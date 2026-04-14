Thông báo quan trọng từ EVN mà người dân Hà Nội cần biết

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng được dự báo đến sớm và gay gắt, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa phát đi thông báo quan trọng về nguy cơ quá tải hệ thống điện và nguy cơ chập cháy tại các khu dân cư. Thực tế cho thấy, nền nhiệt tăng cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện làm mát phải hoạt động liên tục với công suất tối đa, dễ dẫn đến các sự cố chập điện gây hỏa hoạn, điển hình như vụ cháy nhà dân tại khu vực xã Thanh Oai vào đầu tháng 4 vừa qua.

Dữ liệu chuyên môn chỉ ra rằng, khi nhiệt độ môi trường tăng thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ toàn thành phố sẽ tăng tương ứng từ 2 đến 3%. Đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 35 đến 40 độ C, các thiết bị điện phải vận hành ở mức tải lớn hơn rất nhiều so với bình thường, làm gia tăng áp lực lên hệ thống dây dẫn nội bộ và tiềm ẩn rủi ro chập cháy cục bộ cực kỳ nguy hiểm.

Nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và an toàn tính mạng cho nhân dân Thủ đô, EVNHANOI đang quyết liệt triển khai các công tác kiểm tra, rà soát toàn diện hệ thống lưới điện, đặc biệt chú trọng tại những khu vực có phụ tải lớn, chung cư cao tầng và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngành điện hiện đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát từ xa và hệ thống tự động hóa SCADA/DMS nhằm theo dõi tình trạng thiết bị theo thời gian thực, qua đó kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường hoặc các điểm phát nhiệt để có phương án xử lý ngay lập tức. Song song với các biện pháp kỹ thuật chuyên môn, đơn vị cũng đang tích cực phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chính quyền các địa phương nhằm kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện. Các hộ gia đình cần hạn chế tối đa việc vận hành đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong hai khung giờ cao điểm là từ 12h đến 15h và từ 21h đến 23h hàng ngày. Việc duy trì cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp cùng quạt thông gió, cũng như ưu tiên tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp giảm tải áp lực cho hệ thống lưới điện mà còn tối ưu hóa chi phí sinh hoạt. Sự chủ động kiểm tra hệ thống điện trong nhà và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn từ mỗi cá nhân chính là giải pháp thiết thực nhất để ngăn chặn các sự cố cháy nổ đáng tiếc trong cao điểm mùa nắng nóng.

Theo EVN Hà Nội