Chiếc quan tài trong MV của Jungkook (BTS) gây bàn luận

Nổi tiếng với biệt danh “thánh sold out” hay “ông hoàng cháy hàng”, Jungkook (BTS) có khả năng giúp khiến mọi thứ anh ăn, uống hay mặc bán hết sạch chỉ trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, năng lực này dường như đã được nâng cấp khi ngay cả mặt hàng đặc biệt như quan tài cũng không ngoại lệ.

Ngày 14/7, em út BTS phát hành đĩa đơn solo đầu tay mang tên Seven. Sự nổi tiếng của Jungkook, BTS kết hợp với phối khí tuyệt vời, giai điệu bắt tai, Seven nhanh chóng được đón nhận trên toàn cầu, “càn quét” nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và quốc tế như Top 1 Weekly Top Songs - Global của Spotify, Top 1 Billboard Hot 100 ... Tính đến ngày 1/8, MV Seven với sự tham gia của nữ diễn viên Han So Hee đạt 122 triệu lượt xem trên YouTube.

Jungkook nằm trong quan tài trong MV

Trong MV, Jungkook vào vai thanh niên si tình, đeo bám người anh yêu (Han So Hee) mọi lúc, mọi nơi, 7 ngày/tuần. Một trong những cảnh thú vị nhất MV là nam idol sinh năm 1997 mở nắp quan tài sống dậy ngay trong tang lễ để bày tỏ tình yêu bất diệt dành cho cô gái của mình.

Điều cả Jungkook và mọi người không ngờ là hình ảnh đó giúp chiếc quan tài màu trắng trở thành mặt hàng được săn lùng.

Ngày 30/7, The Economy Times (Ấn Độ) đưa tin một cửa hàng bán quan tài đã cháy hàng nhờ MV Seven và Jungkook. Chủ cửa hàng quay video đăng lên TikTok để khoe việc kinh doanh ăn nên làm ra.

Theo giới thiệu, chiếc quan tài có giá khoảng 5 triệu won (2.930 USD). Đây có thể là mức giá hợp lý để người chết an nghỉ. Tuy nhiên, với người hâm mộ Jungkook, thường ở độ tuổi thanh thiếu niên, khoản tiền được đánh giá là quá lớn cho món đồ không thể sử dụng ngay lập tức.

Cư dân mạng Hàn Quốc bất ngờ trước thông tin này. Mọi người thảo luận sôi nổi về việc fan Jungkook sử dụng quan tài vào việc gì.

Các bình luận để lại: “Họ có thể viết di chúc, ‘Tôi đã chuẩn bị cho mình chiếc quan tài được sử dụng trong MV của Jungkook. Vì vậy, hãy đặt tôi vào đó khi tôi chết’. Thật không thể nhịn cười”, “Họ có thể sử dụng nó như cái hộp lớn lưu trữ đồ dùng”, “Thiết kế khá đẹp nên tôi đoán họ có thể sử dụng nó như kho chứa đồ hoặc ghế ngồi”, “Mọi thứ anh ấy chạm vào đều bán hết sạch”, “Tôi đoán họ có thể sử dụng nó cho hàng chục năm sau. Họ có thể viết di chúc trước và yêu cầu được đưa vào đó khi họ chết”...

Theo Koreaboo