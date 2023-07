Jungkook (BTS) cuối cùng cũng thổ lộ về Han So Hee, hé lộ cách tình màn ảnh đối xử với anh trên phim trường

Ngay sau khi ra mắt MV solo đầu tay Seven, Jungkook đã thống lĩnh toàn bộ các kỷ lục trên các BXH âm nhạc, nền tảng video toàn cầu. Từ bảng xếp hạng iTunes với vị trí số 1 tại 108 quốc gia cho đến kỷ lục 53 triệu view chỉ trong 2 ngày, nam ca sĩ đình đám đã thật sự chứng minh đẳng cấp "em út vàng" của nhóm nhạc toàn cầu BTS.

Sự kết hợp giữa "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" Jungkook và nữ thần đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn Han So Hee góp phần tạo nên 1 MV trong mơ với đầy đủ gia vị hoàn hảo, từ visual mãn nhãn, diễn xuất thu hút cho đến cốt truyện tình cảm hài hước và lãng mạn. Cũng từ đây, công chúng vô cùng tò mò, liệu cảm nhận của 2 ngôi sao đình đám này ra sao về đối phương. Mới đây trên sóng livestream ở Weverse, giọng ca chính của BTS đã chính thức lên tiếng hé lộ cảm xúc thật của anh về người tình màn ảnh Han So Hee.

Jungkook lần đầu chia sẻ về Han So Hee khi hợp tác trong MV Seven

Jungkook đóng vai anh bạn trai si tình, theo đuổi Han So Hee suốt 7 ngày/tuần để chiếm được cơ hội ở bên nàng

Mở đầu câu chuyện, Jungkook háo hức nói về MV Seven: "Hài hước đúng không ạ? Vui đúng không các bạn? Đây là một MV giàu cảm xúc khó thấy được trong làng nhạc hiện nay. Trước khi quay MV, tôi đã họp rất nhiều với công ty và đạo diễn để nói về cách tiếp cận câu chuyện này. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự thú vị khi quay MV này đấy".

Khi có fan nhắc đến Han So Hee, Jungkook mới lần đầu thổ lộ: "Nữ diễn viên Han So Hee đã giúp tôi rất nhiều với tư cách là nữ chính trong MV. Lúc mới đầu, thật ra tôi không biết phải diễn như thế này, làm sao để tiếp cận với cảnh quay. Thế nhưng ngay khi máy quay bắt đầu ghi hình, cô ấy đã thật sự diễn quá giỏi. Vì vậy, tôi có chút dựa dẫm vào cô ấy. Tôi rất muốn bày tỏ lòng biết ơn với Han So Hee vì đã giúp tôi quá nhiều để có thể hoàn thành MV. Nhờ có cô ấy, MV đã rất thành công".

Nam thần Kpop vô cùng biết ơn vì Han So Hee đã giúp đỡ anh rất nhiều suốt buổi quay ở Mỹ

Visual của cặp đôi cực phầm này đang làm hàng triệu fan toàn cầu phát cuồng. Mới đây, Jungkook và Han So Hee đều đã hé lộ loạt ảnh hậu trường, làm netizen càng thêm thích thú

Được biết, cơ duyên của Jungkook và Han So Hee bắt đầu từ mối quan hệ chung của 2 người với nam tài tử Park Seo Joon. Cả em út BTS và nàng thơ Nevertheless đều từng đến ủng hộ Park Seo Joon ở buổi ra mắt phim Dream, thậm chí còn nán lại sau đó để nhập hội tụ tập với V (BTS), Choi Woo Sik, Park Hyung Sik.



Cả 2 ngôi sao đều đến sự kiện ủng hộ phim cho Park Seo Joon và bén duyên từ đây

Sau cùng, nam ca sĩ thừa nhận khi nhớ về kỷ niệm trên phim trường: "Tôi cảm thấy khá là ngại ngùng vì phải lip-sync khi quay MV, nhưng tôi đã cố tập trung và hoàn thiện phần đó bằng 1 cách nào đó. Rồi cứ thế, tôi dần quen với lip-sync khi quay MV".

Jungkook còn hé lộ về quá trình hợp tác với Latto - nữ rapper đình đám trong ca khúc Seven: "Latto đã cùng tôi thể hiện ca khúc này. Trong quá trình tìm 1 rapper phù hợp với ca khúc, tôi đã chủ động liên lạc với Latto vì tôi nghĩ rằng cô ấy có màu sắc phù hợp với tác phẩm. Rất mừng là cô ấy đã đồng ý".

