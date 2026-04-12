Trên tay củ sạc tích hợp màn hình thông minh, có AI quản lý sạc, giá 550.000 đồng

Trong khi thị trường củ sạc đang dần trở nên bão hòa với những cải tiến chủ yếu xoay quanh công suất và kích thước, Anker lại chọn một hướng đi khác là biến thiết bị này thành một “màn hình thông minh” có khả năng hiển thị và tương tác.
Dòng sạc Smart Display của hãng cho thấy cách phụ kiện di động đang được tái định nghĩa.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dòng sản phẩm này là màn hình LED tích hợp ngay trên thân sạc. Không chỉ hiển thị công suất đầu ra, thiết bị còn cung cấp các thông tin theo thời gian thực như trạng thái hoạt động hay nhiệt độ.
Về thiết kế, sản phẩm có kích thước nhỏ gọn (34 x 35,5 x 40 mm), trọng lượng khoảng 60 g, thuận tiện cho nhu cầu di chuyển. Phần vỏ được hoàn thiện từ nhựa PC chống cháy, kết hợp bề mặt nhám giúp tăng độ chắc tay. Chân cắm có thể gập 180 độ, hỗ trợ linh hoạt trong nhiều không gian sử dụng khác nhau, đặc biệt ở những vị trí ổ điện khó tiếp cận.
Không chỉ dừng lại ở hiển thị thông tin, Anker còn tích hợp yếu tố “tương tác” thông qua một nhân vật ảo xuất hiện trên màn hình. Người dùng có thể thao tác bằng cảm ứng để chuyển đổi chế độ hoặc kích hoạt các tính năng, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho một thiết bị vốn ít được chú ý về mặt cảm xúc.
Dòng sản phẩm Smart Display đã được vinh danh tại CES 2026, cho thấy hướng đi này đang nhận được sự quan tâm từ ngành công nghệ. Tại Việt Nam, sản phẩm có giá niêm yết 850.000 đồng và hiện đang giảm còn 550.000 đồng.