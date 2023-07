Khoảnh khắc thân mật hiếm hoi của Jungkook và Han So Hee bị rò rỉ, khiến nữ thần màn ảnh bị fan cuồng tấn công

Ca khúc solo đầu tay Seven đã giúp Jungkook lập nên hàng loạt kỷ lục lớn, trong đó phải kể đến thành tích cán mốc 100 triệu lượt nghe nhanh nhất Spotify hay phá kỷ lục 1 triệu view nhanh nhất của Lisa (BLACKPINK). Với nội dung "yêu em từ Thứ 2 đến Chủ Nhật", Jungkook và bạn diễn đình đám Han So Hee có không ít phân cảnh theo đuổi, cãi vã trong MV. Tuy nhiên, skinship, khoảnh khắc thân mật của 2 ngôi sao hàng đầu mới là điều khiến công chúng tò mò hơn cả.

Vừa qua, clip hậu trường của MV đã được công bố, song người hâm mộ lại không thấy được nhiều cảnh tương tác giữa em út BTS và nữ thần họ Han. Phải đến mới đây, loạt clip ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi Jungkook nắm tay Han So Hee và So Hee ngã vào lòng, ngồi trên đùi nam thần quyến rũ nhất thế giới bỗng rò rỉ lên mạng xã hội. Trong khi hàng loạt fan thích thú, phấn khích vì khoảnh khắc thân mật hiếm hoi của 2 ngôi sao, bộ phận không nhỏ fan cuồng lại cảm thấy tức giận và tấn công trang Instagram của Han So Hee.

Khoảnh khắc skinship hiếm hoi của Jungkook và Han So Hee rò rỉ, khiến fan khắp nơi rần rần bàn tán

Khoảnh khắc Han So Hee ngồi vào lòng Jungkook và được nam thần này nắm tay ở hậu trường khiến cho người đẹp gặp phải rắc rối, tất cả là bởi vì phản ứng quá khích của bộ phận fan cuồng

Được biết trước đó, khi báo chí và truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee đảm nhận vai trò nữ chính trong MV của Jungkook, rất nhiều fan cuồng của nam idol này đã đổ xô vào Instagram của "bản sao Song Hye Kyo", để lại bình luận tiêu cực và phản đối nữ diễn viên tham gia vào tác phẩm này.

Mặc cho ý kiến trái chiều từ 1 bộ phận dư luận, Han So Hee vẫn hoàn thành tốt vai diễn, thậm chí còn góp phần giúp MV của Jungkook trở nên hot hơn bao giờ hết. Phần đa khán giả đều công nhận rằng, Jungkook và Han So Hee có "phản ứng hoá học" rất tốt, diễn xuất đáng khen trong MV. Tình hình trở nên xấu đi, đến mức fan của BTS phải vào bênh vực và ngăn chặn bình luận tiêu cực của bộ phận fan cuồng.

Loạt fan phải vào bình luận bênh vực để ngăn chặn ý kiến tiêu cực từ fan cuồng: “Bọn em yêu chị nhiều, ai ghét thì cứ ghét thôi. Và chúng em là ARMY, cũng rất hiểu chị gặp phải vấn đề gì. Đừng lo lắng, em sẽ ở bên và ủng hộ chị”, “Các bạn thôi đi có được không? Chị ấy có liên quan gì đâu? Chị ấy chỉ diễn những phân cảnh đó cho MV thôi, trời ơi”, “Cô ấy chẳng liên quan gì đến Jungkook đâu. Đừng nói những lời cay đắng”…

Bên cạnh đó, Jungkook cũng đích thân gửi lời cảm ơn tới Han So Hee ở cả livestream trên Weverse và trong hậu trường MV. Nam ca sĩ khẳng định, đàn chị đã giúp đỡ rất nhiều, hướng dẫn anh trong nhiều phân cảnh đòi hỏi diễn xuất. Nhờ có Han So Hee, quá trình quay đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Nam thần của HYPE còn dành lời khen "có cánh" cho khả năng diễn xuất của mỹ nhân Nevertheless.

Jungkook liên tục dành lời khen ngợi cho đàn chị hơn 3 tuổi

Han So Hee góp phần giúp MV của Jungkook trở nên thành công hơn bao giờ hết, và ngược lại MV này cũng giúp danh tiếng của nữ diễn viên vươn tầm, được hàng triệu fan quốc tế biết đến nhiều hơn

