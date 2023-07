Han So Hee "xả" ảnh hậu trường MV Seven, nhan sắc chấp cả cam thường thế này bảo sao Jungkook theo đuổi 7 ngày/tuần!

MV solo Seven của Jungkook đang gây bão khắp mạng xã hội, xô đổ hàng loạt kỷ lục. Bên cạnh giai điệu bắt tai, cốt truyện thú vị, visual của nữ chính Han So Hee cũng trở thành chủ đề cực hot được dân mạng không ngừng bàn tán. Ngay sau khi MV được tung ra, trên trang Instagram cá nhân, Han So Hee "xả" loạt ảnh từ hậu trường MV Seven quay ở Los Angeles, Mỹ.

Không hổ danh mỹ nhân đình đám của showbiz Hàn, Han So Hee khoe trọn nhan sắc kiều diễm, tỏa sáng trong mọi góc độ, bất chấp cả camera thường. Cư dân mạng không khỏi xuýt xoa khen ngợi Han So Hee đẹp chấp cả camera thường thế này, bảo sao Jungkook phải mê mệt theo đuổi nàng 7 ngày/tuần.

MV Seven của Jungkook đang gây bão khắp các mạng xã hội

"Nàng thơ" Han So Hee khoe trọn nhan sắc xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Ngũ quan sắc nét, làn da trắng bật tông cùng đôi môi đỏ căng mọng của mỹ nhân sinh năm 1994 chấp cả camera thường

Đôi chân dài miên man, tỷ lệ body hoàn hảo và thần thái quyến rũ của Han So Hee cũng khiến khán giả không thể rời mắt

Han So Hee vừa có nét nổi loạn, vừa sang chảnh quyến rũ

Ai ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của mỹ nhân đình đám

Thần thái và sắc vóc của Han So Hee tỏa sáng ở mọi góc độ, chứng minh đẳng cấp mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hàn Quốc

Jungkook và Han So Hee đã tạo ra màn hợp tác ấn tượng và hot nhất hiện nay

2 cực phẩm nhan sắc đem đến những giây phút diễn xuất thú vị trong MV

Phân cảnh cãi nhau của Han So Hee và Jungkook trở thành tâm điểm được netizen chia sẻ và bàn tán rần rần

Nguồn: Instagram