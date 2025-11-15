Chiêu lừa đảo liên quan đến shipper giao hàng "biến tướng" siêu tinh vi, sơ hở bị rút sạch tiền trong tài khoản

Sau một thời gian lắng xuống, trò lừa đảo "nhận quà miễn phí" đang tái xuất trên mạng xã hội với những thủ đoạn được nâng cấp tinh vi, nhắm vào tâm lý ham quà tặng và sự thiếu cảnh giác của người dùng.

Nếu như trước đây, hình thức "đơn hàng 0 đồng" thường chỉ dừng lại ở việc thông báo trúng thưởng ảo qua điện thoại, xe máy và yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản "phí vận chuyển" nhỏ rồi biến mất, thì nay thủ đoạn đã cao tay hơn rất nhiều.

Theo ghi nhận, kịch bản lừa đảo mới diễn ra khi nạn nhân bất ngờ nhận được một kiện hàng "0 đồng" thật sự được giao đến tận địa chỉ nhà. Khi giao hàng, shipper (có thể là đồng phạm hoặc cũng bị lừa) sẽ yêu cầu người nhận cầm gói hàng và cho phép chụp ảnh gương mặt để "xác nhận đã tham gia chương trình".

Bên trong kiện hàng (thường không có giá trị) sẽ kèm theo một mã QR hoặc đường link, với nội dung yêu cầu nạn nhân quét hoặc nhấp vào để "nhận đợt khuyến mãi tiếp theo" hay "xác nhận quà tặng giá trị lớn hơn".

Đây chính là cái bẫy nguy hiểm nhất. Mã QR hoặc đường link này sẽ dẫn đến một trang web giả mạo, yêu cầu người dùng tò mò nhập thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP. Kẻ gian cũng có thể cài mã độc qua đường link này để chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Từ đó, nạn nhân có nguy cơ bị đánh cắp toàn bộ dữ liệu, bị chiếm đoạt tài khoản và rút sạch tiền.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng những chiêu trò tấn công "0 đồng" sẽ còn tiếp tục biến tướng phức tạp. Để tránh trở thành nạn nhân, người dùng cần nâng cao cảnh giác, không vì món quà "miễn phí" mà đánh đổi thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng.

Khi nhận được đơn hàng lạ không rõ nguồn gốc, hãy dứt khoát từ chối nhận và báo lại với đơn vị vận chuyển. Tuyệt đối không quét mã QR, không truy cập các liên kết lạ được gửi kèm bưu kiện hoặc qua tin nhắn. Đặc biệt, không chụp hình khuôn mặt của mình kèm thông tin cá nhân theo bất kỳ yêu cầu bất thường nào từ người lạ.

Trong mọi tình huống, người dân cần ghi nhớ: Mã OTP là tuyệt mật, không bao giờ được cung cấp cho bất kỳ ai. Mọi yêu cầu cung cấp OTP (kể cả tự xưng là ngân hàng) đều là lừa đảo. Nếu nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, cần chụp lại màn hình, báo cáo cho cơ quan chức năng và cảnh báo ngay cho người thân, bạn bè.