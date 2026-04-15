Công an Hà Nội mới gửi tin nhắn thông báo đến từng thuê bao: Người dân cần chú ý

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã gửi tin nhắn thông báo đến từng thuê bao với nội dung sau:

“Trước những diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, cùng với nhu cầu sử dụng điện gia tăng dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Để đảm bảo an toàn PCCC, CATP Hà Nội khuyến cáo cá nhân, hộ gia đình không sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, cản trở lối thoát nạn; cẩn trọng trong đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị điện, điện tử; không tàng trữ chất cháy, nổ; bố trí lối thoát nạn dự phòng; cập nhật dữ liệu và trang bị, kết nối thiết bị truyền tin; trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như bình chữa cháy, búa, xà beng, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc…

Khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, gọi số điện thoại 114. ”

Hôm nay, nhiều thuê bao đã nhận được thông báo từ CA TP Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ với các hộ gia đình, các doanh nghiệp cũng cần đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, Công an TP Hà Nội đã đưa ra một số khuyến cáo như sau:

- Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt

- Sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn

- Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất

- Tăng cường công tác thường trực, tuần tra, duy trì lực lượng đội PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ khi xảy ra

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ

- Thực hiện khai báo, cập nhật, lắp đặt, duy trì hoạt động hiệu quả các thiết bị truyền tin báo cháy

- Khi xảy ra cháy nhanh chóng báo tin cho lực lượng PCCC

Không chỉ Công an TP Hà Nội, mới đây, EVNHANOI cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức an toàn, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một đường dây, không để thiết bị điện hoạt động quá tải trong thời gian dài. Đặc biệt, người dân cần chú ý với các thiết bị tiêu thụ điện lớn, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy nếu không được kiểm soát tốt như điều hòa, bình nóng lạnh, bếp điện.