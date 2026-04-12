Trên tay củ sạc tích hợp màn hình thông minh, có AI quản lý sạc, giá 550.000 đồng

Trong khi thị trường củ sạc đang dần trở nên bão hòa với những cải tiến chủ yếu xoay quanh công suất và kích thước, Anker lại chọn một hướng đi khác là biến thiết bị này thành một “màn hình thông minh” có khả năng hiển thị và tương tác.

Dòng sạc Smart Display của hãng cho thấy cách phụ kiện di động đang được tái định nghĩa.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dòng sản phẩm này là màn hình LED tích hợp ngay trên thân sạc. Không chỉ hiển thị công suất đầu ra, thiết bị còn cung cấp các thông tin theo thời gian thực như trạng thái hoạt động hay nhiệt độ.

Trong số các model được giới thiệu, phiên bản Anker Smart Display công suất 45W với thiết kế chân gập 180 độ được định vị là lựa chọn tối ưu cho người dùng iPhone

Thiết bị có khả năng nhận diện các dòng iPhone thế hệ mới sử dụng cổng USB-C, từ đó điều chỉnh quá trình sạc theo từng giai đoạn nhằm cân bằng giữa tốc độ và nhiệt độ. Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống sạc qua đêm, vốn là thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro về nhiệt và tuổi thọ pin

Về thiết kế, sản phẩm có kích thước nhỏ gọn (34 x 35,5 x 40 mm), trọng lượng khoảng 60 g, thuận tiện cho nhu cầu di chuyển. Phần vỏ được hoàn thiện từ nhựa PC chống cháy, kết hợp bề mặt nhám giúp tăng độ chắc tay. Chân cắm có thể gập 180 độ, hỗ trợ linh hoạt trong nhiều không gian sử dụng khác nhau, đặc biệt ở những vị trí ổ điện khó tiếp cận.

Không chỉ dừng lại ở hiển thị thông tin, Anker còn tích hợp yếu tố “tương tác” thông qua một nhân vật ảo xuất hiện trên màn hình. Người dùng có thể thao tác bằng cảm ứng để chuyển đổi chế độ hoặc kích hoạt các tính năng, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho một thiết bị vốn ít được chú ý về mặt cảm xúc.

Về hiệu năng, củ sạc hỗ trợ công suất tối đa 45W cùng các chuẩn sạc nhanh phổ biến như Power Delivery, PPS và Quick Charge. Công nghệ GaN thế hệ mới kết hợp với hệ thống kiểm soát nhiệt ActiveShield 3.0 giúp theo dõi và điều chỉnh dòng điện liên tục, hạn chế nguy cơ quá nhiệt, quá áp hoặc ngắn mạch

Đáng chú ý, sản phẩm còn được trang bị chế độ Care Mode, đạt chứng nhận an toàn từ TÜV Rheinland, cho phép giảm nhiệt độ sạc nhằm hạn chế tình trạng chai pin khi sạc trong thời gian dài

Dòng sản phẩm Smart Display đã được vinh danh tại CES 2026, cho thấy hướng đi này đang nhận được sự quan tâm từ ngành công nghệ. Tại Việt Nam, sản phẩm có giá niêm yết 850.000 đồng và hiện đang giảm còn 550.000 đồng.