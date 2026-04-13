Mục sở thị loạt công nghệ mới của LG tại LG InnoFest 2026: Khi AI thấu cảm bước vào từng ngóc ngách ngôi nhà

Trung tuần tháng 4 trở thành tâm điểm của giới công nghệ khu vực khi LG InnoFest APAC 2026 chính thức diễn ra, khép lại chuỗi sự kiện toàn cầu của LG trong năm nay.

Không chỉ là một triển lãm sản phẩm, InnoFest 2026 mang đến một bức tranh hoàn chỉnh về cách LG hình dung tương lai của “ngôi nhà không lao động”, nơi công nghệ chủ động phục vụ con người.

Ông Kim Jaesung - Tổng Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, LG Electronics - khẳng định tầm quan trọng của thị trường châu Á đối với LG

Không gian sống “đo ni đóng giày” cho người châu Á

Bước vào khu trưng bày, điều dễ nhận thấy là LG không còn nói về công nghệ một cách chung chung. Mọi thứ đều xoay quanh sự thích nghi với lối sống đô thị châu Á: Diện tích nhỏ, nhịp sống nhanh và nhu cầu cá nhân hóa cao.

Tâm điểm khu vực giặt sấy là WashTower™ thế hệ mới với phiên bản 25-inch hoàn toàn mới, một kích thước “lạ mà quen”, được thiết kế riêng cho các căn hộ vừa và nhỏ. Không chỉ tối ưu không gian, thiết bị còn tích hợp AI DD™ 2.0, tự động nhận diện chất liệu vải để điều chỉnh chuyển động giặt.

Ở một góc khác, WashCombo™ - máy giặt sấy “tất-cả-trong-một” cho thấy tham vọng giản lược tối đa thao tác. Người dùng chỉ cần một lần cài đặt, toàn bộ quy trình từ giặt đến sấy diễn ra liền mạch, tiết kiệm cả thời gian lẫn năng lượng.

Nhà bếp: Nơi công nghệ giải quyết bài toán không gian

Không gian bếp tại InnoFest 2026 phản ánh rõ áp lực diện tích tại các đô thị lớn. LG đưa ra lời giải bằng thiết kế Fit & Max với bản lề Zero Clearance – cho phép tủ lạnh đặt sát tường mà vẫn mở cửa hoàn toàn.

Nhưng điểm thú vị hơn nằm ở trải nghiệm sử dụng. Hệ thống Ice Solution không chỉ làm đá, mà còn “hiểu” thói quen người dùng với nhiều lựa chọn từ đá viên, đá bào đến Craft Ice™ cao cấp.

Đáng chú ý nhất là Camera Oven - lò nướng tích hợp camera và AI. Thiết bị có thể nhận diện nguyên liệu, đề xuất chế độ nấu và theo dõi món ăn theo thời gian thực. Đây là bước tiến cho thấy LG đang biến nhà bếp thành một không gian “có suy nghĩ”, thay vì chỉ là nơi nấu nướng.

AI Home và tham vọng “Zero Labor Home”

Nếu các thiết bị riêng lẻ gây ấn tượng, thì hệ sinh thái AI Home mới là mảnh ghép thể hiện rõ tham vọng của LG.

Trung tâm của hệ sinh thái là ThinQ ON™, nơi mọi thiết bị được kết nối và vận hành đồng bộ. Khác với các mô hình smart home trước đây, AI Home không chỉ dừng ở điều khiển từ xa mà hướng tới tự động hóa hoàn toàn dựa trên thói quen người dùng.

Ba không gian mô phỏng nhà ở, lấy cảm hứng từ phim Hàn Quốc, giúp người tham quan dễ hình dung cách hệ sinh thái này hoạt động trong thực tế: từ việc giặt đồ, nấu ăn đến quản lý năng lượng đều diễn ra gần như “vô hình”.

Một điểm đáng chú ý khác là LG không chỉ bán thiết bị, mà đang chuyển sang bán “trải nghiệm sử dụng” thông qua mô hình LG Subscribe. Người dùng có thể đăng ký sử dụng thiết bị kèm dịch vụ bảo trì định kỳ, một hướng đi phù hợp với các thị trường đang đô thị hóa nhanh như Việt Nam.

Khi công nghệ trở nên “biết quan tâm”

Điểm xuyên suốt tại InnoFest 2026 không nằm ở cấu hình hay thông số, mà ở khái niệm “AI thấu cảm”, công nghệ hiểu và thích nghi với con người.

Từ chiếc máy giặt tự điều chỉnh theo loại vải, lò nướng nhận diện thực phẩm, đến hệ sinh thái tự vận hành, LG đang từng bước biến công nghệ thành một phần tự nhiên của cuộc sống, thay vì thứ người dùng phải học cách sử dụng.

InnoFest năm nay vì thế không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là lời khẳng định: Cuộc đua công nghệ gia dụng đang chuyển từ “thông minh hơn” sang “hiểu người hơn”.