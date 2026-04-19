Giám đốc khu vực APAC của LG: “Việt Nam là thị trường quyết định thành công của chúng tôi tại châu Á”

Tại LG InnoFest APAC 2026 diễn ra ở Busan (Hàn Quốc), LG Electronics mang đến một loạt giải pháp công nghệ mới xoay quanh AI và cá nhân hóa trải nghiệm sống, từ thiết bị giặt sấy tích hợp AI, hệ thống bếp thông minh đến mô hình nhà ở kết nối trong hệ sinh thái AI Home.

Điểm chung của các sản phẩm này không nằm ở thông số, mà ở cách chúng được thiết kế để thích nghi với lối sống đặc thù tại các đô thị châu Á, nơi không gian sống ngày càng thu hẹp và nhu cầu tự động hóa ngày càng cao.

Tuy nhiên, phía sau những phần trình diễn công nghệ đó là một câu chuyện lớn hơn về cách LG đang tái định hình chiến lược khu vực. Trong cuộc trao đổi bên lề sự kiện, ông Jaeseung Kim - Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiều lần nhắc đến Việt Nam như một mắt xích trung tâm. Theo đại diện LG, Việt Nam không chỉ là thị trường tăng trưởng mà là nơi hãng thử nghiệm, điều chỉnh và định hình chiến lược cho toàn khu vực.

Việt Nam là nơi chúng tôi nhìn thấy tương lai của thị trường châu Á

Mở đầu cuộc trò chuyện, ông Jaeseung Kim cho rằng điều khiến Việt Nam trở nên khác biệt không nằm ở quy mô, mà ở tốc độ chuyển dịch hành vi tiêu dùng, nơi người dùng vừa nhạy với công nghệ mới, vừa sẵn sàng chi trả để nâng cấp trải nghiệm trong thời gian ngắn.

Không phải ngẫu nhiên LG dành mức đầu tư lớn tại đây, từ hệ thống sản xuất quy mô tại Hải Phòng đến các trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) tại Hà Nội, Đà Nẵng. Việt Nam vừa đóng vai trò là cứ điểm sản xuất, vừa là nơi thử nghiệm sản phẩm ở quy mô thị trường thực - điều mà không nhiều quốc gia trong khu vực có thể đảm nhận đồng thời.

Ở góc độ sản phẩm, LG cho biết nhiều sản phẩm mới, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, thường được đưa vào Việt Nam từ rất sớm. Đây là cách hãng kiểm chứng phản ứng người dùng trước khi mở rộng ra các thị trường khác trong khu vực.

Đáng chú ý, theo đại diện LG, hành vi tiêu dùng tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ rệt: Người dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm “giá tốt”, mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm tổng thể - từ thiết kế, tính năng thông minh đến khả năng tiết kiệm năng lượng.

Ở tầng chiến lược, điều này giúp LG biến Việt Nam thành một “phòng thí nghiệm thị trường”, nơi hãng có thể thử nghiệm đồng thời nhiều biến số: Sản phẩm, định vị giá, thông điệp truyền thông và cả mô hình kinh doanh. Những gì hoạt động hiệu quả tại đây có thể nhanh chóng được nhân rộng, trong khi các điều chỉnh cũng được thực hiện sớm hơn trước khi triển khai trên diện rộng.

Nói cách khác, Việt Nam không chỉ là một thị trường tăng trưởng, mà là nơi LG kiểm chứng toàn bộ chiến lược, từ sản phẩm đến cách tiếp cận người dùng, trước khi định hình bước đi cho toàn khu vực châu Á.

LG đặt cược vào “giá trị dài hạn” và AI

Từ cách LG Electronics nhìn nhận Việt Nam như một thị trường trung tâm, có thể thấy hãng không chỉ quan tâm đến tăng trưởng hiện tại, mà còn đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn của ngành. Và những thay đổi đó bắt đầu hiện rõ khi câu chuyện chuyển sang bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Trong cuộc trao đổi, khi được hỏi về thương vụ TCL mua lại 51% cổ phần trong liên doanh nắm giữ mảng giải trí gia đình toàn cầu của Sony, ông Jaeseung Kim không nhìn nhận đây là một áp lực trực tiếp, mà xem đó như một dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh đa dạng hơn, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

“Chúng tôi tự tin vào lợi thế công nghệ của mình và sẵn sàng cạnh tranh ở phân khúc cao cấp hơn là tham gia vào cuộc chiến về giá”, ông nói.

Theo ông Jaeseung Kim, tại Việt Nam, LG vẫn đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt ở phân khúc TV OLED, nơi hãng đang chiếm thị phần lớn. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh không đến từ một thương vụ đơn lẻ, mà đến từ sự thay đổi cấu trúc thị trường.

Điểm đáng chú ý là các đối thủ này không chỉ cạnh tranh bằng giá, mà còn thay đổi nhịp vận hành của toàn ngành, khi liên tục rút ngắn vòng đời sản phẩm và đẩy nhanh tốc độ ra mắt model mới.

“Trong quá khứ, chúng tôi duy trì vòng đời sản phẩm 2-3 năm. Nhưng hiện tại, chúng tôi không thể giữ cách làm đó nữa”, đại diện LG cho biết. Dù vậy, thay vì chạy theo cuộc đua giá rẻ, LG chọn cách mở rộng danh mục sản phẩm để phủ nhiều phân khúc, đồng thời giữ vững trục cao cấp, nơi hãng có thể tạo ra khác biệt bằng công nghệ và trải nghiệm.

Ở đây, AI được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược dài hạn. Không chỉ là tính năng bổ sung, LG định vị AI như một lớp nền tảng giúp thiết bị hiểu người dùng, tối ưu vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm. “AI của chúng tôi không chỉ là tự động hóa, mà là hiểu ngữ cảnh, học từ thói quen và phản hồi theo cách chăm sóc người dùng”, ông Jaeseung Kim chia sẻ về AI “thấu cảm”.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh về giá và tốc độ, cách tiếp cận này cho thấy LG đang lựa chọn một hướng đi khác, đó là tạo ra giá trị sử dụng dài hạn, thứ khó bị sao chép nhanh hơn bất kỳ thông số nào.