Tín hiệu trên Zalo cho thấy tài khoản đang bị theo dõi từ xa

Là ứng dụng nhắn tin phổ biến hàng đầu phục vụ cả công việc lẫn đời sống cá nhân, Zalo lưu trữ vô số thông tin quan trọng của người dùng. Cũng chính vì điều này, các tài khoản Zalo luôn là mục tiêu béo bở của những kẻ tò mò hoặc đối tượng xấu muốn xâm nhập trái phép. Nếu bạn đang lưu giữ nhiều dữ liệu nhạy cảm, việc nắm bắt các tín hiệu cảnh báo bị theo dõi là vô cùng cấp thiết để bảo vệ sự riêng tư.

Tín hiệu "cảnh báo" tài khoản đang bị xâm nhập

Để có thể âm thầm đọc trộm tin nhắn, kẻ gian bắt buộc phải đăng nhập tài khoản của bạn trên một thiết bị máy tính hoặc điện thoại khác. Do đó, bạn cần đặc biệt cảnh giác nếu đột nhiên nhận được thông báo đăng nhập lạ mà bản thân không hề thao tác. Các tín hiệu này bao gồm:

- Nhận được thông báo đăng nhập nhưng bản thân không thực hiện

- Phát hiện tài khoản đang hoạt động trên thiết bị lạ

- Tin nhắn đã đọc, đã xóa hoặc thay đổi trạng thái bất thường

Rà soát và đăng xuất ngay các thiết bị lạ

Ngay khi có sự nghi ngờ, bạn cần lập tức rà soát lịch sử truy cập trực tiếp trên ứng dụng Zalo của điện thoại thông minh. Chỉ với thao tác truy cập vào mục Cá nhân, chọn phần Tài khoản và bảo mật, sau đó nhấn vào Thiết bị đã đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết danh sách tất cả các điện thoại và máy tính đang sử dụng tài khoản của bạn.

Nếu phát hiện bất kỳ thiết bị nào đáng ngờ và không thuộc quyền sở hữu của mình, bạn hãy nhấn ngay vào tên thiết bị đó để kiểm tra thời gian truy cập, sau đó chọn lệnh "Đăng xuất thiết bị này" để cắt đứt ngay lập tức phiên theo dõi. Bạn cũng không nên bỏ qua mục Các thiết bị đã đăng xuất gần đây, bởi sự xuất hiện của những thiết bị lạ ở phần này đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn đã từng bị truy cập trái phép trong quá khứ.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ các thiết bị lạ, bước tiếp theo bạn cần làm là dựng lên một lớp phòng thủ vững chắc để ngăn chặn sự cố này tái diễn. Việc đầu tiên là kích hoạt ngay tính năng bảo mật hai lớp. Lớp giáp này vô cùng lợi hại bởi ngay cả khi kẻ gian có được mật khẩu, chúng vẫn không thể đăng nhập thành công nếu thiếu mã xác nhận OTP gửi về số điện thoại chính chủ của bạn.

Đối với những đoạn hội thoại chứa thông tin tuyệt mật, bạn nên tận dụng tính năng ẩn trò chuyện bằng mã PIN. Khi được thiết lập, đoạn chat sẽ hoàn toàn biến mất khỏi danh sách nhắn tin thông thường và chỉ hiện ra khi bạn gõ đúng tên người liên hệ kèm theo dải mật mã bí mật đã cài đặt. Việc kết hợp các biện pháp này, đi kèm với thói quen từ chối đăng nhập Zalo trên các thiết bị công cộng và tuyệt đối giữ kín mã OTP sẽ giúp bạn hoàn toàn an tâm khi trao đổi thông tin trên không gian số.