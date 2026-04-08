Làm đạo diễn cho phim tổng tài của Samsung, nhận giải thưởng khủng đến 52 triệu

Sức hút khó cưỡng của "Mật vụ 026"

Đón đầu xu hướng phim ngắn đang được yêu thích, dự án "Mật vụ 026" của Samsung đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ khi ra mắt. Hiện bộ phim đã đi được nửa chặng đường với nhiều cú twist bất ngờ, khiến người xem không tài nào đoán được.

Hai sắc thái ấn tượng của "Mật vụ 026"

Bộ phim xoay quanh nữ mật vụ với bí danh 026, được cử đến Công ty PLC Việt Nam để điều tra về việc chi nhánh này thua liên tiếp 5 cuộc đấu thầu lớn và đứng trước bờ vực phá sản. Trà trộn vào công ty với vai trò trợ lý cho tổng tài siêu đẹp trai, cô từng bước vén rèm những bí mật kinh doanh đen tối và bộ mặt thật của các nhân vật quan trọng. Đồng hành xuyên suốt cùng nữ mật vụ trong hành trình này chính là Galaxy S26 Ultra, siêu phẩm công nghệ với nhiều quyền năng mạnh mẽ. Các tính năng như Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động), vi xử lý mạnh mẽ, Zoom 100X, Camera Mắt thần bóng đêm (Nightography Video)… đã được nhân vật chính tận dụng triệt để trong hành trình điều tra, từng bước vén màn chân tướng sự việc.

Các tính năng công nghệ đỉnh cao trên Galaxy S26 Ultra đồng hành cùng Mật vụ 026 trong hành trình phá án

Sau 3 tập phát sóng, nhiều bất ngờ đã được hé lộ. Quản lý Lee từ công ty mẹ của PLC, người trực tiếp cử mật vụ 026 đến điều tra tại Việt Nam, hoá ra lại chính là người đứng sau các cuộc đấu thầu thất bại liên tiếp. Mật vụ 026 được cử đến điều tra tổng tài nhằm mục đích thu thập thông tin, phục vụ việc đổ ngược trách nhiệm lên vị lãnh đạo trẻ. Cũng trong tập 3 của loạt phim, mã giảm giá khi mua Galaxy S26 series tại Thế Giới Di Động đã được lồng ghép khéo léo trong một phân đoạn, khiến khán giả thích thú vì vừa được xem phim hay, lại có mã hời để chốt đơn ngay chiếc điện thoại flagship mới nhất của Samsung.

Mối quan hệ giữa Mật vụ 026 và tổng tài được khán giả yêu thích, nhiệt liệt "đẩy thuyền"

Chuỗi phim cho thấy sự sáng tạo của Samsung trong việc giới thiệu các tính năng mới đến người dùng, tạo sự kết nối tự nhiên với những bối cảnh quen thuộc như văn phòng, nơi công cộng, không gian thiếu sáng... Người xem vừa có những giây phút giải trí, vừa hiểu hơn về tính ứng dụng của Galaxy S26 series trong đời sống hàng ngày.

Viết tiếp hồi kết, rinh phần thưởng khủng

Không chỉ tạo không gian cho người xem đắm chìm trong cốt truyện lôi cuốn, Samsung còn thúc đẩy sự tương tác của khán giả với bộ phim thông qua Cuộc thi Viết tiếp hồi kết chuỗi phim "Mật vụ 026". Sau khi đã khám phá sức mạnh của Galaxy S26 Ultra qua hành trình "phá án" của các nhân vật, giờ đây chính người xem sẽ quyết định cái kết và định đoạn số phận của tổng tài đẹp trai cùng cô thư ký bí ẩn.

Để tham gia, người chơi chỉ việc chia sẻ bài đăng chính thức của cuộc thi trên trang Facebook ở chế độ Công khai. Sau đó viết tiếp hồi kết có lồng ghép tính năng của Galaxy S26 series, kèm bộ hashtag #GalaxyAI #Samsung #GalaxyS26Ultra #GalaxyAIPhoneTíchHợp #MậtVụ026 ngay trên bài đăng trong bước đầu. Cuối cùng, hãy bình luận nội dung bài viết và link dự thi dưới bài đăng thông báo của Samsung. Để hiểu thêm thông tin sản phẩm, phục vụ quá trình sáng tác hồi kết, người chơi có thể đến cửa hàng di động trải nghiệm trực tiếp Galaxy S26 series hoặc thông qua web app Try Galaxy nhằm tăng tính thuyết phục.

Thời gian dự thi kéo dài từ 05.04 đến 17.04.2026. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 Giải "Câu chuyện Ấn tượng" do ban tổ chức lựa chọn, phần thưởng là 01 Galaxy S26 Ultra 256GB 12GB màu sắc ngẫu nhiên. Cuộc thi cũng trao 03 Giải "Câu chuyện Lan toả", mỗi giải 01 Galaxy Buds4 màu sắc ngẫu nhiên (Dành cho bài thi có tương tác tự nhiên cao nhất).

Nhanh tay tham gia ngay cuộc thi Viết tiếp hồi kết chuỗi phim "Mật vụ 026" để thỏa đam mê sáng tạo cùng dòng phim ngắn tổng tài, trải nghiệm các tính năng công nghệ dẫn đầu từ Galaxy S26 series, đồng thời nhận về các phần thưởng hấp dẫn từ Samsung.