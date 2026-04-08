LG giới thiệu loạt công nghệ mới tại LG InnoFest 2026

Mới đây, LG Electronics chính thức giới thiệu loạt sản phẩm và giải pháp công nghệ mới tại sự kiện LG InnoFest APAC 2026, diễn ra từ ngày 07-10/04 tại Busan (Hàn Quốc). Đây là điểm dừng cuối trong chuỗi sự kiện InnoFest toàn cầu năm nay, quy tụ hơn 200 đối tác và đại diện truyền thông đến từ 20 quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jaesung - Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương - khẳng định vai trò chiến lược của thị trường châu Á đối với tăng trưởng dài hạn của LG

Với chủ đề “Đột phá công nghệ, Song hành bứt phá”, LG trình diễn loạt giải pháp công nghệ hướng đến nhu cầu đặc thù của người dùng châu Á, từ không gian sống nhỏ gọn đến thói quen sinh hoạt đa dạng.

Ở mảng chăm sóc trang phục, LG giới thiệu thế hệ mới của dòng tháp giặt sấy WashTower™, bổ sung phiên bản 25-inch nhằm tối ưu cho căn hộ diện tích nhỏ. Các dòng máy giặt cửa trên cũng được nâng cấp với công nghệ AI DD™ 2.0, cho phép tự động điều chỉnh chuyển động giặt theo chất liệu vải.

Tháp giặt sấy LG WashTower với kích thước thu gọn sẽ sớm có mặt tại thị trường châu Á.

Bên cạnh đó, công nghệ TurboWash™ 3D giúp rút ngắn thời gian giặt xuống còn 30 phút, trong khi tính năng ezDispense™ tự động phân bổ nước giặt/xả theo khối lượng đồ, góp phần tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Đáng chú ý, LG cũng ra mắt WashCombo™, thiết bị giặt sấy “tất cả trong một” sử dụng công nghệ bơm nhiệt Inverter HeatPump™, hướng tới hiệu suất năng lượng cao và tiện lợi tối đa.

Ở khu vực nhà bếp, LG tập trung vào thiết kế tiết kiệm diện tích, xu hướng phổ biến tại các đô thị châu Á. Dòng tủ lạnh mới với thiết kế Fit & Max tích hợp bản lề Zero Clearance cho phép đặt âm tường mà vẫn mở cửa hoàn toàn.

Dải sản phẩm tủ lạnh mới với thiết kế âm tường giúp tối ưu không gian nhà bếp cũng như không gian lưu trữ thực phẩm

Hệ thống Ice Solution được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đá đa dạng, từ đá viên, đá bào đến Craft Ice™, loại đá tròn tan chậm.

Ngoài ra, LG giới thiệu máy rửa bát với chu trình rửa, sấy hoàn tất trong một giờ, ứng dụng công nghệ QuadWash™ Pro và Dynamic Heat Dry+. Các sản phẩm chủ lực đều đạt chuẩn hiệu suất năng lượng A.

Đối với thị trường Đông Nam Á, hãng cũng đẩy mạnh bộ thiết bị bếp âm tủ, trong đó nổi bật là lò nướng Camera Oven có khả năng nhận diện nguyên liệu và đề xuất chế độ nấu phù hợp.

Các giải pháp gia dụng bếp âm tường đang trở thành xu hướng tại khu vực châu Á

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là hệ sinh thái AI Home, vận hành thông qua trung tâm điều khiển ThinQ ON™. Giải pháp này hướng đến mục tiêu “Zero Labor Home”, giảm thiểu tối đa công việc gia đình thông qua tự động hóa và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Hiện ThinQ ON™ đang được triển khai tại Úc và Thái Lan, trước khi mở rộng ra toàn khu vực.

LG đang hiện thực hóa tầm nhìn Zero Labor Home với AI Home

Song song, LG tiếp tục thúc đẩy mô hình kinh doanh LG Subscribe, dịch vụ đăng ký sử dụng thiết bị gia dụng kèm chăm sóc định kỳ, tập trung tại các thị trường có tốc độ đô thị hóa nhanh như Malaysia, Đài Loan và Việt Nam.

Theo LG, InnoFest 2026 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối đối tác và chia sẻ tầm nhìn về hệ sinh thái sống thông minh trong tương lai.

“Châu Á là một trong những thị trường năng động và quan trọng nhất của LG. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp AI thấu cảm, đưa công nghệ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống”, ông Kim Jaesung nhấn mạnh.