Hơn nửa triệu người đi xem cá mập bơi lạc vào kênh ở Hàn Quốc

Cá mập biệt danh Bukang-i thu hút gần 640.000 người tới xem sau khi mắc kẹt trong kênh nhân tạo ở cảng Busan, Hàn Quốc. Giới chuyên gia cho rằng cần sớm đưa nó trở lại biển do môi trường hiện tại không phù hợp để sinh sống và kiếm ăn.

Cá mập Bukang-i đã ở trong tuyến kênh nhân tạo thuộc Công viên ven nước Cảng Bắc Busan 13 ngày, kể từ khi được phát hiện hôm 18/9.

Ngày 29/9, lực lượng Cảnh sát biển và cứu hỏa Hàn Quốc huy động 5 tàu, dùng máy bơm tạo dòng nước để tìm cách dẫn con vật ra khỏi kênh. Tuy nhiên, Bukang-i liên tục lặn xuống vùng nước sâu hoặc bơi sát thành kênh để tránh dòng nước, khiến nỗ lực giải cứu không thành công.

Sự việc thu hút đông đảo người dân tới theo dõi. Theo chính quyền thành phố Busan, riêng ngày 29/9, khoảng 23.000 người đến Công viên ven nước. Tính từ khi Bukang-i xuất hiện đến hết ngày 29/9, tổng lượng khách tại đây đạt khoảng 639.000 lượt.

Cá mập đi lạc vào kênh khi đang đuổi theo con mồi - Ảnh: Yonhap

Trước việc con cá mập liên tục né tránh lực lượng cứu hộ, một số người dân cho rằng không cần cố đưa nó ra ngoài mà nên để Bukang-i tự tìm đường trở lại biển.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định không nên tiếp tục chờ đợi. Theo các chuyên gia, tuyến kênh nhân tạo hẹp có điều kiện sống rất khác vùng biển rộng, môi trường tự nhiên của cá mập. Nếu ở lại quá lâu, Bukang-i có thể suy giảm sức khỏe, thậm chí chết.

Kênh nước tại Công viên ven nước dài khoảng 1,5 km, rộng 30-60 m. Mực nước thay đổi theo thủy triều, từ khoảng 2,5 m khi nước xuống đến 4 m khi nước lên.

Giáo sư danh dự Choi Yoon, Khoa Sinh học biển, Đại học Quốc gia Gunsan, cho biết độ sâu của kênh khá thấp nên nhiệt độ nước có thể giảm nhanh.

"Nếu nhiệt độ giảm, hoạt động của Bukang-i cũng có thể chậm lại và nó có thể không còn khả năng kiếm ăn", ông nói.

Theo ông Choi, khi nhiệt độ nước tầng mặt xuống dưới 20 độ C, môi trường sẽ trở nên không phù hợp với cá mập. Trong khi đó, từ ngày 1/10, nhiệt độ tại Hàn Quốc được dự báo giảm mạnh.

Bukang-i được cho là đã đi vào kênh khi đuổi theo con mồi. Các chuyên gia nhận định do tuyến kênh có cấu trúc với hai đầu bị bẻ góc, con vật có thể không tìm được lối ra.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa con vật về biển nhưng bất thành - Ảnh: Yonhap

Nhiệt độ nước trong kênh cũng có thể thay đổi không đồng đều. Khi trời lạnh, khu vực gần đất liền có thể giảm nhiệt nhanh hơn, trong khi vùng gần biển vẫn ấm hơn.

Bukang-i có thể tự di chuyển về phía biển nếu tìm nơi có nhiệt độ cao hơn. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo không nên chỉ chờ đợi khả năng này bởi nếu tiếp tục mắc kẹt, nguy cơ cá mập chết sẽ tăng.

Ông Choi đánh giá khả năng Bukang-i tự tìm được đường ra biển và khả năng chết là "50-50".

Bukang-i cũng được cho là không thể kiếm ăn bình thường trong tuyến kênh. Dù nơi đây có các loài cá như cá đối, chưa có trường hợp nào được ghi nhận cho thấy Bukang-i bắt và ăn những con cá này.

Nhà nghiên cứu Ji Hwan-seong thuộc Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc cho biết loài cá mập mà Bukang-i thuộc về thường kiếm ăn ở vùng biển sâu, do đó rất khó sống lâu dài trong một tuyến kênh hẹp.

"Ngay cả khi không có con mồi trong kênh, bản thân môi trường này cũng không phù hợp với hoạt động kiếm ăn của cá mập", ông nói.

Theo ông Ji, cá mập có thể sống khoảng hai tuần mà không ăn, nhưng nhiệt độ nước giảm có thể khiến chúng không thể tiếp tục sống.

Hàn Quốc chuẩn bị phương án đưa cá mập trở lại biển

Một số chuyên gia cho rằng cần đưa Bukang-i về môi trường tự nhiên trước khi con vật hoang dã này quá quen với môi trường nhân tạo.

Gần 640.000 người dân đổ về kênh nhân tạo thuộc Công viên ven nước Cảng Bắc Busan để ngắm nhìn cá mập Bukang-i - Ảnh: Yonhap

Giáo sư Lee Chung-il, Khoa Sinh thái và Môi trường biển, Đại học Quốc gia Kangwon, cho rằng động vật hoang dã một khi đã quen với môi trường nhân tạo sẽ khó trở lại cuộc sống tự nhiên.

"Vì vậy, cần giúp nó rời khỏi tuyến kênh trước khi quá muộn", ông nói.

Sau nỗ lực dùng dòng nước để dẫn Bukang-i ra biển không thành công, lực lượng Cảnh sát biển và cứu hỏa dự kiến triển khai phương án thứ hai vào ngày 2/10.

Lần này, lực lượng chức năng sẽ sử dụng một tấm lưới lớn do Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia thiết kế riêng. Lưới được giăng trong kênh và từ từ kéo về phía biển, nhằm ngăn Bukang-i quay ngược vào bên trong.

Sau khi xác nhận con cá mập đã ra biển, nhà chức trách dự kiến bịt lối vào tuyến kênh để ngăn nó quay trở lại.