Chiếc máy bay tư nhân bay được xuyên lục địa hơn 11.000 km, tốc độ gần 950 km/h bất ngờ được theo dõi nhiều nhất thế giới: Điều gì đang xảy ra?

Điều gì khiến chiếc máy bay này được theo dõi nhiều nhất thế giới và bên trong nó có gì đặc biệt?

Một chiếc máy bay, chuyên cơ tư nhân bất ngờ trở thành chuyến bay được quan tâm nhất trên Flightradar24, với hơn 7.500 người cùng theo dõi hành trình. Đằng sau sự chú ý đặc biệt này là một mẫu máy bay tầm xa có thể chở 14 hành khách, bay hơn 11.000 km và sở hữu không gian nghỉ ngơi dành cho những hành trình xuyên lục địa.

Hơn 7.500 người cùng theo dõi một chiếc chuyên cơ

Giữa hàng nghìn máy bay đang hoạt động trên bầu trời, một chiếc Bombardier Global Express XRS đã bất ngờ thu hút lượng lớn người dùng Flightradar24 theo dõi vào tối 30/9.

Theo Goal dẫn thông tin từ báo Marca của Tây Ban Nha, chiếc chuyên cơ cất cánh từ Madrid vào khoảng sau 19h30 giờ địa phương để bay tới Copenhagen, Đan Mạch, sau đó trở về ngay Madrid cùng ngày. Có thời điểm, hơn 7.500 người theo dõi từng phút hành trình của máy bay trên Flightradar24, đưa nó trở thành chuyến bay được tìm kiếm và theo dõi nhiều nhất trên nền tảng tại thời điểm đó.

Chuyến bay ghi nhận lượng người theo dõi lớn nhất thế giới tại thời điểm đó (Ảnh Flightradar 24)

Con số này đặc biệt đáng chú ý với một chuyến bay tư nhân. Theo Flightradar24, mục “Most tracked flights” hiển thị những chuyến bay đang nhận được nhiều lượt theo dõi nhất và danh sách được cập nhật mỗi phút. Vì vậy, vị trí dẫn đầu phản ánh mức độ quan tâm của người dùng trên toàn cầu ở chính thời điểm chuyến bay đang diễn ra, không đồng nghĩa với kỷ lục được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Flightradar24.

Nguyên nhân nhanh chóng được hé lộ. Chiếc máy bay mang đăng ký LX-GOL được truyền thông quốc tế gắn với Cristiano Ronaldo. Theo Marca, máy bay từ Madrid tới Copenhagen để đón cầu thủ người Bồ Đào Nha sau khi anh rời nơi tập trung của đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Reuters ngày 30/9 xác nhận Ronaldo đã rời trại tập trung của Bồ Đào Nha tại Copenhagen trước trận đấu với Đan Mạch ở UEFA Nations League. Trong thông báo trên mạng xã hội, Ronaldo cho biết quyết định được đưa ra sau buổi họp báo của HLV Jorge Jesus và cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença; anh chưa công bố cụ thể lý do và nói sẽ giải thích vào thời điểm thích hợp.

Ảnh Cristiano Ronaldo

Chính diễn biến bất ngờ này khiến hành trình của chiếc chuyên cơ từ Madrid tới Copenhagen rồi trở lại Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Bay hơn 11.000 km, tốc độ gần 950 km/h

Không chỉ gây chú ý bởi hành khách dự kiến có mặt trên khoang, bản thân LX-GOL cũng là một chiếc máy bay có những thông số đáng chú ý. Dữ liệu trên Flightradar24 xác nhận LX-GOL là Bombardier Global Express XRS, mã loại GLEX, do Global Jet Luxembourg khai thác.

Theo hồ sơ kỹ thuật được Global Jet công bố, chiếc máy bay được sản xuất năm 2010 và được tân trang vào năm 2024. Máy bay có sức chứa tối đa 14 hành khách, với tổ bay gồm 2 phi công và một tiếp viên.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khả năng bay đường dài. Global Jet công bố Global Express XRS LX-GOL có tầm hoạt động tối đa 6.200 hải lý, tương đương khoảng 11.480 km, tùy số hành khách, tải trọng và điều kiện thời tiết. Đây là tầm bay đủ để thực hiện nhiều hành trình xuyên lục địa mà không cần dừng giữa đường để tiếp nhiên liệu.

Ảnh Planespotters

Tốc độ tối đa của máy bay đạt 513 knot, tương đương xấp xỉ 950 km/h. Như vậy, dù chỉ phục vụ tối đa 14 hành khách, chiếc Global Express XRS sở hữu khả năng hoạt động đường dài và tốc độ hành trình ở cấp độ của một chuyên cơ được thiết kế cho các chuyến bay kéo dài nhiều giờ.

Đây cũng là lý do dòng Global Express được sử dụng cho những lịch trình đòi hỏi khả năng kết nối trực tiếp giữa các thành phố nằm cách nhau hàng nghìn kilomet, thay vì phụ thuộc vào các điểm trung chuyển như với hành trình thương mại thông thường.

Bên trong có đầy đủ giường ngủ, bếp và Internet tốc độ cao

Khả năng bay hơn 11.000 km đồng nghĩa hành khách có thể phải ở trên máy bay trong nhiều giờ. Vì vậy, không gian bên trong LX-GOL được thiết kế để vừa di chuyển, vừa nghỉ ngơi và làm việc.

Theo Global Jet, khoang hành khách của máy bay dài tối đa 14,74 m, rộng 2,49 m và cao 1,91 m. Dù chỉ bố trí tối đa 14 chỗ, diện tích cabin được ưu tiên cho không gian sinh hoạt thay vì tăng số lượng ghế.

Ở cấu hình nghỉ ngơi, máy bay có thể bố trí 3 giường đơn và 2 giường đôi. Phía trước và phía sau cabin đều có khu vệ sinh, trong khi tổ bay cũng có khu vực nghỉ riêng.

Bên trong chuyên cơ xa xỉ của CR7 (Ảnh The trillion aire life)

Các tiện nghi phục vụ hành trình dài gồm Wi-Fi Ku-band tốc độ cao, điện thoại vệ tinh, đầu DVD và hệ thống giải trí cabin Rockwell Collins. Khu bếp được trang bị lò nhiệt độ cao, lò vi sóng, tủ làm lạnh cỡ lớn, máy pha cà phê Nespresso, màn hình điều khiển cảm ứng cùng nhiều ngăn lưu trữ.

Những trang bị này giúp cabin có thể chuyển đổi linh hoạt giữa không gian ngồi, dùng bữa, làm việc và nghỉ ngơi trong những chuyến bay kéo dài.

Với LX-GOL, sự chú ý lần này vì thế đến từ hai yếu tố cùng lúc. Một bên là chiếc chuyên cơ tầm xa có khả năng bay hơn 11.000 km với tốc độ gần 950 km/h; bên còn lại là diễn biến bất ngờ liên quan tới Cristiano Ronaldo tại Copenhagen. Sự kết hợp đó đã khiến một chuyến bay chỉ phục vụ số lượng rất ít hành khách có lúc vượt qua hàng nghìn chuyến bay khác để trở thành hành trình được người dùng Flightradar24 theo dõi nhiều nhất thế giới tại thời điểm đó.