BTS World Tour ARIRANG x Galaxy S26 Ultra: Khi khoảng cách không còn tồn tại

Từ điểm khởi đầu tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) cuối tuần vừa qua cho đến hết năm 2027, Samsung không chỉ đồng hành ở vai trò đối tác, mà còn bắt tay cùng BTS để định nghĩa lại trải nghiệm concert bằng công nghệ Galaxy – nơi mỗi người hâm mộ không chỉ "xem", mà còn có thể ghi lại và sống trọn từng khoảnh khắc theo cách của riêng mình.

Tại sân khấu 360 độ hoành tráng ở Goyang, tinh thần đó được hiện thực hóa qua chiếc Galaxy S26 Ultra – thiết bị đang tạo nên một tiêu chuẩn mới cho văn hóa "đu idol" toàn cầu.

"Kéo" idol lại gần từ mọi khoảng cách trên sân khấu 360 độ với Zoom AI 100x

Với hơn 41.000 khán giả mỗi đêm, không phải ai cũng có thể đứng sát sân khấu. Nhưng trong một concert nơi Samsung hiện diện như "cánh tay nối dài" của trải nghiệm, câu chuyện không còn dừng lại ở chuyện bạn ngồi ở đâu.

Galaxy S26 Ultra trở thành công cụ giúp ARMY "kéo" sân khấu lại gần mình hơn bao giờ hết. Công nghệ Zoom AI 100x cho phép bắt trọn từng biểu cảm, từng ánh nhìn của các thành viên dù bạn đang ở hàng ghế nào đi chăng nữa. Những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ dành cho khu vực VIP giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Mắt thần bóng đêm" bắt trọn 150 phút dầm mưa huyền thoại

Đêm đầu tiên tại Goyang đi vào lịch sử với một concert dưới mưa đầy cảm xúc. Chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng đã khó, ghi hình dưới mưa với ánh đèn LED công suất lớn lại càng là thử thách cực đại. Nhưng Galaxy S26 Ultra với tính năng Nightography (Mắt thần bóng đêm) đã chứng minh đẳng cấp "chiến thần concert".

Cảm biến siêu lớn kết hợp cùng thuật toán giảm nhiễu AI giúp bắt trọn từng hạt mưa rơi trên tóc idol mà không làm mất đi độ rực rỡ của biển Bomb tím. Những chiếc fancam dưới mưa không những không bị nhòe mờ mà còn sắc nét đến mức người xem có thể cảm nhận được sự rung động của không gian sân vận động.

Bắt trọn từng màn trình diễn cực ngầu của Bangtan bằng chế độ Nightography (Cre: Minh Mint)

Quẩy bung nóc cùng "Run BTS" mà khung hình vẫn mượt như nhung

Concert ARIRANG bùng nổ với những bản hit giàu năng lượng như Run BTS hay Mic Drop. Khi cả 4 vạn người cùng nhảy theo lời kêu gọi của RM, cả sân vận động thực sự rung chuyển. Với các dòng máy thông thường, việc vừa nhảy vừa quay phim chắc chắn sẽ cho ra những thước phim "rung lắc tiền đình".

Fancam với visual "bén như dao" cực sexy của V với Body to Body (Cre: Thảo Ngô)

Thế nhưng, hội ARMY sử dụng Galaxy S26 Ultra lại cực kỳ thảnh thơi nhờ hệ thống chống rung quang học OIS thế hệ mới. Ngay cả khi bạn đang "cháy" hết mình cùng fanchant, video quay lại vẫn ổn định và mượt mà như dùng thiết bị chuyên nghiệp. Đặc biệt, hệ thống mic thu âm định hướng giúp loại bỏ bớt tiếng ồn trắng của mưa, làm nổi bật giọng hát live "nuốt đĩa" và những nốt cao chót vót của dàn vocal line.

Hệ sinh thái trải nghiệm "The City"

Sự hợp tác giữa BTS và Samsung không chỉ dừng lại trong khuôn khổ các sân khấu của chặng đường 80 đêm diễn tiếp theo. Để nối dài cảm xúc cho người hâm mộ, dự án "BTS THE CITY ARIRANG SEOUL" đã chính thức được triển khai từ ngày 20/03 đến 19/04/2026.

Tại đây, người hâm mộ toàn cầu có thể tham gia vào chuỗi hoạt động tương tác độc đáo tại Samsung Gangnam. Từ việc tham gia stamp rally (thu thập dấu ấn) đến cơ hội sở hữu những món quà tặng và merchandise độc quyền, mỗi trải nghiệm đều được thiết kế để ARMY cảm thấy sự kết nối gần gũi nhất với thần tượng. Mô hình trải nghiệm "The City" đầy tham vọng này sẽ tiếp tục được mở rộng ra các thành phố lớn khác trong lộ trình tour diễn thế giới, hứa hẹn tạo nên một kỳ nghỉ âm nhạc đúng nghĩa cho người hâm mộ toàn cầu.

Sự kết hợp giữa hai biểu tượng toàn cầu – BTS và Samsung – là minh chứng cho cách một quan hệ đối tác đúng nghĩa có thể nâng tầm trải nghiệm: nơi công nghệ không đứng sau sân khấu, mà cùng đứng trên đó, đồng hành để mỗi khoảnh khắc trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn.

