từ những mùa trước và rất tự hào khi trở thành một phần của Top 50 All Star. Đây là cơ hội để em học hỏi, kết nối với những bạn trẻ tài năng và phát triển đam mê sáng tạo nội dung.”

Sau hai mùa liên tiếp tổ chức thành công, Galaxy Campus Friends đã phát triển thành một nền tảng đại sứ sinh viên hàng đầu dành cho thế hệ Gen Z tại Việt Nam. Chương trình mùa 2 đã tạo môi trường phát triển, sáng tạo và tiến bộ rõ ràng cho sinh viên thông qua cơ chế “trò chơi hoá” các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng hợp tác, phát triển tư duy lãnh đạo. Qua hai mùa tổ chức, chương trình đã ghi nhận hơn 8.300 video, hình ảnh, với 33 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

Mùa 3 của chương trình không chỉ tiếp nối mà còn mở ra nhiều hoạt động sáng tạo thiết thực. Các bạn trẻ cũng được thử thách với các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm để giúp thúc đẩy khả năng làm việc nhóm và tư duy lãnh đạo; được định hướng nghề nghiệp; phát triển các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc đa văn hóa cũng như có cơ hội cộng tác, thực tập tại Samsung.

Chương trình Galaxy Campus Friends được khởi xướng từ tháng 10 năm 2023, nằm trong cam kết chiến lược của Samsung trong việc trao quyền cho thế hệ trẻ, khuyến khích truyền cảm hứng và đồng sáng tạo. Chương trình tìm kiếm các Đại sứ sinh viên tài năng từ các trường đại học trên toàn quốc, tạo ra môi trường phát triển kỹ năng thông qua công nghệ tiên tiến của Samsung. Là một sân chơi hợp tác giữa Samsung và thế hệ trẻ Việt Nam, Galaxy Campus Friends giúp các bạn trẻ phát triển, tỏa sáng và trở thành những tiếng nói tích cực trong cộng đồng.