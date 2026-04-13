Cách để Messenger cảnh báo khi có người chụp màn hình

Nhiều người dùng Messenger thường thắc mắc liệu ứng dụng có tự động thông báo khi ai đó chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện hay không. Thực tế, tính năng này không được kích hoạt mặc định cho mọi cuộc hội thoại mà chỉ xuất hiện trong những chế độ bảo mật nhất định. Việc hiểu rõ cơ chế hoạt động của cảnh báo này kết hợp cùng tính năng tin nhắn tự hủy sẽ giúp bạn bảo vệ tối đa quyền riêng tư trên không gian mạng.

Tính năng cảnh báo chụp màn hình trên Messenger

Về cơ bản, Messenger không ghi nhận và không thông báo các hoạt động chụp màn hình trong những đoạn chat thông thường. Ứng dụng của Meta chỉ phát đi cảnh báo trong các tình huống mà nội dung được người dùng chủ động thiết lập giới hạn thời gian tồn tại hoặc hạn chế chia sẻ. Cụ thể, thông báo "đã chụp ảnh màn hình" sẽ hiển thị ngay trong đoạn chat và trên màn hình khóa nếu có người thao tác chụp hoặc quay màn hình khi cuộc hội thoại đang ở chế độ tin nhắn tự hủy.

Messenger sẽ thông báo cho người dùng về việc đối phương đang chụp màn hình nếu đoạn chat ở chế độ tin nhắn tự hủy

Tương tự, tính năng thông báo này cũng lập tức được kích hoạt nếu bạn nhận được hình ảnh hoặc video gửi ở dạng "xem một lần". Với định dạng này, người nhận chỉ có thể mở xem nội dung duy nhất một lần, mọi thao tác lưu, chuyển tiếp hay cố tình chụp ảnh màn hình trong lúc xem đều bị ứng dụng phát hiện và gửi cảnh báo cho đối phương. Dù vậy, người dùng cũng cần cẩn trọng vì Messenger không thể phát hiện hành vi ghi lại nội dung nếu ai đó sử dụng một thiết bị thứ hai, chẳng hạn như dùng máy ảnh hay điện thoại khác để chụp lại màn hình bên ngoài.

Nhằm nâng cao quyền riêng tư cho người dùng, Messenger đã cập nhật tính năng tự động xóa toàn bộ nội dung trò chuyện sau 24 giờ mà không cần gỡ thủ công. Sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ chế tự xóa và thông báo tức thời khi có người chụp màn hình giúp bạn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối tính minh bạch của cuộc trò chuyện. Điều này hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ thông tin quan trọng và ngăn chặn những hành vi lưu trữ, chia sẻ nội dung cá nhân trái phép. Khi tính năng này được bật, mọi văn bản, hình ảnh hay video sẽ tự động biến mất hoàn toàn sau 24 tiếng kể từ thời điểm gửi.

Để trải nghiệm tính năng bảo mật ưu việt này, điều kiện tiên quyết là bạn cần truy cập vào Google Play Store hoặc App Store để cập nhật Messenger lên phiên bản mới nhất. Hiện tại, Meta đang ưu tiên triển khai tính năng này trên nền tảng di động trước khi đồng bộ hóa hoàn toàn trên bản máy tính.

Sau khi hoàn tất cập nhật, bạn hãy mở ứng dụng và truy cập vào cuộc trò chuyện muốn thiết lập bảo mật. Tại đây, bạn nhấn vào tên tài khoản của người nhận hoặc biểu tượng chữ "i" nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình. Tiếp theo, bạn tìm chọn mục tin nhắn tự hủy và thiết lập mốc thời gian là 24 giờ. Ngay sau khi thao tác thành công, một thông báo hệ thống về việc kích hoạt sẽ xuất hiện trực tiếp trên khung chat để cả hai bên cùng nắm rõ.

Trong quá trình sử dụng, nếu muốn đưa cuộc trò chuyện về trạng thái lưu trữ bình thường, bạn chỉ cần làm lại các bước trên và chọn tắt tính năng. Một lưu ý nhỏ là đối với các thiết bị vẫn đang dùng phiên bản ứng dụng cũ, tin nhắn có thể bắt đầu tính thời gian tự hủy kể từ lúc người nhận đã xem thay vì tính từ thời điểm gửi. Do đó, việc khuyến khích cả hai bên cùng cập nhật ứng dụng là phương án tối ưu nhất để có trải nghiệm đồng bộ và an toàn.