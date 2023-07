Thì ra Jungkook (BTS) - Han So Hee bén duyên, tụ tập đi chơi với cả hội sao nhờ sự kiện ủng hộ tài tử quyền lực này

Đúng như mong đợi, Jungkook đã chính thức phá kỷ lục ngay khi tung teaser đầu tiên cho MV solo đầu tay Seven. 1 triệu lượt view sau 10 phút cho vỏn vẹn 30 giây ghi lại cảnh Han So Hee và em út BTS cãi vã. Đáng nói nhìn vào khoảnh khắc 2 ngôi sao đều sở hữu ngoại hình cực phẩm này chung khung hình, khán giả không khỏi tò mò về mối liên hệ giữa Han So Hee và Jungkook. Họ quen nhau từ đâu? Tại sao nam thần BTS lại mời mỹ nhân này giữa cả dàn nữ diễn viên quyền lực khác? Và đâu là lý do khiến Han So Hee chọn Seven làm MV đầu tiên cô tham gia sau 4 năm kể từ MV You & I của Melomance năm 2019?

Hoá ra, mối lương duyên của Jungkook và nàng thơ Nevertheless bắt đầu "nở hoa" từ thảm đỏ ra mắt phim Dream của tài tử Park Seo Joon và IU vào tháng 4/2023 vừa qua. Cặp đôi này được cho là thậm chí quen biết từ trước đó, kết nối nhờ Park Seo Joon. Bởi tài tử họ Park vốn là bạn thân với V, và từ đó thân thiết với cả nhóm BTS. Trong khi đó, Park Seo Joon và Han So Hee hợp tác chung trong series Gyeongseong Creature, và luôn giữ quan hệ tốt đẹp. Cùng đến ủng hộ đàn anh, Jungkook và Han So Hee bất ngờ nán lại, đi chơi cùng hội bạn Wooga gồm V (BTS), Choi Woo Sik, Park Hyung Sik sau sự kiện.

Jungkook cùng V (BTS), Han So Hee, Park Hyung Sik và Choi Woo Sik tụ tập sau sự kiện ra mắt phim Dream

Jungkook cực ngại ngùng khi đến sự kiện này cùng V (BTS), nhưng nam idol vẫn khiến dân tình phát sốt vì vẻ đáng yêu và tấm lòng dành cho Park Seo Joon

Han So Hee cũng xuất hiện tại sự kiện hôm đó với dáng vẻ đơn giản nhưng được MC nhận xét là không khác gì búp bê sống. Đây chính là sự kiện đánh dấu mối lương duyên của nữ diễn viên này và em út BTS

Chỉ vài tháng sau buổi gặp mặt ở sự kiện, Han So Hee và Jungkook cuối cùng đã hợp tác cùng nhau trong MV solo của em út BTS

Dàn sao khủng hôm đó đến ủng hộ Park Seo Joon và IU. Trùng hợp thay, 2 ngôi sao này đều thân thiết với BTS. Trong khi Park Seo Joon là bạn thân với V trong hội Wooga, thì IU lại gắn bó đặc biệt với các thành viên BTS nhờ nhiều lần hợp tác chung với Suga. IU còn là mẫu hình lý tưởng của Jungkook

Choi Woo Sik, Park Hyung Sik cũng có mặt hôm đó, đi chung với cả hội Jungkook, V và Han So Hee sau sự kiện

Jungkook thân thiết với Park Seo Joon nhờ mối quan hệ của V (BTS) và nam tài tử đình đám. Park Seo Joon và V (BTS) ở trong cùng hội anh em Wooga

Park Seo Joon và Han So Hee lại thân thiết sau khi đóng series phim chung

Sở dĩ khán giả phát cuồng vì màn kết hợp giữa nam idol quyền lực, điển trai bậc nhất thế giới Jungkook và nữ thần đẹp nhất, nổi tiếng nhất trong lứa diễn viên mới đang lên Han So Hee là vì 2 người thoạt đầu có vẻ không liên quan đến nhau. Tin tức độc quyền về sự kết hợp này cũng "bùng nổ" tại Hàn vào ngày 30/6 vừa qua.

Thậm chí, hình ảnh Han So Hee và Jungkook đều ra sân bay Hàn để qua Mỹ (cụ thể hơn là Los Angeles, California) quay MV vào hồi tầm ngày 22/6 cũng gây sốt trên diện rộng. Và quả nhiên với sức hút cực khủng đến từ 2 ngôi sao, video "nhá hàng" vài chục giây ngắn ngủi ghi lại khoảnh khắc 2 người chung khung hình cũng đủ làm MXH dậy sóng.

Tuy nhiên bên cạnh ý kiến tích cực, Han Soo Hee cũng bị bộ phận fan cuồng của BTS "tấn công" khi trở thành nữ chính của Jungkook trong MV solo đầu tay. Đến nay, đa phần công chúng vẫn ủng hộ nhiệt tình cho cặp đôi này và mong chờ được chiêm ngưỡng MV không khác gì "bữa tiệc visual" này của cả hai.



Jungkook và Han So Hee ra sân bay sang Mỹ quay MV vào gần cuối tháng 6 vừa qua

Dân tình ngóng chờ từng giây từng phút để thấy được 2 cực phẩm visual này bùng nổ diễn xuất trong MV

Han So Hee sinh năm 1994, là nữ diễn viên tiềm năng và xinh đẹp bậc nhất lứa minh tinh mới. Trước đây, cô chỉ được biết đến đa phần nhờ danh xưng "tiểu Song Hye Kyo" vì nhan sắc na ná đàn chị quyền lực. Tuy nhiên Thế Giới Hôn Nhân, Nevertheless và My Name đã đánh dấu bước nhảy vọt về danh tiếng của nữ diễn viên này, giúp cô vươn tầm thành sao hạng A như hiện giờ. Cô cũng từng đóng không ít MV cho các ca sĩ đình đám khác như Tell Me What To Do năm 2016 của SHINee, hay MV của Jung Yong Hwa (CNBLUE), Roy Kim...

Nguồn ảnh: Naver