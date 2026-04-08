Tất cả người dân có hộ chiếu chú ý thay đổi quan trọng từ 1/7 tới đây

Kể từ ngày 1/7/2026, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự chính thức có hiệu lực, các quy định về việc quản lý hộ chiếu đối với công dân Việt Nam sẽ có những điều chỉnh đáng chú ý. Cơ quan chức năng đã xác định cụ thể 7 trường hợp sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của cuốn hộ chiếu.

Các quy định này dựa trên sự kế thừa và bổ sung từ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cùng các văn bản sửa đổi mới nhất nhằm thắt chặt công tác quản lý và đảm bảo an ninh quốc gia.

Chi tiết 7 trường hợp thu hồi và hủy giá trị hộ chiếu

Hộ chiếu bị mất hoặc quá hạn nhận: Hủy giá trị sử dụng đối với hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị báo mất. Đặc biệt, đối với trường hợp công dân đã được hẹn trả hộ chiếu nhưng quá 12 tháng vẫn không đến nhận và không có phản hồi bằng văn bản về lý do chậm trễ, hộ chiếu đó cũng sẽ bị hủy giá trị.

Thay đổi về quốc tịch: Thu hồi và hủy giá trị hộ chiếu đối với những cá nhân được thôi quốc tịch Việt Nam, người bị tước quốc tịch hoặc trường hợp bị cơ quan thẩm quyền hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Hộ chiếu ngoại giao và công vụ: Đối với hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ vẫn còn thời hạn nhưng người sở hữu không còn thuộc diện đối tượng được phép sử dụng theo quy định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi và hủy bỏ.

Đối tượng chưa được xuất cảnh: Tiến hành thu hồi và hủy giá trị hộ chiếu đã cấp cho những cá nhân thuộc các diện chưa được xuất cảnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam hiện hành.

Cấp mới hộ chiếu phổ thông: Hủy giá trị sử dụng của cuốn hộ chiếu phổ thông cũ (trong trường hợp vẫn còn thời hạn) khi công dân đã thực hiện thủ tục và được cấp cuốn hộ chiếu phổ thông mới.

Sai lệch thông tin: Thu hồi và hủy giá trị sử dụng đối với những cuốn hộ chiếu đã được cấp nhưng phát hiện có sai sót về mặt thông tin của người sở hữu trên trang nhân thân.

Đối tượng bị truy nã: Chính thức hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đối với các trường hợp cá nhân đang bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Việc cập nhật các quy định này được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm chuẩn hóa dữ liệu công dân và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập cảnh. Người dân cần nắm rõ các mốc thời gian và quy định mới để chủ động trong việc sử dụng và bảo quản giấy tờ tùy thân quan trọng này khi ra nước ngoài.

Siết chặt về giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông được cấp theo thủ tục rút gọn

Theo quy định mới, hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn sẽ có thời hạn tối đa không quá 12 tháng và đặc biệt là không được phép gia hạn. Quan trọng hơn, loại hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng duy nhất một lần khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Luật mới cũng mở rộng đối tượng được cấp các loại hộ chiếu đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác cán bộ.

Cụ thể, cấp phó của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu ngoại giao. Đối với hộ chiếu công vụ, danh sách đối tượng được cấp cũng đã được bổ sung thêm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã.



