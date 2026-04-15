Phát hiện khoảng 85 giao dịch với tổng số tiền hơn 6 triệu đồng: Thanh niên SN 2004, 2007 bị khởi tố, tạm giam

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 10/4, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Bắc Ninh, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với hai bị can Nguyễn Duy Minh và Tướng Đình Trực.

Nguyễn Duy Minh (sinh năm 2004, trú tại thôn Ngòi Sửu, xã Cảm Nhân, Lào Cai) và Tướng Đình Trực (sinh năm 2007, trú tại thôn Kéo Sa, xã Cảm Nhân, Lào Cai) đều bị can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lợi dụng các cửa hàng sơ hở, hai đối tượng dán đè các mã QR để chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Trước đó, vào ngày 3/4 và 5/4, Công an xã Đại Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.N.P (sinh năm 1979, trú tại Khu phố 9, phường Đông Hà, Quảng Trị) và anh N.Đ.T (sinh năm 2001, trú tại thôn Nà Pàng, xã Cẩm Yên, Cao Bằng).

Hai anh chị cho biết, khi thanh toán cho chủ cửa hàng thuộc địa phận xã Đại Đồng bằng hình thức mã QR được dán tại đây, đã phát hiện tiền chuyển nhầm vào tài khoản của người khác. Số tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là 1308xxxx63, ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN DUY MINH.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng làm rõ, xác định đối tượng thực hiện hành vi dán mã QR của cá nhân đè lên mã QR của các cửa hàng kinh doanh, buôn bán trên địa bàn xã Đại Đồng là Nguyễn Duy Minh và Tướng Đình Trực.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Minh khai nhận, đã cùng Trướng Đình Trực lợi dụng đêm khuya vắng người và đi bộ dọc từ thôn Đoài, xã Đại Đồng đến khu vực chân cầu Đồng Xép. Hai đối tượng chuẩn bị sẵn mã QR tài khoản ngân hàng của Nguyễn Duy Minh và thay nhau dán mã đè lên mã QR của các cửa hàng kinh doanh, buôn bán.

Sau khi dán được khoảng 20 mã QR, cả hai đi về phòng trọ của Tướng Đình Trực để ngủ. Khi khách hàng đến mua hàng, quét mã để thanh toán, tiền đã chuyển vào tài khoản của đối tượng mà chủ cửa hàng không hề hay biết.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4 đến 6/4, tài khoản ngân hàng của Nguyễn Duy Minh liên tục nhận được khoảng 85 lần chuyển khoản từ các số tài khoản khác nhau với tổng số tiền nhận được là 6.486.000 đồng.

Để phòng tránh thủ đoạn trên, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi quét mã QR thanh toán, cần kiểm tra kỹ tên người nhận hiển thị trên ứng dụng ngân hàng so với mã QR dán ở cửa hàng trước khi xác nhận chuyển tiền. Người mua hàng cũng cần đề cao cảnh giác, không chủ quan, đặc biệt tại các điểm bán hàng nhỏ lẻ, không có nhân viên kiểm soát.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.